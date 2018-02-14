И хотя для латвийских детей называть кого-то “лучшим другом” – вполне нормальное явление, вскоре подобным фривольностям может прийти конец.

Идея запрета на использование подобного словосочетания впервые появилась в Великобритании, а сейчас новую традицию переняли и в США, пишет CBC.

Основой для запрета служит то, что, когда дети называют кого-то “лучшим другом”, они невольно обижают других детей, которые такими друзьями не являются.

В свою очередь, психологи считает, что это тактика интеграции, однако даже они признают, что в коллективах всегда будут люди, которые создают между собой более тесные отношения друг с другом.

Впрочем, работы ведутся, поскольку, как считают специалисты, дети, у которых нет лучших друзей страдают от данного факта, а этого необходимо избегать.