В докладе сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США о «ABLV Bank» использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, говорится в заявлении «ABLV Bank».

«ABLV Bank» подчеркивает, что доклад является предложением департамента, по которому в течение 60 дней можно подать письменные возражения. Сейчас банк рассматривает возможности, как добиться, чтобы FinCEN пересмотрела свои предложения, и «приложит все усилия, чтобы опровергнуть высказанные утверждения».

В своей деятельности «ABLV Bank» последовательно соблюдает международные законы и требования, включая требования ЕС. «В последние годы «ABLV Bank» приложил огромные усилия для того, чтобы усовершенствовать систему внутреннего контроля», — отмечает банк.

За последние два года банк провел несколько независимых проверок в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами «Navigant Consulting» и «K2 Intelligence». Рекомендации обоих консультантов выполнены.

Банк сотрудничает также с американским стратегическим консультантом «Financial Integrity Network».

Как сообщалось, FinCEN ввела в отношении латвийского банка «ABLV Bank» санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

FinCEN предлагает применить к банку 311-ю статью закона о патриотизме, предусматривающую запрет открывать и содержать корреспондентский счет в США, а при необходимости — возможность ограничить доступ банка к финансовому сектору США.

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) подтвердила, что извещена о заявлении FinCEN, и подчеркивает, что «ABLV Bank» продолжает работу и несет ответственность за дальнейшие решения по сотрудничеству с FinCEN. Банк вправе в течение 60 дней высказать американской стороне свое мнение.

По сумме активов «ABLV Bank» — второй крупнейший банк в Латвии. Его крупнейшим акционерам — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации «ABLV Bank» котируются по списку ценных бумаг биржи «Nasdaq Riga».