Аболтиню срочно устраивают на работу в МИД (17)

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LETA
Герман Бергер
13:20 14.01.2018
Политика / Политики

Солвита Аболтиня в четверг подала в МИД заявление с просьбой о ее восстановлении на работе на дипломатической службе, сообщил агентству ЛETA пресс-секретарь МИД Гинт Егерманис.

Департамент персонала МИД начал процедуры обработки документов и согласования, после окончания которых Аболтиня сможет приступить к работе в МИД. Эти процедуры могут быть закончены в течение ближайших недель, добавил он.

 

 

Как сообщалось, 9 января Аболтиня сложила мандат депутата Сейма. Ее место в Сейме занял Артис Густовскис, бывший депутат Кулдигской краевой думы, руководитель муниципального учреждения «Кулдигский центр активного отдыха».

mixnews.lv / Фото
Комментарии (17)
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Latviešu patriots 13:24 14:01:2018

Ну на пару недель у УЛЮЛЮКИ бабла ещё хватит, а вот на больший срок ждать уже нет.
Тут наверно и муж помочь вряд ли сможет.

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Latviešu patriots 13:42 14:01:2018

Nu ko, Āboltiņa būs izcila diplomāte, visiem nelabvēļiem par spīti.

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Gnom 20:14 14:01:2018

Somālijā vēl nav latviešu diplomātu- ū- ū -ū

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аферистка сруллит 13:55 14:01:2018

Ну держись, Ринкевич! Щас она быстро под тебя яму выкопает и компромат соберёт, а потом будет тебя шантажировать. Кончилась, Ринька, твоя спокойная жизнь, жди от рыжей сюрпризов.

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К. А. Ин 13:58 14:01:2018

Ничего личного , но из Аболтыни дипломат , как из меня балерина

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сомневаюсь 14:33 14:01:2018

Да куда ей "с такой то р0жей, да в калашный ряд"?

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шери 16:11 14:01:2018

— Эта ваша крыса!... — Это не крыса! Это американская гладкошёрстная карликовая такса! — Раз мой кот съел—значит крыса!

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Вася Пупкин 14:05 14:01:2018

Вот и новый министр МИД нарисовалась

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ясне перец 14:20 14:01:2018

Подсидит Ринькевича, она не может жить без подлянки.

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Ежели чё 14:28 14:01:2018

Ринька её послихой сделает и в Гондурас сошлёт в ссылку за все подлянки.

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123

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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