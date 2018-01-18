Принятые еще в 2016 году новые требования пожарной безопасности, которые вступили в силу осенью прошлого года, потребуют от владельцев квартир и другого частного жилья значительных трат, пишет газета Latvijas AvIze.
В частности, дополненные правила предусматривают, что владельцы частных домов и отдельных квартир должны раз в 10 лет проверять электропроводку. Делать это может только сертифицированный электрик с помощью специального оборудования — тепловизора, выдавая по итогам проверки специальный акт.
Электротехник Айгарс Пампе рассказал изданию, что недавно проводил обследование в небольшой однокомнатной квартире в Елгаве. Оно обошлось хозяину в 50 евро. По словам эксперта, скорее всего, стоимость проверки составит от 1,5 до 2 евро за кв. м площади объекта.
Между тем в статье 179 Кодекса административных нарушений сказано, что за нарушение требований пожарной безопасности штраф физическим лицам может составить от 30 до 280 евро, юридическим — от 280 до 1400.
Правила Кабинета министров о противопожарной безопасности номер 238 приняты 19 апреля 2016 года. В частности, они содержат требование, чтобы владельцы жилья обеспечили функционирование естественной вентиляции, освободив вентиляционные каналы от вытяжек.
Газета «СЕГОДНЯ» неоднократно информировала читателей, а сейчас напоминает, что с 2020 года во всех квартирах и домах должны быть установлены детекторы дыма, а все частные дома, дачи, садовые домики и иные одноквартирные объекты должны быть обеспечены огнетушителями.
Что касается электропроводки, то проверку надежности ее контактов с помощью тепловизора необходимо проводить уже с 1 сентября 2017 года.
Елена ЗИМА.
Normāli normatīvie akti. Mājā, kur dzīvoju, jau gadus piecus tie tiek ievēroti.« ответить
неплохо пришел пять минут поводил по стенке получай сотню« ответить
Viss kaut ko maksā.. Par velti nestrādās..« ответить