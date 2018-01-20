Абсурд: «Rīgas ūdens» внезапно закидала рижан счетами на тысячи евро(16)

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Виталий Вавилкин
08:15 20.01.2018
Экономика / Социальная экономика

Многие клиенты «Rīgas ūdens» возмущены счетами, которые они внезапно получили за использование системы сточных вод в последние два года, оплатить которые почему-то необходимо за неделю.

Одна из клиенток «Rīgas ūdens» Лиене Мике, которая получила счет в размере 1053 евро, рассказала, что счет она получила 18 января, а время для оплаты ей дали до 25 числа того же месяца.

 

“Мы позвонили в компанию и там нам сказали, что речь идет об оплате за использование системы сточных вод с 1 апреля 2016 года. Однако, это первая информация о подобных новых платежах”, — говорит рижанка.

 

Женщина говорит, что каждый месяц исправно платила по счетам, регулярно связывается с представителями компании, однако никто не упоминал о таких дополнительных оплатах, в счетах их тоже не было.

 

В «Rīgas ūdens» же заявили, что деньги требуются в связи с правилами, введенными 22 марта 2016 года.

 

Однако, это не объясняет задержку предыдущих счетов, считает Мике. ”Я бы поняла, если бы счет за 2016 году они прислали бы хотя бы в прошлом году. Наверно, нужно время, чтобы высчитать количество осадков, но мы не получали ничего подобного, и тут внезапно нам дают неделю, чтобы все оплатить”, — сетует женщина.

 

Кроме того, она не понимает, почему требуется столько денег, ведь сточная вода в ее доме течет только со стороны тротуара.

 

Отметим, что представитель «Rīgas ūdens» Артур Муцениекс подтвердил агентству ЛЕТА, что такие счета действительно высылаются рижанам, но более подробную информацию пообещал подготовить на следующей неделе.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (16)
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П у т и н 08:57 20:01:2018

НИЛМЫСТОБОЙ! УРА РУССКОМУ МЭРУ!! - поём громко и с чувством, на мотив Дня победы

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СМЕРШ 09:06 20:01:2018

Он такой же русский, как я - японец.

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П у т и н 09:13 20:01:2018

Странно, вся говн орашка ссыт кипятком от радости, что мэр Риги русский. Неужели скрепные макаки опять тупят?

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CCCP 09:30 20:01:2018

Появился очередной глист ПУКИН и как всегда пёрнул в лужу.

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Пророк Смершу 09:31 20:01:2018

А остальные в правительстве такие же латыши Сливкины, Анна Потапова, просто вовремя переобулись :)

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Казалось бы 10:16 20:01:2018

правила, которые Кабинет министров принял весной 2016 года после того, как в 2015 году Сейм утвердил закон о водном хозяйстве.

Ушаков Бох ?

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Да, Бох. 11:06 20:01:2018

Ушаков может все это корректировать в пользу рижан, как и налоги на недвижку, но ему, и его прикормленной у кормушки компашке тупо нужны деньги.

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Ну, да 11:12 20:01:2018

То то вам государство скорректировало акцизы после Нового года.))) . А Ушаков, так же, как и Россия, должен быть святее Папы Римского, из ни его делать деньги и отдавать их рижанам, которых беспощадно грабит государство.

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СОВЕТНИК БОГА 09:05 20:01:2018

чтобы все оплатить”, — сетует женщина.
+++++++++++++++++++++++++++++
Странная Она... Да.?

Не хочет платить..
.. мамине-Латвии..
Коллекторы...!
Ау - у - у ... !

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Да какая разница где и как. 09:56 20:01:2018

Просто руководство «Rīgas ūdens» поиздержалось на праздники, родственников надо было на курорты свозить, а тут ещё счета неоплаченные по кредитам нахапаным, к горлу подступают.
Тёща-дура орёт, что в погребке на полках только пустые банки стоят рядами.
Значит надо откуда-то деньги брать, - вот и результат.

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Так 11:11 20:01:2018

«Rīgas ūdens» муниципальное предприятие, это Рига обирает людей,

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Пророк 09:31 20:01:2018

Я все больше убеждаюсь, что свалил очень вовремя

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Z 09:39 20:01:2018

Вообще-то надо разобраться, кто вообще должен платить за сливную канализацию. Если квартира расположена в доме, земля под которым принадлежит хозяину, а жильцы платят ему налог за аренду, то платить за всю эту музыку должен хозяин этой земли, так как собственность жильцов начинается только от точек входа коммуникаций в дом. Остальное в компетенции хозяина земли. Нас тут недавно призывали к саботажу в случае нападения врага, так вот похоже, что время настало.

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креву окупант 09:53 20:01:2018

гааанцы воообще прихуууели!мочить пора!

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (5)