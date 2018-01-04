В Латвии планируется ввести более строгие требования к тому, как должен выглядеть государственный флаг. Данный законопроект уже был одобрен в правительстве, однако на тему еще предстоит высказаться Сейму, передает LNT.

Поправки были подготовлены министерством иностранных дел в ответ на многочисленные жалобы жителей о том, что в Латвии все чаще можно увидеть флаги с неправильными тонами. После консультаций МИД постановил, что единственным правильным оттенком красного на флаге Латвии должен быть карминовый.

Впрочем, взявшись за дело, ведомство решило идти до конца, установив и материал, из которого должны изготавливаться правильные латвийские флаги для более внушительного вида и долговечности.

Надо ли говорить, что производители флагов не пришли в восторг от нововведений, уже успев заявить, что подобными решениями страна все больше заигрывается в тоталитаризм.

“Это явный признак тоталитарного государства. Нет никакой нужды указывать, из какого материала должны быть пошиты флаги. Ничем подобным не занимаются ни в Литве, ни в Эстонии. Для этого нет никакого рационального обоснования. С принятием закона вся улице Чака вдруг появятся флаги одного цвета и ткани? Так не будет”, — заявил директор компании “Latvijas tekstils” Оскар Полманис.

Отметим, что поправки к закону подразумевают, что работу производителей флагов Латвии будет контролировать Центр прав защиты потребителей.