Абсурд: теряющей сознание от боли пациентке сказали ехать в Ригу своими силами(10)

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Виталий Вавилкин
16:50 06.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Врачи скорой помощи доставили женщину с сильными болями в животе в Мадонскую больницу, где после обследования стало понятна необходимость в хирургическом вмешательстве. Супруг же пациентки возмущен отношением врачей, которые заявили, что вести женщину на операцию в Ригу нужно было своими силами, передает Bez Tabu.

Ингус с супругой живут в Мадоне. В один прекрасный день женщина почувствовала сильное недомогание, а когда самочувствие ухудшилось еще больше на скорой увезли в местную больницу. Руководитель больницы Ивар Пуданс назначил обследования, в результате которых выяснялось, что боли вызваны камнями в желчном пузыре.

 

Боль была настолько сильной, что женщина падала в обморок прямо в больнице. Сотрудники медицинского учреждения решили, что пациентку нужно оперировать.

 

“Хотели проводить операцию 24 января, но 24 Пуданса не было. Операция не состоялась. Сказали, что нужно ехать в Ригу. Жена позвонила мне и сказала, что врача нет, он уехал на конференцию. Вместо него был дежурный Игорь Александров. Он сказал, что на следующий день в 10 часов жену надо доставить в Ригу, в Гайльэзерс. Все оговорено. В 8 утра надо было заехать за супругой”, — рассказывает Ингус.

 

Мужчину крайне неприятно удивили слова сотрудника больницы, о том, что женщину в практически бессознательном состоянии нужно вести на операцию самому.

 

“Я ему сказал, что за 2 часа довести жену из Мадоне в Ригу будет просто опасно. Если что-то случится в пути? Кроме того, зима – погодные условия не самые лучшие. В конце концов, существуют правила дорожного движения. При этом, за день до этого супруга теряла сознание. Я у него спросил, как, по его мнению, я должен ее доставлять. Я у него спросил, может быть было бы лучше отвезти пациентку на скорой помощи. Он же мне ответил, мол, я глупости какие-то говорю, что на скорой помощи быстрее не выйдет все равно”, — возмущается мужчина.

 

Журналисты поговорили с членом правления Мадонской больницы Астридой Свиляне, которая рассказала, что подобного конфликта не должно было быть, ведь, согласно правилам, пациентка должна была быть доставлена в рижскую больницу на автомобиле скорой помощи.

 

Подобное мнение выразил и представитель министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс, рассказав, случаи транспортировки пациентов в больницу более высокого уровня на машинах скорой помощи не считается тратой ресурсов.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (10)
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narod 17:03 06:02:2018

v rigu s kolxoza ne vezut

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ринька обосраааные стринги 17:30 06:02:2018

а что ты хотел ингус?наслаждайся свободой своей!и своими правителями которых ты выбрал!

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подумешь! 19:55 06:02:2018

какая то больная латышка! Латышь, латышу -волк! Скоро война, с русскими)) Вот там, мы и покажем как мы умеем оперировать, как у нас все здорово, организовано! При аппукатах, вообще никто латышей не лечил!

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Бред 18:04 06:02:2018

Голосуите дальше за Латвия для латышей !!!! Нас рали они на вас с большои горы. У них своя Латвия, у народа своя. Им все равно какои вы национальности, им главное бабло.

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цу 18:27 06:02:2018

Танцуйте и пойте дальше петухи

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Ivan 18:35 06:02:2018

Как-то хладнокровно рассуждают латышские должностные лица. Остался-ли человек жив, как самочувствие? Где хвалёная латышская помощь, спецвертолёты, и так далее, от лживой истории вселатышского успеха гибнут люди, потеря здоровья как данность. Латышский нацистский режим в головах ущербных латышей, адепты яблочкиной уничтожают себя и предлагают нормальным людям уйти в мир иной вместе с ними, - латыши выбирая ущербную латышскую власть выбирают смерть.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)

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