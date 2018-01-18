А ты записался на тепловизор?(3)

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газета Сегодня
22:00 17.01.2018
газета Сегодня / Безопасность

Проверка электропроводки влетит владельцам жилья в копеечку, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Принятые еще в 2016 году новые требования пожарной безопасности, которые вступили в силу осенью прошлого года, потребуют от владельцев квартир и другого частного жилья значительных трат, пишет газета Latvijas AvIze. 

 

В частности, дополненные правила предусматривают, что владельцы частных домов и отдельных квартир должны раз в 10 лет проверять электропроводку. Делать это может только сертифицированный электрик с помощью специального оборудования — тепловизора, выдавая по итогам проверки специальный акт.

 

Электротехник Айгарс Пампе рассказал изданию, что недавно проводил обследование в небольшой однокомнатной квартире в Елгаве. Оно обошлось хозяину в 50 евро. По словам эксперта, скорее всего, стоимость проверки составит от 1,5 до 2 евро за кв. м площади объекта.

 

Между тем в статье 179 Кодекса административных нарушений сказано, что за нарушение требований пожарной безопасности штраф физическим лицам может составить от 30 до 280 евро, юридическим — от 280 до 1400.

 

Правила Кабинета министров о противопожарной безопасности номер 238 приняты 19 апреля 2016 года. В частности, они содержат требование, чтобы владельцы жилья обеспечили функционирование естественной вентиляции, освободив вентиляционные каналы от вытяжек.

 

Газета «СЕГОДНЯ» неоднократно информировала читателей, а сейчас напоминает, что с 2020 года во всех квартирах и домах должны быть установлены детекторы дыма, а все частные дома, дачи, садовые домики и иные одноквартирные объекты должны быть обеспечены огнетушителями.  

 

Что касается электропроводки, то проверку надежности ее контактов с помощью тепловизора необходимо проводить уже с 1 сентября 2017 года. 

 

Елена ЗИМА.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 22:05 17:01:2018

Normāli normatīvie akti. Mājā, kur dzīvoju, jau gadus piecus tie tiek ievēroti.

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айболит 22:36 17:01:2018

неплохо пришел пять минут поводил по стенке получай сотню

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Latviešu patriots 23:03 17:01:2018

Viss kaut ko maksā.. Par velti nestrādās..

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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