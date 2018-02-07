Новая должность для бывшей «железной леди»

Солвита Аболтиня как политик ушла в историю. Теперь начинается новая эра Солвиты Аболтини — как дипломата. Вчера у бывшей железной леди латвийской политики был первый рабочий день после возвращения в МИД.

Отметим, что до того, как удариться в большую политику, госпожа Аболтиня в середине–конце 90–х уже работала во внешнеполитическом ведомстве и даже возглавляла консульский департамент МИДа.

Нынче же госпожа Аболтиня возглавила европейский департамент МИДа. Ее дипломатический ранг — советника — позволяет занимать столь высокий в иерархии МИДа пост. Европейский департамент организует переговоры со структурами Евросоюза, координирует работу латвийских министерств и ведомств во взаимодействии со структурами ЕС. Зарплата госпожи Аболтини составит 1917 евро до уплаты налогов плюс доплата в размере 20% за дипломатический ранг, как это предусмотрено законодательством.

Заметим, что пост директора Европейского департамента — это фактически «посольская должность», то есть после определенного периода работы в центральном аппарате МИДа госпожа Аболтиня сможет отправиться на работу послом в какую–нибудь страну.

С. Аболтиня, уходя из сейма, заявила, что в ближайшей перспективе она возвращаться в политику не намерена. При этом, правда, экс–спикер сейма и экс–лидер «Единства» напомнила известное изречение: «Никогда не говори “никогда».

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.