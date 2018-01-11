А лес стоит загадочный(4)

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газета Сегодня
23:55 10.01.2018
газета Сегодня / Природа

Выпал первый снег. Впрочем, почему «выпал»? Он же не падал — его в эту метель, начавшуюся еще ночью, несло ветром с такой неистовой силой, что утром, когда уже направлялся к ближайшему лесу, казалось, попал в пескоструйную установку.

Снежинки хоть и были мягкими, мокрыми, тем не менее секли лицо с таким ожесточением, будто делали жесткий массаж. Щеки быстро покраснели, из глаз текли непрошеные слезы. За десяток минут, пока очутился под сенью леса, изрядно окоченел, хотя мороза не было. Просто ветер выдувал остатки тепла из–под куртки, не давая ему даже возможности и надежды принести пользу. 

 

Но все же, несмотря на эти неприятные ощущения, испытывал тихую радость от всех погодных невзгод — зима! И вместо хлюпанья слякотной кашицы под ногами как будто слышал морозное поскрипывание снега. А в сиплом завывании ветра чудилась настоящая пурга, по которой истосковался в минувшие гнилые зимы, — с заносами на дороге, с наметами сугробов выше самых высоких заборов.

 

Вспомнил: однажды так пуржило, что собачью будку, в которую с вечера забрался мой Валет, так занесло снегом, что откапывал ее до полудня. Даже не пошел в школу! И какова была радость Валета, когда вызволил его из снежного плена. Облизал меня всего. А уж радостного визга было — на всю округу!

Вот и нынче не утерпел и отправился в лес. Разве можно в такую погоду обойтись без кадра со свежим и долгожданным снегом?!

 

Деревья казались флюгерами — снег облепил стволы только с той стороны, откуда принесло метель. Быстро превратившись в корку льда, он контурно обозначил деревья, создав почти графический контрастный рисунок. От этой категоричности лес казался загадочным, и мне предстояло распутать не одну его тайну, присыпанную снежной порошей.

 

Конечно, надо ждать серьезного мороза — такого, чтобы зима отвоевала для себя возможность укутать землю в снежную шубу. Но и тогда будет зима не настоящая, а всего лишь очередной этап в ее становлении — зазимок. А настоящая зима наступит лишь тогда, когда деревья в лесу будут от мороза трещать, когда снега навалит выше колен.

 

Правда, и сегодняшнее робкое предзимье тоже радует: мало–помалу обозначается перевес зимы — той самой, по которой уже соскучились и душа, и тело.

 

Валерий САМОХВАЛОВ.

 

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Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Ваня 07:40 11:01:2018

афтор лох, такую чепуху писать

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Злой 08:45 11:01:2018

Ваня, далеко не все, чего тебе не дано понять, является чепухой.

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№1 09:28 11:01:2018

Так ведь в Лаптии уже лесов не осталось ,все вырубили !!!

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№1 09:29 11:01:2018

Так ведь в Лаптии уже лесов не осталось ,все вырубили !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (26)

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