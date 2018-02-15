Абсурд: в латвийских поездах нужно доплачивать “за скорость”(12)

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Виталий Вавилкин
15:10 15.02.2018
Наша Латвия / Социум

Пожалуй, ни для кого не секрет, что повышение цен в Латвии превращается в последнее время едва ли не в новую национальную идею. Причем, что любопытно, зачастую, подобный рост цен жителям страны объясняют едва ли не фантастическими историями.

Так, некий латвиец написал на “Доску жалоб” TV3, возмущаясь что на билетах местных поездов появилась особая приписка – доплаты за скорость.

 

“Путешествуя поездом Рига-Огре заметил на билете кое что интересное! Доплата за скорость!

 

Почему людей заставляют за это доплачивать? Поезд быстрее не едет, а просто пропускает отдельные остановки. Абсурд!”, — написал он.

 

Отметим, что в комментариях люди высказали схожее недоумение, шутя, что латвийские поезда – самые быстрые на свете. Другие же утверждают, что скоро с жителей начнут требовать деньги за быструю ходьбу.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (12)
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Саня 15:16 15:02:2018

Эээ...
Как бы экспресс всегда дороже обычного.

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Расстояние от Риги до Огре около 40 км 15:28 15:02:2018

Экспресс -это звучит гордо !))))

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>>>Саня 15:16 15:02:2018 15:30 15:02:2018

оленина ты, это ни какой не экспресс

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Митрофан 15:32 15:02:2018

Не всегда. В Германии (а Германия ведь нормальная страна, правда?) билеты в RB и RE стоят одинаково.

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>>>Саня 15:16 15:02:2018 15:35 15:02:2018

или ты лошок хочешь сказать что все поезда в латвии заменили на экспрессы..Во где дегенерат хохлатый

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Саня 15:41 15:02:2018

О, однояйцевые :) У вас тут гнездо, что ли?

"просто пропускает отдельные остановки"
Для меня это называется "поезд-экспресс".

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>>>Саня 15:41 15:02:2018 15:48 15:02:2018

хохлатый, ну тогда и надо писать доплата за пропущенные остановки, а не за скорость, сними кастрюлю с бошки

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ИвАн 15:55 15:02:2018

А на нашем участке с Резекне до Крустпилса он останавливается только в Вилянах, а не у каждого столба. Сравните время в пути до Риги 701го и 807го поездов, прежде чем свой идиотизм выставлять на обозрение.

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клан сопрано 15:20 15:02:2018

нужны деньги.надо компенсировать падение транзита.ведь инфраструктура осталась прежней.надо содержать поезда и рельсы.и новые противотанковые ракеты покупать.и зарплаты чинушам из министерств и лдз платить.

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Сергей 15:23 15:02:2018

История успеха, самая нищая страна с самым жадным неадекватным правительством

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такое возможно только в Латвии- Дурдом 15:27 15:02:2018

Скорость это когда поезд едет, например,300 км в час...да небольшая доплата возможна и то есть не во всех государствах!
Но если поезд едет вместо 60-70 км в час 100 км в час КАКАЯ ТУТ ДОПЛАТА ЗА СКОРОСТЬ !
Скорый поезд Даугавпилс-Рига идёт почти 3 часа при расстоянии 223 км.!
6.15 Даугавпилс
9.07 Рига

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Стаарый русский анекдот! 19:32 15:02:2018

Из жооопы, выпали две глисты, один другому - папа, почему мы вечно живем в жоооппе и говне??? Второй отвечает - потомучто это наша Родина, сынок!!!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (9)