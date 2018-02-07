Аболтиня ответит за Европу (10)

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газета Сегодня
20:00 06.02.2018
газета Сегодня / Кадры

Новая должность для бывшей «железной леди»

Солвита Аболтиня как политик ушла в историю. Теперь начинается новая эра Солвиты Аболтини — как дипломата. Вчера у бывшей железной леди латвийской политики был первый рабочий день после возвращения в МИД. 

 

Отметим, что до того, как удариться в большую политику, госпожа Аболтиня в середине–конце 90–х уже работала во внешнеполитическом ведомстве и даже возглавляла консульский департамент МИДа. 

 

Нынче же госпожа Аболтиня возглавила европейский департамент МИДа. Ее дипломатический ранг — советника — позволяет занимать столь высокий в иерархии МИДа пост. Европейский департамент организует переговоры со структурами Евросоюза, координирует работу латвийских министерств и ведомств во взаимодействии со структурами ЕС. Зарплата госпожи Аболтини составит 1917 евро до уплаты налогов плюс доплата в размере 20% за дипломатический ранг, как это предусмотрено законодательством. 

 

Заметим, что пост директора Европейского департамента — это фактически «посольская должность», то есть после определенного периода работы в центральном аппарате МИДа госпожа Аболтиня сможет отправиться на работу послом в какую–нибудь страну. 

 

С. Аболтиня, уходя из сейма, заявила, что в ближайшей перспективе она возвращаться в политику не намерена. При этом, правда, экс–спикер сейма и экс–лидер «Единства» напомнила известное изречение: «Никогда не говори “никогда». 

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (10)
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Ну да 20:10 06:02:2018

Наломала дров в политике, теперь наломает в дипломатии.

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Latviešu patriots 20:12 06:02:2018

No visas sirds sveicu Āboltiņas kundzi ar augsto amatu! Novēlu kāpt pa karjeras kāpnēm!

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Latviešu patriots 20:52 06:02:2018

Ja, ja es esmu istajs debīls un tapec, ko es gribu, to es rakstu.

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Ну да 20:13 06:02:2018

Наломала дров в политике, теперь наломает в дипломатии..

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сергей иванов 20:15 06:02:2018

ну что же,,дамочка хорошо,долго и много воровала у "любимого" государства...теперь может спокойно пожить без нервов на "небольшую зарплату,"по её меркам....удачи вам

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Да уж 20:22 06:02:2018

Бладаря ей народ в ж0пе, а эта проходимка, которая шла по "трупам". в шоколаде.
Жизнь удалась.

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СМЕРШ 20:17 06:02:2018

известное изречение:"у-у-у" )))))))))))

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12

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)

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