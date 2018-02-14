Идея запрета на использование подобного словосочетания впервые появилась в Великобритании, а сейчас новую традицию переняли и в США, пишет CBC.
Основой для запрета служит то, что, когда дети называют кого-то “лучшим другом”, они невольно обижают других детей, которые такими друзьями не являются.
В свою очередь, психологи считает, что это тактика интеграции, однако даже они признают, что в коллективах всегда будут люди, которые создают между собой более тесные отношения друг с другом.
Впрочем, работы ведутся, поскольку, как считают специалисты, дети, у которых нет лучших друзей страдают от данного факта, а этого необходимо избегать.
Только Girlfriend или Boyfriend для педиков и лесбиянок. Все остальные - "ОНО" без пола.« ответить
это Вася он мой друг ""А"", а остальные мне друзья ""Б""« ответить
The Wall - Another brick on the Wall.« ответить
Всегда сначала делаем, потом думаем!« ответить
Уже традиция