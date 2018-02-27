На прошлой неделе совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) с учетом того, что Европейский центробанк (ЕЦБ) не распорядился об отмене установленных для ABLV Bank ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка.

Недоступность вкладов наступает, когда КРФК констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, то есть вклады.

ABLV Bank планирует в течение восьми дней осуществить выплату гарантированных вкладов.

Следующий шаг — КРФК должен заявить в суд имя администратора или ликвидатора банка. Нынешние законы предусматривают, что эта должность будет очень выгодная. Выбирая администратора, КРФК обычно руководствуется координаторами, которых предлагает Совет присяжных адвокатов, и Ассоциацией присяжных ревизоров.

Участники гонки

Программа NekA PersonIga выяснила, что год назад совет КРФК на должность ликвидаторов предлагал пятерых претендентов: Александра Березина из адвокатского бюро Berezins JuraSa, Алдиса Саулиетса из адвокатского бюро Sjademe un Saulietis, а также адвокатов Марекса Дикса, Валдиса Улманиса и Яниса Берзиньша.

На следующей неделе состоится новое собрание Совета адвокатуры, чтобы принять решение о других — уже не пятерых, а десятерых кандидатах. Среди них может быть помощник нынешнего администратора Trasta Komercbanka Мартиньш Бункус, администратор и адвокат Виго Крастиньш, руководитель Ассоциации администраторов неплатежеспособности адвокат Янис Кумсарс, адвокат Айварс Лошманис из бюро Вилгертса или сам руководитель бюро Гинтс Вилгертс. Среди претендентов мог бы быть и Райво Сьядеме, адвокат, который часто представлял интересы экс–политика Андриса Шкеле.

В руках ликвидатора окажутся деньги, превышающие прежние суммы, с которыми работали ликвидаторы. В отчете прошлого года говорится, что кредитный портфель ABLV Bank превышает два миллиарда евро.

Ликвидатор банка получает проценты от взысканных средств. Чтобы этот человек уже в первые часы работы не стал мультимиллионером, Министерство финансов Латвии подготовило поправки к закону, которые хотя бы как–то должны ограничить доходы ликвидаторов.

Что Дана Рейзниеце–Озола, министр финансов (СЗК), считает в этой ситуации логичным:

— Не нужно принимать во внимание для вознаграждения ликвидатора банка ту часть активов, которые очень легко отработать, которые уже имеются на счету банка или Банка Латвии. Ликвидатор должен получать вознаграждение только за те активы, для извлечения которых нужно постараться, например, получая их через суды или с помощью других средств.

Банк зря не наказывали?

И министр, и надзиратель банков Путниньш подчеркивают, что ABLV Bank тонет не из–за финансовых проблем, а из–за репутационных. Они допускают, что американских санкций против банков могло и не быть, если бы КРФК сама наказала ABLV Bank за непрямые сделки с Северной Кореей в 2017 году.

Путниньш пояснил, что КРФК в 2016 году наложила штраф за нарушение в сфере отмывания денег и обещала банк беречь в течение года после этого. Эти ограничения, наложенные комиссией самой на себя, не дали возможность наказать ABLV Bank в 2017 году за нарушения с Северной Кореей.

Путниньш поясняет, откуда взялся срок в год:

— Я не думаю, что это была ошибка. Потому что вы не можете указать такому крупному банку в течение одного дня исправить все нарушения. В противном случае нам бы пришлось ходить в банк чуть ли не каждую неделю, чтобы штрафовать его. А это было бы контрпродуктивно и не позволило бы банку работать. Это не философия надзора.

Как пишет агентство Bloomberg, большинство клиентов ABLV Bank из России (43%), на втором месте Украина (21%). И с Украиной банк связывают своеобразные сделки. Оказывается, ABLV Bank использовал бывший советник президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, который обслуживал и экс–президента Украины Виктора Януковича. Эти сведения подтвердил программе Nekā Personīga и хорошо информированный источник в ABLV Bank.

Председатель КРФК Петерис Путниньш отказался комментировать возможное обслуживание финансовых интересов Пола Манафорта: “Не имею права говорить о таких вещах”.

Закрытие ABLV Bank вызвало множество вопросов о том, насколько надежны другие банки, основной бизнес которых — обслуживание нерезидентов. В субботу министр финансов заявила, что у этого бизнеса нет будущего. Если кто–то хочет сохранить банковский бизнес, надо избавляться от рискованных клиентов. И это будет сделано в течение ближайших двух лет.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.