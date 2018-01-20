Многие клиенты «Rīgas ūdens» возмущены счетами, которые они внезапно получили за использование системы сточных вод в последние два года, оплатить которые почему-то необходимо за неделю.

Одна из клиенток «Rīgas ūdens» Лиене Мике, которая получила счет в размере 1053 евро, рассказала, что счет она получила 18 января, а время для оплаты ей дали до 25 числа того же месяца.

“Мы позвонили в компанию и там нам сказали, что речь идет об оплате за использование системы сточных вод с 1 апреля 2016 года. Однако, это первая информация о подобных новых платежах”, — говорит рижанка.

Женщина говорит, что каждый месяц исправно платила по счетам, регулярно связывается с представителями компании, однако никто не упоминал о таких дополнительных оплатах, в счетах их тоже не было.

В «Rīgas ūdens» же заявили, что деньги требуются в связи с правилами, введенными 22 марта 2016 года.

Однако, это не объясняет задержку предыдущих счетов, считает Мике. ”Я бы поняла, если бы счет за 2016 году они прислали бы хотя бы в прошлом году. Наверно, нужно время, чтобы высчитать количество осадков, но мы не получали ничего подобного, и тут внезапно нам дают неделю, чтобы все оплатить”, — сетует женщина.

Кроме того, она не понимает, почему требуется столько денег, ведь сточная вода в ее доме течет только со стороны тротуара.

Отметим, что представитель «Rīgas ūdens» Артур Муцениекс подтвердил агентству ЛЕТА, что такие счета действительно высылаются рижанам, но более подробную информацию пообещал подготовить на следующей неделе.