Пожалуй, ни для кого не секрет, что повышение цен в Латвии превращается в последнее время едва ли не в новую национальную идею. Причем, что любопытно, зачастую, подобный рост цен жителям страны объясняют едва ли не фантастическими историями.

Так, некий латвиец написал на “Доску жалоб” TV3, возмущаясь что на билетах местных поездов появилась особая приписка – доплаты за скорость.

“Путешествуя поездом Рига-Огре заметил на билете кое что интересное! Доплата за скорость!

Почему людей заставляют за это доплачивать? Поезд быстрее не едет, а просто пропускает отдельные остановки. Абсурд!”, — написал он.

Отметим, что в комментариях люди высказали схожее недоумение, шутя, что латвийские поезда – самые быстрые на свете. Другие же утверждают, что скоро с жителей начнут требовать деньги за быструю ходьбу.