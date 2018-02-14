«ABLV Bank» подчеркивает, что доклад является предложением департамента, по которому в течение 60 дней можно подать письменные возражения. Сейчас банк рассматривает возможности, как добиться, чтобы FinCEN пересмотрела свои предложения, и «приложит все усилия, чтобы опровергнуть высказанные утверждения».
В своей деятельности «ABLV Bank» последовательно соблюдает международные законы и требования, включая требования ЕС. «В последние годы «ABLV Bank» приложил огромные усилия для того, чтобы усовершенствовать систему внутреннего контроля», — отмечает банк.
За последние два года банк провел несколько независимых проверок в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами «Navigant Consulting» и «K2 Intelligence». Рекомендации обоих консультантов выполнены.
Банк сотрудничает также с американским стратегическим консультантом «Financial Integrity Network».
Как сообщалось, FinCEN ввела в отношении латвийского банка «ABLV Bank» санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
FinCEN предлагает применить к банку 311-ю статью закона о патриотизме, предусматривающую запрет открывать и содержать корреспондентский счет в США, а при необходимости — возможность ограничить доступ банка к финансовому сектору США.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) подтвердила, что извещена о заявлении FinCEN, и подчеркивает, что «ABLV Bank» продолжает работу и несет ответственность за дальнейшие решения по сотрудничеству с FinCEN. Банк вправе в течение 60 дней высказать американской стороне свое мнение.
По сумме активов «ABLV Bank» — второй крупнейший банк в Латвии. Его крупнейшим акционерам — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации «ABLV Bank» котируются по списку ценных бумаг биржи «Nasdaq Riga».
лепо!даже жёлуди стали посылать наxyй пендосов!« ответить
У этого банка постоянно стоят машины с иностранными номерами, А в своем ответе они сами признались, что занимаются махинациями на междунар. уровне.. проводили проверки как замылить эту систему.« ответить
ПОТЕКЛО ГОВНО ПО ТРУБАМ...« ответить
ЭТО ИЗДЕРЖКИ СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИИ,НЕ?!
ЛАТЫШИ СТАЛИ ГРАБИТЬ СТРАНУ МИЛЛИАРДАМИ« ответить
И
ВЫВОДИТЬ НАГРАБЛЕННОЕ В ЗАПАДНЫЕ ОФФШОРЫ,
КОТОРЫЕ КОНТРОЛИРУЕТ ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ БАНКИНГ США....
27 ЛЕТ АМЕРИКАНЦЫ ЛАТЫШСКИЙ ПРЕСТУПНЫЙ РЕЖИМ НЕ ПРОВЕРЯЛИ...
И ТУТ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК...
кому война, а кому мать родная.« ответить
Эти отговорки для тупых веслоухих.
Без отмывания денег - банка бы просто не было