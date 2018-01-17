Беспрецедентным является не только то, что в Латвии впервые министр отправляется в декретный отпуск, но также и то, что в отсутствие она имеет четырех советников, а недавно обзавелась и пятым.

С 22 декабря прошлого года министр здравоохранения Анда Чакша находится в декретном отпуске, а ее обязанности исполняет премьер-министр Марис Кучинскис. При этом, до сих пор не понятно, кто руководит здравоохранением и с кого спрашивать за ошибки, пишет NRA.LV.

Ситуация стала еще интересней, когда стало ясно, что в отсутствии Чакши ей якобы дают советы четыре личных советника, к которым прибавился еще один, в день, когда министр ушла в отпуск.

Министры различных ведомств имеют советников, число которых не оговорено законом. Обычно, эти люди работают вместе с министром, консультируя глав министерств по различным текущим вопроса. Советники приходят с министром и также вместе с министром уходят. Вот только в случае с госпожой Чакшей все произошло иначе – никто никуда не ушел за беременной работодательницей, все исправно получают зарплаты. При этом, разумеется, никто не несет никакой ответственности.

На данный момент в советниках отсутствующей Чакши значатся: советница по вопросам э-здравоохранения Илзе Аболтиня, советница в вопросах качества и безопасности пациентов Наталья Болбате, а у трех советников Инесе Даболы, Марии Трухановой и Сергея Анцупова обязанности и вовсе не определены.

Последний является новым членом команды, появившимся сразу же после ухода Чакши. На странице министерстве об Анцупове не говориться ничего, но в ведомстве поясняют, что мужчина, давно дружащий с руководителем министерского бюро, является экспертом в вопросах связей с общественностью. В министерстве он работает на полную ставку, получая 1392 евро в месяц.

Отметим, что число советников у каждого министра отличается. У министра благосостояния Яниса Рейрса, к примеру, два советника. Такое же количество помощников и у министра экономики Арвила Ашераденса. А вот у министра окружающей среды и регионального развития под рукой имеется аж шесть советников.