Так, некий латвиец написал на “Доску жалоб” TV3, возмущаясь что на билетах местных поездов появилась особая приписка – доплаты за скорость.
“Путешествуя поездом Рига-Огре заметил на билете кое что интересное! Доплата за скорость!
Почему людей заставляют за это доплачивать? Поезд быстрее не едет, а просто пропускает отдельные остановки. Абсурд!”, — написал он.
Отметим, что в комментариях люди высказали схожее недоумение, шутя, что латвийские поезда – самые быстрые на свете. Другие же утверждают, что скоро с жителей начнут требовать деньги за быструю ходьбу.
Эээ...« ответить
Как бы экспресс всегда дороже обычного.
Экспресс -это звучит гордо !))))« ответить
оленина ты, это ни какой не экспресс« ответить
Не всегда. В Германии (а Германия ведь нормальная страна, правда?) билеты в RB и RE стоят одинаково.« ответить
или ты лошок хочешь сказать что все поезда в латвии заменили на экспрессы..Во где дегенерат хохлатый« ответить
О, однояйцевые :) У вас тут гнездо, что ли?« ответить
"просто пропускает отдельные остановки"
Для меня это называется "поезд-экспресс".
хохлатый, ну тогда и надо писать доплата за пропущенные остановки, а не за скорость, сними кастрюлю с бошки« ответить
А на нашем участке с Резекне до Крустпилса он останавливается только в Вилянах, а не у каждого столба. Сравните время в пути до Риги 701го и 807го поездов, прежде чем свой идиотизм выставлять на обозрение.« ответить
нужны деньги.надо компенсировать падение транзита.ведь инфраструктура осталась прежней.надо содержать поезда и рельсы.и новые противотанковые ракеты покупать.и зарплаты чинушам из министерств и лдз платить.« ответить
История успеха, самая нищая страна с самым жадным неадекватным правительством« ответить
Скорость это когда поезд едет, например,300 км в час...да небольшая доплата возможна и то есть не во всех государствах!« ответить
Но если поезд едет вместо 60-70 км в час 100 км в час КАКАЯ ТУТ ДОПЛАТА ЗА СКОРОСТЬ !
Скорый поезд Даугавпилс-Рига идёт почти 3 часа при расстоянии 223 км.!
6.15 Даугавпилс
9.07 Рига
Из жооопы, выпали две глисты, один другому - папа, почему мы вечно живем в жоооппе и говне??? Второй отвечает - потомучто это наша Родина, сынок!!!« ответить