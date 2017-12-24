В интервью агентству ЛЕТА Аболтиня рассказала, что следует смотреть вперед, а не назад.
«Я слышала рассказы о том, что люди уходят из политики и потом говорят, что хотят обратно. Я сейчас думаю о том, что буду делать в течение следующих лет вне политики», — указала она.
Аболтиня также заявила, что все делала с уверенностью и от чистого сердца. Однако, в ближайшем времени возвращаться в политику она не собирается.
«Я согласна с высказыванием «Никогда не говори никогда», но сейчас у меня нет и мыслей возвращаться в политику», — заверила Аболтиня.
Как сообщалось, 21 декабря Солвита Аболтиня в последний раз участвовала в заседании Сейма, перед тем как сложить депутатский мандат. Скорее всего, экс-политик потеряет мандат 11 января.
Наверное уже план разробатывает , как в сейм через унитаз пролезть« ответить
Народ хочет от тебя и от твоих ингриг и афер отдохнуть. Уйти и не нервируй народ. Хватит, ты уже в меру своей тупости наделала делов, перечислять не будем.« ответить
Ты любила выпендриться, как целка и с трибуны несла словесный понос и пустые обещания, а за кулисами ты истерикой и угрозами давила на всех, кто с тобой рядом оказался.
Уйди! Народ тебя гонит! И кончай пиариться, печататься. Тебе 63 года, уже старческий маразм наступил. Дай дорогу молодым, но не твоим выкормышам нацыкам.
что все делала с уверенностью и от чистого сердца.« ответить
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УЛЮЛЮКАЛА тоже от чистого сердца и с такой уверенностью, что пенсионеров до сих пор наизнанку выворачивает.
паразит можёт жить только паразитируя на других.« ответить
Tu to par krieviem labi pateici, nav lielāku parazītu par krieviem.« ответить
только истинные патриоты умеют так паразитировать на чувствах своего народа----ТЫ такой же, как сливкин, полукровка-паразит.« ответить
А нах ты кому нужна...« ответить
A govorjat,pro Rossiju,takie tvari vnagluju,vseh opuskajt.rizaja blja.j.« ответить