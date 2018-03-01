ABLV принял решение о самоликвидации, чтобы обеспечить максимальную защиту интересов клиентов и кредиторов, и в этом случае имеет право сам выбрать ликвидаторов и установить размер их вознаграждения. Но пока не ясно, позволит ли Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) реализовать банку эти планы.
В течение пяти дней банк должен представить КРФК план ликвидации, который она будет рассматривать в течение 30 дней и только тогда примет решение. По словам руководителя комиссии Петерса Путниньша, самоликвидация банка возможна только в том случае, если имеющиеся в его распоряжении средства позволяют выполнить обязательства на сто процентов. В противном случае будет начат процесс неплатежеспособности, который проведет назначенный судом администратор.
Банк ранее заявил, что объем его активов достаточен для того, чтобы удовлетворить требования всех клиентов и кредиторов и выплатить из средства банка все гарантированные законом вклады.
Я уже знаю, что они "решат"! Грабь награбленное и оставь опять народ в дураках!« ответить
А других вариантов и нет, тем более, что сами хозяева этой колонии плевать хотели на интересы аборигенов как таковых! :)
Es uzticos komisijas lēmumam!« ответить
oni teper 30 dnei budet resatj. a cto delatj ljudjam u kotorih net dostupa k dengam? sneg kushatj? kto vozmestit zaderzku?« ответить
kak kto to zaderzal kakuju platu tak srazu peni nascitivajut. a tut? puskai nascitivaet peni za kazdij denj.
zaibali korshuni. reshatj oni budet. nadsmotrshciki kueva. dumaet tolko kak nagretj ruki na cuzom dobre.