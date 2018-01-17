Абсурд: почему во время декретного отпуска у Чакши имеется пять советников?!(12)

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Виталий Вавилкин
15:20 16.01.2018
Политика

Беспрецедентным является не только то, что в Латвии впервые министр отправляется в декретный отпуск, но также и то, что в отсутствие она имеет четырех советников, а недавно обзавелась и пятым.

С 22 декабря прошлого года министр здравоохранения Анда Чакша находится в декретном отпуске, а ее обязанности исполняет премьер-министр Марис Кучинскис. При этом, до сих пор не понятно, кто руководит здравоохранением и с кого спрашивать за ошибки, пишет NRA.LV.

 

Ситуация стала еще интересней, когда стало ясно, что в отсутствии Чакши ей якобы дают советы четыре личных советника, к которым прибавился еще один, в день, когда министр ушла в отпуск.

 

Министры различных ведомств имеют советников, число которых не оговорено законом. Обычно, эти люди работают вместе с министром, консультируя глав министерств по различным текущим вопроса. Советники приходят с министром и также вместе с министром уходят. Вот только в случае с госпожой Чакшей все произошло иначе – никто никуда не ушел за беременной работодательницей, все исправно получают зарплаты. При этом, разумеется, никто не несет никакой ответственности.

 

На данный момент в советниках отсутствующей Чакши значатся: советница по вопросам э-здравоохранения Илзе Аболтиня, советница в вопросах качества и безопасности пациентов Наталья Болбате, а у трех советников Инесе Даболы, Марии Трухановой и Сергея Анцупова обязанности и вовсе не определены.

 

Последний является новым членом команды, появившимся сразу же после ухода Чакши. На странице министерстве об Анцупове не говориться ничего, но в ведомстве поясняют, что мужчина, давно дружащий с руководителем министерского бюро, является экспертом в вопросах связей с общественностью. В министерстве он работает на полную ставку, получая 1392 евро в месяц.

 

Отметим, что число советников у каждого министра отличается. У министра благосостояния Яниса Рейрса, к примеру, два советника. Такое же количество помощников и у министра экономики Арвила Ашераденса. А вот у министра окружающей среды и регионального развития под рукой имеется аж шесть советников.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (12)
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60 15:49 16:01:2018

деньги не куда девать , платите больше налогов !

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СССР 16:45 16:01:2018

Вор вора кормит!

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) 18:43 16:01:2018

советует как правильно надо тужится когда рожаешь. )))

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Jurists Putriotam 15:56 16:01:2018

Nu ko uz šo marazmu patriotiņ pateiksi atkal atbalstu 100 % nu tad tu esi īstais patrioooooots.

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К. А. Ин 16:01 16:01:2018

Вот власти и призывают ложиться под Русские танки , чтобы спасти своё свинское благополучие

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jauki! 16:06 16:01:2018

Также непонятно, кто ответственен за эпидемию кори в аэропорту "Рига".?Впрочем также непонятно: от кого у г-жи Чакши трое детей, когда она успевает, ей советуют эти же "советники"?

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ин-на 16:10 16:01:2018

свиньи совести не имеют

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12

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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