ABLV ответил американцам(5)

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Владимир Бучельников
13:12 14.02.2018
Экономика / Банки

В докладе сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США о «ABLV Bank» использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, говорится в заявлении «ABLV Bank».

«ABLV Bank» подчеркивает, что доклад является предложением департамента, по которому в течение 60 дней можно подать письменные возражения. Сейчас банк рассматривает возможности, как добиться, чтобы FinCEN пересмотрела свои предложения, и «приложит все усилия, чтобы опровергнуть высказанные утверждения».

 

В своей деятельности «ABLV Bank» последовательно соблюдает международные законы и требования, включая требования ЕС. «В последние годы «ABLV Bank» приложил огромные усилия для того, чтобы усовершенствовать систему внутреннего контроля», — отмечает банк.

 

За последние два года банк провел несколько независимых проверок в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами «Navigant Consulting» и «K2 Intelligence». Рекомендации обоих консультантов выполнены.

 

Банк сотрудничает также с американским стратегическим консультантом «Financial Integrity Network».

 

Как сообщалось, FinCEN ввела в отношении латвийского банка «ABLV Bank» санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

 

FinCEN предлагает применить к банку 311-ю статью закона о патриотизме, предусматривающую запрет открывать и содержать корреспондентский счет в США, а при необходимости — возможность ограничить доступ банка к финансовому сектору США.

 

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) подтвердила, что извещена о заявлении FinCEN, и подчеркивает, что «ABLV Bank» продолжает работу и несет ответственность за дальнейшие решения по сотрудничеству с FinCEN. Банк вправе в течение 60 дней высказать американской стороне свое мнение.

 

По сумме активов «ABLV Bank» — второй крупнейший банк в Латвии. Его крупнейшим акционерам — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации «ABLV Bank» котируются по списку ценных бумаг биржи «Nasdaq Riga».

LETA / Фото
Комментарии (5)
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куда катится этот гавёный мир? 13:36 14:02:2018

лепо!даже жёлуди стали посылать наxyй пендосов!

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надо только немного присмотреться........ 13:52 14:02:2018

У этого банка постоянно стоят машины с иностранными номерами, А в своем ответе они сами признались, что занимаются махинациями на междунар. уровне.. проводили проверки как замылить эту систему.

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ПЕДУАРДАМ 14:31 14:02:2018

ПОТЕКЛО ГОВНО ПО ТРУБАМ...
ЭТО ИЗДЕРЖКИ СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИИ,НЕ?!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:46 14:02:2018

ЛАТЫШИ СТАЛИ ГРАБИТЬ СТРАНУ МИЛЛИАРДАМИ
И
ВЫВОДИТЬ НАГРАБЛЕННОЕ В ЗАПАДНЫЕ ОФФШОРЫ,
КОТОРЫЕ КОНТРОЛИРУЕТ ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ БАНКИНГ США....
27 ЛЕТ АМЕРИКАНЦЫ ЛАТЫШСКИЙ ПРЕСТУПНЫЙ РЕЖИМ НЕ ПРОВЕРЯЛИ...
И ТУТ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК...

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1 15:01 14:02:2018

кому война, а кому мать родная.
Эти отговорки для тупых веслоухих.
Без отмывания денег - банка бы просто не было

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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