Аболтиня: в политику — не вернусь! Хотя, может, и вернусь...(8)

Лента новостей
Националисты в Киеве угрожают Саакашвили Украина впервые отмечает два Рождества — католическое и православное В Израиле задумались над созданием криптошекеля Аболтиня: в политику — не вернусь! Хотя, может, и вернусь... СМИ: русские идут, а мы — без штанов! Богатый — значит умный? Рождество в Латвии придет с дождем Владельцы iPhone столкнулись с новой проблемой В Латвии откроются 11 новых кабинетов для помощи больных диабетом
Eще в разделе
Доклад: повысить рождаемость в Латвии к 2020 году может не получиться Ринкевич: уехавшие латвийцы не вернутся в страну, где нет жилья, детских садов и школ Латвия потратит 3,5 млн. евро на более эффективную борьбу с раком Аболтиня: быть может я была слишком демократичной Чакша: дадим врачам стимул остаться в Латвии
Герман Бергер
17:39 24.12.2017
Политика / Политики

Сейчас у Солвиты Аболтини нет мыслей возвращаться в политику, однако она призналась, что в этом вопросе следует руководствоваться принципом — «никогда не говори никогда». Об этом пишет nra.lv .

В интервью агентству ЛЕТА Аболтиня рассказала, что следует смотреть вперед, а не назад.

 

«Я слышала рассказы о том, что люди уходят из политики и потом говорят, что хотят обратно. Я сейчас думаю о том, что буду делать в течение следующих лет вне политики», — указала она.

 

Аболтиня также заявила, что все делала с уверенностью и от чистого сердца. Однако, в ближайшем времени возвращаться в политику она не собирается.

 

«Я согласна с высказыванием «Никогда не говори никогда», но сейчас у меня нет и мыслей возвращаться в политику», — заверила Аболтиня.

 

Как сообщалось, 21 декабря Солвита Аболтиня в последний раз участвовала в заседании Сейма, перед тем как сложить депутатский мандат. Скорее всего, экс-политик потеряет мандат 11 января.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (8)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
001 17:51 24:12:2017

Наверное уже план разробатывает , как в сейм через унитаз пролезть

« ответить
Profile_default
Аболдыня! Давай, до свидания! 18:07 24:12:2017

Народ хочет от тебя и от твоих ингриг и афер отдохнуть. Уйти и не нервируй народ. Хватит, ты уже в меру своей тупости наделала делов, перечислять не будем.
Ты любила выпендриться, как целка и с трибуны несла словесный понос и пустые обещания, а за кулисами ты истерикой и угрозами давила на всех, кто с тобой рядом оказался.
Уйди! Народ тебя гонит! И кончай пиариться, печататься. Тебе 63 года, уже старческий маразм наступил. Дай дорогу молодым, но не твоим выкормышам нацыкам.

« ответить
Profile_default
Всё правильно 18:17 24:12:2017

что все делала с уверенностью и от чистого сердца.
==========================================
УЛЮЛЮКАЛА тоже от чистого сердца и с такой уверенностью, что пенсионеров до сих пор наизнанку выворачивает.

« ответить
Profile_default
дай пять 17:57 24:12:2017

паразит можёт жить только паразитируя на других.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 18:02 24:12:2017

Tu to par krieviem labi pateici, nav lielāku parazītu par krieviem.

« ответить
Profile_default
10 дюймов 18:19 24:12:2017

только истинные патриоты умеют так паразитировать на чувствах своего народа----ТЫ такой же, как сливкин, полукровка-паразит.

« ответить
Profile_default
Факир 19:02 24:12:2017

А нах ты кому нужна...

« ответить
Profile_default
fakir 19:09 24:12:2017

A govorjat,pro Rossiju,takie tvari vnagluju,vseh opuskajt.rizaja blja.j.

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV