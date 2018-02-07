Врачи скорой помощи доставили женщину с сильными болями в животе в Мадонскую больницу, где после обследования стало понятна необходимость в хирургическом вмешательстве. Супруг же пациентки возмущен отношением врачей, которые заявили, что вести женщину на операцию в Ригу нужно было своими силами, передает Bez Tabu.

Ингус с супругой живут в Мадоне. В один прекрасный день женщина почувствовала сильное недомогание, а когда самочувствие ухудшилось еще больше на скорой увезли в местную больницу. Руководитель больницы Ивар Пуданс назначил обследования, в результате которых выяснялось, что боли вызваны камнями в желчном пузыре.

Боль была настолько сильной, что женщина падала в обморок прямо в больнице. Сотрудники медицинского учреждения решили, что пациентку нужно оперировать.

“Хотели проводить операцию 24 января, но 24 Пуданса не было. Операция не состоялась. Сказали, что нужно ехать в Ригу. Жена позвонила мне и сказала, что врача нет, он уехал на конференцию. Вместо него был дежурный Игорь Александров. Он сказал, что на следующий день в 10 часов жену надо доставить в Ригу, в Гайльэзерс. Все оговорено. В 8 утра надо было заехать за супругой”, — рассказывает Ингус.

Мужчину крайне неприятно удивили слова сотрудника больницы, о том, что женщину в практически бессознательном состоянии нужно вести на операцию самому.

“Я ему сказал, что за 2 часа довести жену из Мадоне в Ригу будет просто опасно. Если что-то случится в пути? Кроме того, зима – погодные условия не самые лучшие. В конце концов, существуют правила дорожного движения. При этом, за день до этого супруга теряла сознание. Я у него спросил, как, по его мнению, я должен ее доставлять. Я у него спросил, может быть было бы лучше отвезти пациентку на скорой помощи. Он же мне ответил, мол, я глупости какие-то говорю, что на скорой помощи быстрее не выйдет все равно”, — возмущается мужчина.

Журналисты поговорили с членом правления Мадонской больницы Астридой Свиляне, которая рассказала, что подобного конфликта не должно было быть, ведь, согласно правилам, пациентка должна была быть доставлена в рижскую больницу на автомобиле скорой помощи.

Подобное мнение выразил и представитель министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс, рассказав, случаи транспортировки пациентов в больницу более высокого уровня на машинах скорой помощи не считается тратой ресурсов.