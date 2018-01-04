Абсурд: Латвия заставит всех покупать флаги из особого материала (7)

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Виталий Вавилкин
20:00 04.01.2018
Политика / Правительство

В Латвии планируется ввести более строгие требования к тому, как должен выглядеть государственный флаг. Данный законопроект уже был одобрен в правительстве, однако на тему еще предстоит высказаться Сейму, передает LNT.

Поправки были подготовлены министерством иностранных дел в ответ на многочисленные жалобы жителей о том, что в Латвии все чаще можно увидеть флаги с неправильными тонами. После консультаций МИД постановил, что единственным правильным оттенком красного на флаге Латвии должен быть карминовый.

 

Впрочем, взявшись за дело, ведомство решило идти до конца, установив и материал, из которого должны изготавливаться правильные латвийские флаги для более внушительного вида и долговечности.

 

Надо ли говорить, что производители флагов не пришли в восторг от нововведений, уже успев заявить, что подобными решениями страна все больше заигрывается в тоталитаризм.

 

“Это явный признак тоталитарного государства. Нет никакой нужды указывать, из какого материала должны быть пошиты флаги. Ничем подобным не занимаются ни в Литве, ни в Эстонии. Для этого нет никакого рационального обоснования. С принятием закона вся улице Чака вдруг появятся флаги одного цвета и ткани? Так не будет”, — заявил директор компании “Latvijas tekstils” Оскар Полманис.

 

Отметим, что поправки к закону подразумевают, что работу производителей флагов Латвии будет контролировать Центр прав защиты потребителей.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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Правда тут 20:13 04:01:2018

До оккупации фашистами Русских земель латвии флаги выдовапи бесплатно. Второсортные тупые потому и нищие

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ин-на 20:21 04:01:2018

тупых аборигенов можно стричь пока они не поумнеют

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шери 20:35 04:01:2018

как должен выглядеть государственный флаг.-----------За все ,,хватаются,, тока не за экономику,зная что там полный пипец.

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история флага Латвии 20:44 04:01:2018

Положили истикающего кровью солдата на флаг, а потом повесили. Выходит, что он изначально был БЕЛЫЙ. А вообще типографии выпускающие флаги грязный бизнес. Напротив полиции на Матиса находится типография «Аби 2» в которой на антикварных списаных в Европе станках женьщины и дети бесплатно (их просто обманывают и не платят обещанную неофициальную конвертную зарплату) печатают флаги Латвии. Проверьте, если кто не верит. Есть на моём компьютере видио оттуда снятое скрытой камерой. Наши казнокрады думают, что действуют безнаказанно. Они ошибаются! У меня есть компромат на всех местных жуликов. Шах и мат будет их финалом. Специально компьютер больше не подключаю к сети. После последней хакерской атаки даже программисты Газпрома не смогли восстановить «железо». Где хранится резервная копия даже жена не знает. Когда последняя капля терпения капнет, тогда и полетят головы. Кстати, «ломали» мой компьютер профессионалы когда количество прочтений моих заметок перевалило за 200.000 ип-адресов. Вот пусть и думают казнокрады с кем связались. Рука не дрогнет и состродания не дождётесь. Как меня тут

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шери 21:01 04:01:2018

Удачи

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Latviešu patriots 21:09 04:01:2018

Vari iebāzt savu kompromātu gudrīt sev attiecīgā vietā. Un nestāsti pasaciņas. Tāds atkritums kā tu, nevienam nav vajadzīgs.

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A. 20:56 04:01:2018

МИД Латвии никогда умом не отличался, так что удивляться тут нечему. Скоро всем скажет как правильно дышать надо по-латвийски:) Вспоминаются знаменитые слова Задорнова "ну..." - ну вы поняли:)

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