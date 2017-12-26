«В нынешнем отношении общества к «Единству», однозначно, есть доля моей ответственности, но это вопрос о том, в какой момент человек один, а в какой у него есть команда», — сказала она.
Аболтиня заявила, что не хочет продолжать «эту очень удобную игру и в партии, и в обществе, будто во всем виновата я».
«Это очень удобно — найти одного виноватого, на которого можно все свалить», — добавила она.
Аболтиня подчеркнула, что по-прежнему верит в идею «Единства». Помочь партии могут только дела, конкретные идеи, способность сформировать команду.
«Ниша «Единства» в политическом спектре по-прежнему свободна, однако на этих или следующих выборах не следовало бы полагаться только на то, что кто-то проголосует просто за нишевую партию», — сказала она.
21 декабря Аболтиня в последний раз перед сложением депутатского мандата участвовала в заседании Сейма.
Как сообщалось, правление «Единства» 6 ноября решило исключить Аболтиню из партии за комментарии и действия во время обсуждения возможности сменить представляющего «Единство» министра экономики.
Аболтиня возглавляла «Единство» с 2011 года до 2016 года.
как-то поздно она начала бисер метать----счас оденет лохмотья и поедет по селам и весям заграничным, плакаться -----страдалица!!----она ж за народ, а народ не понял!----нужно ей премию театральную вручить-----"ЗА НАГЛОСТЬ".« ответить
Играет роль жертвы, которую не поняли. А сама-то понимала народ, когда щипала за толстые бока Домбрика, чтоб налоги поднимал. Угрозами и шантажом каждого запугивала, если с ней не соглашались. Выдвинула бездарную старушку в премьеры, чтоб из-за кулис ей командовать и банк за копейки продать. Мандат купила и влезла в окно, когда её в дверь вытолкали. Даа, много дел натворила, всё не перечислить, одним словом:наломала дров, и теперь мы там, куда вот такие аболдыни-домбравы-шадурики нас завели (в болото!). Давай, до свидания, аферистка!« ответить
Так что твой уход, Аболдыня, для народа Праздник!
А муженька своего пролоббировала, поимели за покупку-продажу полицейских машин« ответить
АЖ 1млн.евро из госбюджета! Поимела своё государство. Это нормально?
Судить её надо было за аферу в особо крупных размерах. Пусть 1 млн. вернёт в бюджет!
Твою же ж мать...« ответить
Может, царёк Московии неапример.« ответить
да нет - яблочкина доказала что один человек может потопить партию« ответить
Atbalstu Āboltiņu par 100%« ответить