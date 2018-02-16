«ABLV Bank» приостановил членство в Латвийской ассоциации коммерческих банков

«ABLV Bank» временно приостановил членство в Латвийской ассоциации коммерческих банков, сообщил руководитель по коммуникации «ABLV Bank» Артур Эглитис.

Такое решение принято, чтобы не бросать тень на банковскую отрасль в целом и посвятить всю энергию и время тому, чтобы опровергнуть выдвинутые против банка необоснованные обвинения.

«»ABLV Bank» уверен в том, что в результате разъяснения своей позиции и сотрудничества с Департаментом финансов США ему удастся восстановить не только свою репутацию, но и репутацию всей отрасли», — сказал Эглитис.

Как сообщалось, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») планирует ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении «FinCEN», руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

«FinCEN» указывает, что бизнес-практика «ABLV Bank» обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них.

«ABLV Bank» можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы, говорится в докладе. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка, говорится в докладе.

В докладе «FinCEN» указано также, что «ABLV Bank» ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют, в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.

Заместитель исполнительного директора банка Вадим Рейнфельд заявил, что «ABLV Bank» и его сотрудники никогда не давали взяток должностным лицам, поэтому для банка абсолютно неприемлемы утверждения «FinCEN».

Банк уже обратился в правоохранительные органы Латвии — Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Госполицию — с заявлением о проверке утверждений «FinCEN».

Как подчеркнул Рейнфельд, обвинения в совершении столь тяжких преступлений причинили ущерб репутации «ABLV Bank».

Он заявил, что «ABLV Bank» всегда выступал против таких противозаконных действий, как легализация полученных незаконным путем средств, финансирование терроризма и обход международных санкций. Поэтому в сотрудничестве с консультантами из США в деятельности банка был введен ряд мер, которые проверили и регулирующие органы, и международные аудиторы.

«ABLV Bank» также готов к новым проверкам, чтобы устранить любые подозрения в незаконной деятельности, и к сотрудничеству с государственными учреждениями США, предоставив им неограниченный доступ к информации.

Как считает банк, с уверенностью можно сказать, что заявление «FinCEN» основано на предположениях.