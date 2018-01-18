Проверка электропроводки влетит владельцам жилья в копеечку, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Принятые еще в 2016 году новые требования пожарной безопасности, которые вступили в силу осенью прошлого года, потребуют от владельцев квартир и другого частного жилья значительных трат, пишет газета Latvijas AvIze.

В частности, дополненные правила предусматривают, что владельцы частных домов и отдельных квартир должны раз в 10 лет проверять электропроводку. Делать это может только сертифицированный электрик с помощью специального оборудования — тепловизора, выдавая по итогам проверки специальный акт.

Электротехник Айгарс Пампе рассказал изданию, что недавно проводил обследование в небольшой однокомнатной квартире в Елгаве. Оно обошлось хозяину в 50 евро. По словам эксперта, скорее всего, стоимость проверки составит от 1,5 до 2 евро за кв. м площади объекта.

Между тем в статье 179 Кодекса административных нарушений сказано, что за нарушение требований пожарной безопасности штраф физическим лицам может составить от 30 до 280 евро, юридическим — от 280 до 1400.

Правила Кабинета министров о противопожарной безопасности номер 238 приняты 19 апреля 2016 года. В частности, они содержат требование, чтобы владельцы жилья обеспечили функционирование естественной вентиляции, освободив вентиляционные каналы от вытяжек.

Газета «СЕГОДНЯ» неоднократно информировала читателей, а сейчас напоминает, что с 2020 года во всех квартирах и домах должны быть установлены детекторы дыма, а все частные дома, дачи, садовые домики и иные одноквартирные объекты должны быть обеспечены огнетушителями.

Что касается электропроводки, то проверку надежности ее контактов с помощью тепловизора необходимо проводить уже с 1 сентября 2017 года.

Елена ЗИМА.