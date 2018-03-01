ABLV: КРФК решит, принудительная эвтаназия или самоубийство (3)

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Тимур Пушкарев
14:21 01.03.2018
Экономика / Финансы

Судьба решившего самоликвидироваться банка ABLV пока все же ясна не до конца. Несмотря на желание его владельцев самим ликвидировать банк, он все еще может оказаться в руках администраторов неплатежеспособности.

ABLV принял решение о самоликвидации, чтобы обеспечить максимальную защиту интересов клиентов и кредиторов, и в этом случае имеет право сам выбрать ликвидаторов и установить размер их вознаграждения. Но пока не ясно, позволит ли Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) реализовать банку эти планы.

 

В течение пяти дней банк должен представить КРФК план ликвидации, который она будет рассматривать в течение 30 дней и только тогда примет решение. По словам руководителя комиссии Петерса Путниньша, самоликвидация банка возможна только в том случае, если имеющиеся в его распоряжении средства позволяют выполнить обязательства на сто процентов. В противном случае будет начат процесс неплатежеспособности, который проведет назначенный судом администратор.

 

Банк ранее заявил, что объем его активов достаточен для того, чтобы удовлетворить требования всех клиентов и кредиторов и выплатить из средства банка все гарантированные законом вклады.

LETA / Фото LETA
Комментарии (3)
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Ты суслика видишь? 14:32 01:03:2018

Я уже знаю, что они "решат"! Грабь награбленное и оставь опять народ в дураках!
А других вариантов и нет, тем более, что сами хозяева этой колонии плевать хотели на интересы аборигенов как таковых! :)

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Latviešu patriots 14:38 01:03:2018

Es uzticos komisijas lēmumam!

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janka 16:49 01:03:2018

oni teper 30 dnei budet resatj. a cto delatj ljudjam u kotorih net dostupa k dengam? sneg kushatj? kto vozmestit zaderzku?
kak kto to zaderzal kakuju platu tak srazu peni nascitivajut. a tut? puskai nascitivaet peni za kazdij denj.
zaibali korshuni. reshatj oni budet. nadsmotrshciki kueva. dumaet tolko kak nagretj ruki na cuzom dobre.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (11)

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