Виновные в последних нашумевших экологических ЧП просто смеются над попытками их наказать, отмечают наши читатели на порталах vesti.lv и kriminal.lv. Штрафы они не платят, а ликвидацией нелегальных свалок приходится заниматься государству за счет налогоплательщиков. История с SIA Riepu bloki — лучшее тому подтверждение, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Мы, в свою очередь, выяснили, что думает по этому поводу Госслужба окружающей среды. И получили ответ: там изыскивают возможности прищучить виновных.

На днях Лиепайский суд признал неплатежеспособным SIA Riepu bloki. Ранее Государственная служба окружающей среды (VVD) потребовала у компании вернуть 13 миллионов евро по налогу «на природные ресурсы». Но платить эту сумму владельцы Riepu bloki не собирались, о чем заявили заранее. И вот итог: убирать свалку придется за госсчет, да еще и взыскание убытков под вопросом.

Стоит напомнить, что SIA Riepu bloki на своей территории в Риге на ул. Старта хранило десятки тонн использованных автомобильных шин, вопреки требованиям нормативных актов не отправляя их на переработку. Служба окружающей среды вначале дважды оштрафовала компанию, а затем настояла на ее исключении из системы утилизации вредных отходов и на уплате в бюджет налога на природные ресурсы за многие годы.

По информации Firmas.lv, в 2016 году оборот Riepu bloki составил 222 469 евро, убытки — 31 441 евро. Основной капитал учрежденного в 2007 году Riepu bloki — 56,914 евро, владелец — Eko alternatīva.

Когда предприятию стали приходить претензии от госструктур, там заявили, что вывезти шины на переработку за границу оно могло бы, если вначале увеличит их объем. То есть для того, чтобы вывезти покрышки — ему нужно собрать еще покрышек.

Промежуточный финиш был таким: директор SIA Riepu bloki Айвар Грубе еще 31 августа прошлого года заявил журналистам, что компания может объявить себя неплатежеспособной. И, как видим, он выполнил свою угрозу.

В свою очередь, глава Министерства по охране окружающей среды и региональному развитию Каспар Герхард (Нацобъединение) ранее признал, что государству придется расчищать свалку шин, принадлежащую компании, за счет бюджета.

Нужны новые методы

Мы попросили Службу окружающей среды прокомментировать эту скандальную ситуацию: фирмы уже нет, а гора покрышек — есть. И что же дальше? Впредь и другие коммерсанты тоже будут пользоваться этими же уловками, чтобы избежать наказаний?

И получили от представителя службы Маруты Буклевичи такое разъяснение:

«Госслужба должна была в данном случае наложить наказание, как это предусматривают нормативные акты. Однако не само наказание должно было способствовать вывезению горы покрышек. Стоит напомнить, что штраф наложили как раз за неисполнение фирмой обязанностей.»

При этом Буклевича признает: в нормативных актах для госучреждения имеется весьма ограниченный ряд возможностей потребовать соблюсти закон. И в частности, если это связано с действиями коммерсанта, которые он не осуществляет…

Это действительно приводит к тому, что используются средства налогоплательщиков. И оценивая прежние действия Riepu bloki и их финансовые показатели, мало надежды вернуть истраченные средства. Так что результат один: куча покрышек и нет предприятия.

«Однако есть другие возможности, которые мы сейчас анализируем. Возможно, их Госслужба среды будет использовать в будущем», — указывает Марута Буклевича.

И о деньгах налогоплательщиков:

«Нормативные акты предусматривают, что общество не должно страдать от ухудшения качества среды или других угроз (эпидемиологической или пожарной опасности и т. д.) в случаях, если коммерсант не справляется со своими обязанностями. Особенно, если речь идет о нечестных действиях. Госслужба среды использовала все возможности и предусмотренные в законе средства, чтобы защитить интересы общества».

Промежуточный финиш

Наши читатели абсолютно правы. Они, впрочем, пишут об этом гораздо эмоциональнее, с разными эпитетами.

Переработка мусора теперь по гарантии

В декабре сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Закону об управлении отходами, чтоб усилить контроль за перевозками мусора в Латвии.

С 2018 года будут строже контролировать перевозки отходов через границу. Все перевозчики должны будут информировать Госслужбу среды о перемещениях, чтобы можно было провести проверку. Кроме того, все переработчики мусора должны будут обеспечить финансовую гарантию, выданную банком или страховым обществом, чтобы получить разрешение на свою деятельностью. Размер гарантии будет рассчитываться из вида отходов и их объема. Эту гарантию будут использовать в том случае, если коммерсант не сможет выполнить свои обязательства по переработке.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.