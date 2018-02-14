Абсурд: В школах запретят “лучших друзей”, чтобы не обижать других детей(4)

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Виталий Вавилкин
12:30 14.02.2018
Lifenews / Интересно

И хотя для латвийских детей называть кого-то “лучшим другом” – вполне нормальное явление, вскоре подобным фривольностям может прийти конец.

Идея запрета на использование подобного словосочетания впервые появилась в Великобритании, а сейчас новую традицию переняли и в США, пишет CBC.

 

Основой для запрета служит то, что, когда дети называют кого-то “лучшим другом”, они невольно обижают других детей, которые такими друзьями не являются.

 

В свою очередь, психологи считает, что это тактика интеграции, однако даже они признают, что в коллективах всегда будут люди, которые создают между собой более тесные отношения друг с другом.

 

Впрочем, работы ведутся, поскольку, как считают специалисты, дети, у которых нет лучших друзей страдают от данного факта, а этого необходимо избегать.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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CCCP 13:29 14:02:2018

Только Girlfriend или Boyfriend для педиков и лесбиянок. Все остальные - "ОНО" без пола.

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ShlenskyKM 13:46 14:02:2018

это Вася он мой друг ""А"", а остальные мне друзья ""Б""

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Pink Floyd 13:57 14:02:2018

The Wall - Another brick on the Wall.

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ТИм 16:49 14:02:2018

Всегда сначала делаем, потом думаем!
Уже традиция

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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