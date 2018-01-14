Департамент персонала МИД начал процедуры обработки документов и согласования, после окончания которых Аболтиня сможет приступить к работе в МИД. Эти процедуры могут быть закончены в течение ближайших недель, добавил он.
Как сообщалось, 9 января Аболтиня сложила мандат депутата Сейма. Ее место в Сейме занял Артис Густовскис, бывший депутат Кулдигской краевой думы, руководитель муниципального учреждения «Кулдигский центр активного отдыха».
Ну на пару недель у УЛЮЛЮКИ бабла ещё хватит, а вот на больший срок ждать уже нет.« ответить
Тут наверно и муж помочь вряд ли сможет.
Nu ko, Āboltiņa būs izcila diplomāte, visiem nelabvēļiem par spīti.« ответить
Somālijā vēl nav latviešu diplomātu- ū- ū -ū« ответить
Ну держись, Ринкевич! Щас она быстро под тебя яму выкопает и компромат соберёт, а потом будет тебя шантажировать. Кончилась, Ринька, твоя спокойная жизнь, жди от рыжей сюрпризов.« ответить
Ничего личного , но из Аболтыни дипломат , как из меня балерина« ответить
Да куда ей "с такой то р0жей, да в калашный ряд"?« ответить
— Эта ваша крыса!... — Это не крыса! Это американская гладкошёрстная карликовая такса! — Раз мой кот съел—значит крыса!« ответить
Вот и новый министр МИД нарисовалась« ответить
Подсидит Ринькевича, она не может жить без подлянки.« ответить
Ринька её послихой сделает и в Гондурас сошлёт в ссылку за все подлянки.« ответить