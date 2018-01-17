С 22 декабря прошлого года министр здравоохранения Анда Чакша находится в декретном отпуске, а ее обязанности исполняет премьер-министр Марис Кучинскис. При этом, до сих пор не понятно, кто руководит здравоохранением и с кого спрашивать за ошибки, пишет NRA.LV.
Ситуация стала еще интересней, когда стало ясно, что в отсутствии Чакши ей якобы дают советы четыре личных советника, к которым прибавился еще один, в день, когда министр ушла в отпуск.
Министры различных ведомств имеют советников, число которых не оговорено законом. Обычно, эти люди работают вместе с министром, консультируя глав министерств по различным текущим вопроса. Советники приходят с министром и также вместе с министром уходят. Вот только в случае с госпожой Чакшей все произошло иначе – никто никуда не ушел за беременной работодательницей, все исправно получают зарплаты. При этом, разумеется, никто не несет никакой ответственности.
На данный момент в советниках отсутствующей Чакши значатся: советница по вопросам э-здравоохранения Илзе Аболтиня, советница в вопросах качества и безопасности пациентов Наталья Болбате, а у трех советников Инесе Даболы, Марии Трухановой и Сергея Анцупова обязанности и вовсе не определены.
Последний является новым членом команды, появившимся сразу же после ухода Чакши. На странице министерстве об Анцупове не говориться ничего, но в ведомстве поясняют, что мужчина, давно дружащий с руководителем министерского бюро, является экспертом в вопросах связей с общественностью. В министерстве он работает на полную ставку, получая 1392 евро в месяц.
Отметим, что число советников у каждого министра отличается. У министра благосостояния Яниса Рейрса, к примеру, два советника. Такое же количество помощников и у министра экономики Арвила Ашераденса. А вот у министра окружающей среды и регионального развития под рукой имеется аж шесть советников.
деньги не куда девать , платите больше налогов !« ответить
Вор вора кормит!« ответить
советует как правильно надо тужится когда рожаешь. )))« ответить
Nu ko uz šo marazmu patriotiņ pateiksi atkal atbalstu 100 % nu tad tu esi īstais patrioooooots.« ответить
Вот власти и призывают ложиться под Русские танки , чтобы спасти своё свинское благополучие« ответить
Также непонятно, кто ответственен за эпидемию кори в аэропорту "Рига".?Впрочем также непонятно: от кого у г-жи Чакши трое детей, когда она успевает, ей советуют эти же "советники"?« ответить
свиньи совести не имеют« ответить