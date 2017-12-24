В эти дни Сармите довольно часто ездит в Ригу. Для женщины эти поездки вовсе не являются радостными визитами в столицу. Сармите – бабушка полуторогодовалого ребенка, которого перед праздниками, совершенно необоснованно, забрали в кризисный центр местные чиновникм.
“Ребенка забрали на основании, что я взяла его с собой в деревню на пару часов покормить животных. Надо было собаке кашу сварить, курицам корма накидать, воды налить. Только за это они забрали у нас ребенка”, — рассказывает женщина.
По ее словам, дома у ребенка так же все хорошо – есть своя кроватка, новая одежда, игрушки и все необходимое.
“К нам уже после приходили социальные работники, заявляя, что хотели бы, чтобы все дети в таких условиях росли. Руководитель сиротского суда просто использовала свою власть, чтобы разлучить нас с ребенком. Это нечестно! Ребенок должен быть с семьей”, — рассказывает Сармите, не сдерживая слез.
В свою очередь, в Плявиньском сиротском суде говорят, что учреждение получило ряд сигналов от местных жителей о том, что в семье имеются нарушения. В учреждении не стали скрывать и того, что ребенка забрали именно из-за поездки в деревню.
“Содержание ребенка в подобных условиях неприемлемо. Еще больше ситуацию усложняет факт , что мать этого ребенка сейчас имеет проблемы со здоровьем, а забота переложена на бабушку”, — заявили в учреждении.
По мнению местных чиновников, заботиться о ребенке должны, в основном, родители. Если мать сама возьмется за воспитание мальчика, то он вскоре вернется домой.
Идиоты! Это родная бабушка! Что она плохого своему внуку сделает? Вот бля маразматикам дали власть, так они, идиоты хуторские, не знают, что с этой властью делать.« ответить
Заставь дурака Богу молиться, так он и лоб разобьёт.
Отдайте, изуверы, ребёнка бабушке!!!
Отбирать детей у родителей и отдавать на воспитание пид...сам .« ответить
Если все действительно так, как написано, то таких чиновников... В общем, не должно такое д-мо по земле ходить. Не должно...« ответить
_идиоты во власти! 09:33 24:12:2017_« ответить
Идиот это ты, т.арь. П.здуй в другую страну, коль что ненравится. Пошёл НАХ!
Тут односторонная "правда" поднесена 6ыдлу на корм. Лишь бы настроить толпу д.билов против власти латвийской.« ответить
Такая же бабушка была и у Ивана. Где Иван теперь, д,билы?! Мама "болеет" а папа ещё больше "болеет". Алкоголь или наркота? Да, бабуся старается, но дочь бл а её и6арь 6ы..о безработная. Таких т.арей полны спальных районов. Небось и за квартиру комунальные бабушке надо платить. Никто не укого детей просто так не изнемает, запомните д.билы на вести! Бабушка не всиле за 1.5 годовым присмотреть. Небось и за самой надо присматривть и скорою вызывать. Пусть у ребёнка найдётся его любащие приёмные родители!
Тебя, дебил, только могила исправит.« ответить
Идиоты! Это родная бабушка! Что она плохого своему внуку сделает? Вот бля маразматикам дали власть, так они, идиоты хуторские, не знают, что с этой властью делать.« ответить
Заставь дурака Богу молиться, так он и лоб разобьёт.
Отдайте, изуверы, ребёнка бабушке!!!!
Обезумели? Бабушка стала чужим человеком? в явно нездоровой их трактовке.« ответить
Да., именно так, бабушка чужой человек, и если ребенок остается с ней на продолжительное время, мать должна оформить доверенность. Моя знакомая жила с внуком на даче, ребенку ночью стало плохо, она вызвала скорую, и первый вопрос был, а кем вам приходится ребенок? И пригрозили, что могут вызвать полицию, раз нет подтверждающих родство документов.« ответить
ВСЕ ДАЛЯЕТСМЯ ЧТОБЫ РАЗРУШАТЬ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И СЕМЬЮ!!! ТЕТЯМ И ДЯДЯМ ПОСТОРОННИМ ОТДАВАТЬ ДЕТЕЙ МОЖНО, А РАДНОЙ БАБУШКЕ Н Е Т!!! ПРОСТО БРЕД, КУДА КАТИТЬСЯ СТРАНА - МАРОЗМАТИКИ!!! ЕСЛИ ДЕТИ ЛЕТОМ УЕЗЖАЮТ К БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ В ДЕРЕВНЬ И ГНАХОДЯТСЯ РЯДОМ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!?????« ответить
Tak u nas činovniki ne otvečajut za svoi postupki, rešenija, slova. Otsjuda i vesj etot bespredel.« ответить
takaja u nas teper realnost v latvii i v mire- bezpredel« ответить