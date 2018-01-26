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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что независимая комиссия МОК принимала решение об отстранении ведущих российских спортсменов от Олимпийских игр в Южной Корее, руководствуясь сразу несколькими факторами. При этом под санкции подпали и те атлеты, которые никогда не были замечены в употреблении допинга, отмечает Le Monde.

За две недели до начала зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане стали оглашаться имена российских спортсменов первого плана, которые на Олимпиаду не поедут. У российских властей эти новости вызывают ярость, пишет Le Monde, но в защиту дисквалификации выступил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Так, он пояснил, что решение о том, чтобы не приглашать спортсмена на Игры, принимается исходя из нескольких факторов и вовсе не означает, что сам спортсмен был уличён в нарушениях.

«Если какого-то атлета нет в списке, значит, у независимой комиссии есть серьёзные улики из разных источников, полученные разными способами, которые не позволяют сказать, что нет серьёзных подозрений. Это могут быть подозрения, это может быть даже открытое расследование, может быть множество факторов, которые привели к недовольству комиссии», — приводит издание слова Томаса Баха.

Глава МОК также перечислил, на какую информацию опираются эксперты при вынесении решения. Среди документов оказались биологический паспорт спортсмена, данные московской лаборатории, а также информация из доклада Макларена.

При этом даже Валери Фурнейрон, глава независимой комиссии, которая выносит решение о недопуске российских спортсменов к Олимпиаде, призналась, что, если какого-либо спортсмена они не приглашают в Пхёнчхан, это не означает, что он непременно принимал допинг: «Мы хотели быть абсолютно уверены, что нет ни малейших сомнений, ни малейших подозрений в отношении каждого приглашённого атлета».

По словам источника издания, который близко знаком с ходом расследования Макларена, дисквалификация видных российских спортсменов вроде Виктора Ана, Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Ксении Столбовой объясняется тем, что с их допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи якобы были проведены некие манипуляции.

В России представители спортивных организаций и сами спортсмены раскритиковали решение МОК, называя олимпийский комитет «деспотом и тираном». Если раньше идею бойкота Игр отверг сам Владимир Путин, то теперь разговоры об этом снова появились. Впрочем, на этот раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал избегать употребления подобных слов, отмечает Le Monde.