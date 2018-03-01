Судьба решившего самоликвидироваться банка ABLV пока все же ясна не до конца. Несмотря на желание его владельцев самим ликвидировать банк, он все еще может оказаться в руках администраторов неплатежеспособности.

ABLV принял решение о самоликвидации, чтобы обеспечить максимальную защиту интересов клиентов и кредиторов, и в этом случае имеет право сам выбрать ликвидаторов и установить размер их вознаграждения. Но пока не ясно, позволит ли Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) реализовать банку эти планы.

В течение пяти дней банк должен представить КРФК план ликвидации, который она будет рассматривать в течение 30 дней и только тогда примет решение. По словам руководителя комиссии Петерса Путниньша, самоликвидация банка возможна только в том случае, если имеющиеся в его распоряжении средства позволяют выполнить обязательства на сто процентов. В противном случае будет начат процесс неплатежеспособности, который проведет назначенный судом администратор.

Банк ранее заявил, что объем его активов достаточен для того, чтобы удовлетворить требования всех клиентов и кредиторов и выплатить из средства банка все гарантированные законом вклады.