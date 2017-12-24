Некая бабушка из Плявиньской волости возмущена решением местного сиротского суда, решившего прямо перед Рождеством забрать из семьи полуторогодовалого ребенка, передает TV3.

В эти дни Сармите довольно часто ездит в Ригу. Для женщины эти поездки вовсе не являются радостными визитами в столицу. Сармите – бабушка полуторогодовалого ребенка, которого перед праздниками, совершенно необоснованно, забрали в кризисный центр местные чиновникм.

“Ребенка забрали на основании, что я взяла его с собой в деревню на пару часов покормить животных. Надо было собаке кашу сварить, курицам корма накидать, воды налить. Только за это они забрали у нас ребенка”, — рассказывает женщина.

По ее словам, дома у ребенка так же все хорошо – есть своя кроватка, новая одежда, игрушки и все необходимое.

“К нам уже после приходили социальные работники, заявляя, что хотели бы, чтобы все дети в таких условиях росли. Руководитель сиротского суда просто использовала свою власть, чтобы разлучить нас с ребенком. Это нечестно! Ребенок должен быть с семьей”, — рассказывает Сармите, не сдерживая слез.

В свою очередь, в Плявиньском сиротском суде говорят, что учреждение получило ряд сигналов от местных жителей о том, что в семье имеются нарушения. В учреждении не стали скрывать и того, что ребенка забрали именно из-за поездки в деревню.

“Содержание ребенка в подобных условиях неприемлемо. Еще больше ситуацию усложняет факт , что мать этого ребенка сейчас имеет проблемы со здоровьем, а забота переложена на бабушку”, — заявили в учреждении.

По мнению местных чиновников, заботиться о ребенке должны, в основном, родители. Если мать сама возьмется за воспитание мальчика, то он вскоре вернется домой.