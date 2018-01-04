Поправки были подготовлены министерством иностранных дел в ответ на многочисленные жалобы жителей о том, что в Латвии все чаще можно увидеть флаги с неправильными тонами. После консультаций МИД постановил, что единственным правильным оттенком красного на флаге Латвии должен быть карминовый.
Впрочем, взявшись за дело, ведомство решило идти до конца, установив и материал, из которого должны изготавливаться правильные латвийские флаги для более внушительного вида и долговечности.
Надо ли говорить, что производители флагов не пришли в восторг от нововведений, уже успев заявить, что подобными решениями страна все больше заигрывается в тоталитаризм.
“Это явный признак тоталитарного государства. Нет никакой нужды указывать, из какого материала должны быть пошиты флаги. Ничем подобным не занимаются ни в Литве, ни в Эстонии. Для этого нет никакого рационального обоснования. С принятием закона вся улице Чака вдруг появятся флаги одного цвета и ткани? Так не будет”, — заявил директор компании “Latvijas tekstils” Оскар Полманис.
Отметим, что поправки к закону подразумевают, что работу производителей флагов Латвии будет контролировать Центр прав защиты потребителей.
До оккупации фашистами Русских земель латвии флаги выдовапи бесплатно. Второсортные тупые потому и нищие« ответить
тупых аборигенов можно стричь пока они не поумнеют« ответить
как должен выглядеть государственный флаг.-----------За все ,,хватаются,, тока не за экономику,зная что там полный пипец.« ответить
Положили истикающего кровью солдата на флаг, а потом повесили. Выходит, что он изначально был БЕЛЫЙ. А вообще типографии выпускающие флаги грязный бизнес. Напротив полиции на Матиса находится типография «Аби 2» в которой на антикварных списаных в Европе станках женьщины и дети бесплатно (их просто обманывают и не платят обещанную неофициальную конвертную зарплату) печатают флаги Латвии. Проверьте, если кто не верит. Есть на моём компьютере видио оттуда снятое скрытой камерой. Наши казнокрады думают, что действуют безнаказанно. Они ошибаются! У меня есть компромат на всех местных жуликов. Шах и мат будет их финалом. Специально компьютер больше не подключаю к сети. После последней хакерской атаки даже программисты Газпрома не смогли восстановить «железо». Где хранится резервная копия даже жена не знает. Когда последняя капля терпения капнет, тогда и полетят головы. Кстати, «ломали» мой компьютер профессионалы когда количество прочтений моих заметок перевалило за 200.000 ип-адресов. Вот пусть и думают казнокрады с кем связались. Рука не дрогнет и состродания не дождётесь. Как меня тут« ответить
Удачи« ответить
Vari iebāzt savu kompromātu gudrīt sev attiecīgā vietā. Un nestāsti pasaciņas. Tāds atkritums kā tu, nevienam nav vajadzīgs.« ответить
МИД Латвии никогда умом не отличался, так что удивляться тут нечему. Скоро всем скажет как правильно дышать надо по-латвийски:) Вспоминаются знаменитые слова Задорнова "ну..." - ну вы поняли:)« ответить