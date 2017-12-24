Абсурд: ребенка забрали из семьи за слишком частое общение с любящей бабушкой(27)

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Виталий Вавилкин
08:47 24.12.2017
Наша Латвия / Социум

Некая бабушка из Плявиньской волости возмущена решением местного сиротского суда, решившего прямо перед Рождеством забрать из семьи полуторогодовалого ребенка, передает TV3.

В эти дни Сармите довольно часто ездит в Ригу. Для женщины эти поездки вовсе не являются радостными визитами в столицу. Сармите – бабушка полуторогодовалого ребенка, которого перед праздниками, совершенно необоснованно, забрали в кризисный центр местные чиновникм.

 

“Ребенка забрали на основании, что я взяла его с собой в деревню на пару часов покормить животных. Надо было собаке кашу сварить, курицам корма накидать, воды налить. Только за это они забрали у нас ребенка”, — рассказывает женщина.

 

По ее словам, дома у ребенка так же все хорошо – есть своя кроватка, новая одежда, игрушки и все необходимое.

 

“К нам уже после приходили социальные работники, заявляя, что хотели бы, чтобы все дети в таких условиях росли. Руководитель сиротского суда просто использовала свою власть, чтобы разлучить нас с ребенком. Это нечестно! Ребенок должен быть с семьей”, — рассказывает Сармите, не сдерживая слез.

 

В свою очередь, в Плявиньском сиротском суде говорят, что учреждение получило ряд сигналов от местных жителей о том, что в семье имеются нарушения. В учреждении не стали скрывать и того, что ребенка забрали именно из-за поездки в деревню.

 

“Содержание ребенка в подобных условиях неприемлемо. Еще больше ситуацию усложняет факт , что мать этого ребенка сейчас имеет проблемы со здоровьем, а забота переложена на бабушку”, — заявили в учреждении.

 

По мнению местных чиновников, заботиться о ребенке должны, в основном, родители. Если мать сама возьмется за воспитание мальчика, то он вскоре вернется домой.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (27)
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идиоты во власти! 09:33 24:12:2017

Идиоты! Это родная бабушка! Что она плохого своему внуку сделает? Вот бля маразматикам дали власть, так они, идиоты хуторские, не знают, что с этой властью делать.
Заставь дурака Богу молиться, так он и лоб разобьёт.
Отдайте, изуверы, ребёнка бабушке!!!

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СКАНДИНАВСКИЙ ОПЫТ 12:14 24:12:2017

Отбирать детей у родителей и отдавать на воспитание пид...сам .

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Zahoder 14:29 24:12:2017

Если все действительно так, как написано, то таких чиновников... В общем, не должно такое д-мо по земле ходить. Не должно...

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Александр Шерстобитов 16:32 24:12:2017

_идиоты во власти! 09:33 24:12:2017_

Идиот это ты, т.арь. П.здуй в другую страну, коль что ненравится. Пошёл НАХ!

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Александр Шерстобитов 16:44 24:12:2017

Тут односторонная "правда" поднесена 6ыдлу на корм. Лишь бы настроить толпу д.билов против власти латвийской.

Такая же бабушка была и у Ивана. Где Иван теперь, д,билы?! Мама "болеет" а папа ещё больше "болеет". Алкоголь или наркота? Да, бабуся старается, но дочь бл а её и6арь 6ы..о безработная. Таких т.арей полны спальных районов. Небось и за квартиру комунальные бабушке надо платить. Никто не укого детей просто так не изнемает, запомните д.билы на вести! Бабушка не всиле за 1.5 годовым присмотреть. Небось и за самой надо присматривть и скорою вызывать. Пусть у ребёнка найдётся его любащие приёмные родители!

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шестомнедобитому 17:35 24:12:2017

Тебя, дебил, только могила исправит.

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идиоты во власти! 09:33 24:12:2017

Идиоты! Это родная бабушка! Что она плохого своему внуку сделает? Вот бля маразматикам дали власть, так они, идиоты хуторские, не знают, что с этой властью делать.
Заставь дурака Богу молиться, так он и лоб разобьёт.
Отдайте, изуверы, ребёнка бабушке!!!!

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Желтов 09:33 24:12:2017

Обезумели? Бабушка стала чужим человеком? в явно нездоровой их трактовке.

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slota2 10:14 24:12:2017

Да., именно так, бабушка чужой человек, и если ребенок остается с ней на продолжительное время, мать должна оформить доверенность. Моя знакомая жила с внуком на даче, ребенку ночью стало плохо, она вызвала скорую, и первый вопрос был, а кем вам приходится ребенок? И пригрозили, что могут вызвать полицию, раз нет подтверждающих родство документов.

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РРРР 14:07 24:12:2017

ВСЕ ДАЛЯЕТСМЯ ЧТОБЫ РАЗРУШАТЬ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И СЕМЬЮ!!! ТЕТЯМ И ДЯДЯМ ПОСТОРОННИМ ОТДАВАТЬ ДЕТЕЙ МОЖНО, А РАДНОЙ БАБУШКЕ Н Е Т!!! ПРОСТО БРЕД, КУДА КАТИТЬСЯ СТРАНА - МАРОЗМАТИКИ!!! ЕСЛИ ДЕТИ ЛЕТОМ УЕЗЖАЮТ К БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ В ДЕРЕВНЬ И ГНАХОДЯТСЯ РЯДОМ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!?????

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vik 09:44 24:12:2017

Tak u nas činovniki ne otvečajut za svoi postupki, rešenija, slova. Otsjuda i vesj etot bespredel.

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Vitjaz 09:48 24:12:2017

takaja u nas teper realnost v latvii i v mire- bezpredel

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)

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