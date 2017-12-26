Аболтиня: один человек не может ни поднять партию, ни потопить(8)

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Тимур Пушкарев
16:28 26.12.2017
Политика / Политики

Один человек не может ни поднять партию, ни потопить ее, заявила в интервью агентству ЛETA бывший лидер партии «Единство» Солвита Аболтиня.

«В нынешнем отношении общества к «Единству», однозначно, есть доля моей ответственности, но это вопрос о том, в какой момент человек один, а в какой у него есть команда», — сказала она.

 

Аболтиня заявила, что не хочет продолжать «эту очень удобную игру и в партии, и в обществе, будто во всем виновата я».

 

«Это очень удобно — найти одного виноватого, на которого можно все свалить», — добавила она.

 

Аболтиня подчеркнула, что по-прежнему верит в идею «Единства». Помочь партии могут только дела, конкретные идеи, способность сформировать команду.

 

«Ниша «Единства» в политическом спектре по-прежнему свободна, однако на этих или следующих выборах не следовало бы полагаться только на то, что кто-то проголосует просто за нишевую партию», — сказала она.

 

21 декабря Аболтиня в последний раз перед сложением депутатского мандата участвовала в заседании Сейма.

 

Как сообщалось, правление «Единства» 6 ноября решило исключить Аболтиню из партии за комментарии и действия во время обсуждения возможности сменить представляющего «Единство» министра экономики.

 

Аболтиня возглавляла «Единство» с 2011 года до 2016 года.

LETA / Фото LETA
Комментарии (8)
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10 дюймов 16:40 26:12:2017

как-то поздно она начала бисер метать----счас оденет лохмотья и поедет по селам и весям заграничным, плакаться -----страдалица!!----она ж за народ, а народ не понял!----нужно ей премию театральную вручить-----"ЗА НАГЛОСТЬ".

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Уходя, уходи! 18:19 26:12:2017

Играет роль жертвы, которую не поняли. А сама-то понимала народ, когда щипала за толстые бока Домбрика, чтоб налоги поднимал. Угрозами и шантажом каждого запугивала, если с ней не соглашались. Выдвинула бездарную старушку в премьеры, чтоб из-за кулис ей командовать и банк за копейки продать. Мандат купила и влезла в окно, когда её в дверь вытолкали. Даа, много дел натворила, всё не перечислить, одним словом:наломала дров, и теперь мы там, куда вот такие аболдыни-домбравы-шадурики нас завели (в болото!). Давай, до свидания, аферистка!
Так что твой уход, Аболдыня, для народа Праздник!

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КрЫсоед 18:40 26:12:2017

А муженька своего пролоббировала, поимели за покупку-продажу полицейских машин
АЖ 1млн.евро из госбюджета! Поимела своё государство. Это нормально?
Судить её надо было за аферу в особо крупных размерах. Пусть 1 млн. вернёт в бюджет!

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 16:46 26:12:2017

Твою же ж мать...

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Факт 17:51 26:12:2017

Может, царёк Московии неапример.

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союз 18:16 26:12:2017

да нет - яблочкина доказала что один человек может потопить партию

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Latviešu patriots 18:51 26:12:2017

Atbalstu Āboltiņu par 100%

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (9)

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