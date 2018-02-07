Солвита Аболтиня как политик ушла в историю. Теперь начинается новая эра Солвиты Аболтини — как дипломата. Вчера у бывшей железной леди латвийской политики был первый рабочий день после возвращения в МИД.
Отметим, что до того, как удариться в большую политику, госпожа Аболтиня в середине–конце 90–х уже работала во внешнеполитическом ведомстве и даже возглавляла консульский департамент МИДа.
Нынче же госпожа Аболтиня возглавила европейский департамент МИДа. Ее дипломатический ранг — советника — позволяет занимать столь высокий в иерархии МИДа пост. Европейский департамент организует переговоры со структурами Евросоюза, координирует работу латвийских министерств и ведомств во взаимодействии со структурами ЕС. Зарплата госпожи Аболтини составит 1917 евро до уплаты налогов плюс доплата в размере 20% за дипломатический ранг, как это предусмотрено законодательством.
Заметим, что пост директора Европейского департамента — это фактически «посольская должность», то есть после определенного периода работы в центральном аппарате МИДа госпожа Аболтиня сможет отправиться на работу послом в какую–нибудь страну.
С. Аболтиня, уходя из сейма, заявила, что в ближайшей перспективе она возвращаться в политику не намерена. При этом, правда, экс–спикер сейма и экс–лидер «Единства» напомнила известное изречение: «Никогда не говори “никогда».
Эдуард ЭЛЬДАРОВ.
Наломала дров в политике, теперь наломает в дипломатии.« ответить
No visas sirds sveicu Āboltiņas kundzi ar augsto amatu! Novēlu kāpt pa karjeras kāpnēm!« ответить
Ja, ja es esmu istajs debīls un tapec, ko es gribu, to es rakstu.« ответить
Наломала дров в политике, теперь наломает в дипломатии..« ответить
ну что же,,дамочка хорошо,долго и много воровала у "любимого" государства...теперь может спокойно пожить без нервов на "небольшую зарплату,"по её меркам....удачи вам« ответить
Бладаря ей народ в ж0пе, а эта проходимка, которая шла по "трупам". в шоколаде.« ответить
Жизнь удалась.
известное изречение:"у-у-у" )))))))))))« ответить