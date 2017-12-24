Сейчас у Солвиты Аболтини нет мыслей возвращаться в политику, однако она призналась, что в этом вопросе следует руководствоваться принципом — «никогда не говори никогда». Об этом пишет nra.lv .

В интервью агентству ЛЕТА Аболтиня рассказала, что следует смотреть вперед, а не назад.

«Я слышала рассказы о том, что люди уходят из политики и потом говорят, что хотят обратно. Я сейчас думаю о том, что буду делать в течение следующих лет вне политики», — указала она.

Аболтиня также заявила, что все делала с уверенностью и от чистого сердца. Однако, в ближайшем времени возвращаться в политику она не собирается.

«Я согласна с высказыванием «Никогда не говори никогда», но сейчас у меня нет и мыслей возвращаться в политику», — заверила Аболтиня.

Как сообщалось, 21 декабря Солвита Аболтиня в последний раз участвовала в заседании Сейма, перед тем как сложить депутатский мандат. Скорее всего, экс-политик потеряет мандат 11 января.