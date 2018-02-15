ABLV Bank: банк никогда не давал взяток(1)

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Владимир Бучельников
19:20 14.02.2018
Экономика / Банки

«ABLV Bank» и его сотрудники никогда не давали взяток должностным лицам, поэтому для банка абсолютно неприемлемы утверждения сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN»), заявил сегодня на пресс-брифинге заместитель исполнительного директора банка Вадим Рейнфельд.

Банк уже обратился в правоохранительные органы Латвии — Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Госполицию — с заявлением о проверке утверждений «FinCEN».

 

Как заявил Рейнфельд, обвинения в совершении столь тяжких преступлений причинили ущерб репутации «ABLV Bank».

 

Он подчеркнул, что «ABLV Bank» всегда выступал против таких противозаконных действий, как легализация полученных незаконным путем средств, финансирование терроризма и обход международных санкций. Поэтому в сотрудничестве с консультантами из США в деятельности банка был введен ряд мер, которые проверили и регулирующие органы, и международные аудиторы.

 

«ABLV Bank» также готов к новым проверкам, чтобы устранить любые подозрения в незаконной деятельности, и к сотрудничеству с государственными учреждениями США, предоставив им неограниченный доступ к информации.

 

Как считает банк, с уверенностью можно сказать, что заявление «FinCEN» основано на предположениях.

 

Рейнфельд подчеркнул, что финансовое положение «ABLV Bank» стабильно, доступность финансовых ресурсов достаточна. Последние события банк считает форс-мажором, из-за которого некоторые услуги могут быть недоступны. Банк активно проводит переговоры с клиентами, объясняя сложившуюся ситуацию.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Janka 21:25 14:02:2018

ne daval. tolko bral.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (15)

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