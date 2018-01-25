Абсурд: в школьных расписаниях вместо русского появился предмет “язык нацменьшинств”(21)

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Виталий Вавилкин
15:50 24.01.2018
Наша Латвия / Социум

В отдельных русскоязычных школах Латвии в расписаниях уроков начали называть уроки русского языка “язык нацменьшинств”, сообщают возмущенные нововведением родители.

Более других подобное изменение предмета возмутило общественную активистку Резекне Татьяну Усачеву, которая обратилась вначале к омбудсмену, который направил ее в министерство образования. В итоге, министерство дало четкий и не двусмысленный ответ — как называть в расписании изучаемый язык, компетенция школы, передает портал 46.lv.

 

В министерстве особо подчеркивают, что название предметов, на которых изучаются языки, выбирает школа, однако оно должно соответствовать названию, которое было утверждено при лицензировании образовательной программы. Так в расписании могут быть указаны языки нацменьшинств: русский, польский, украинский, белорусский и т. д.

 

Всем родителям, кого не устраивает, что в школе, где учится их ребенок, название языка нацменьшинства не расшифровывается, рекомендуется обратиться к администрации школы, тем более, что приложение e-klase.lv позволяет это реализовать технически.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (21)
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П у т и н 15:54 24:01:2018

Мне рассказывали, что в Резекне общественными активистками становятся пожилые проститутки

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Ахха 16:05 24:01:2018

Вейдемане тебе в помощь, убогий.))))

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CCCP 16:58 24:01:2018

Твои друзья глисты которые живут в сраках старых проституток!!!

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Читатель 19:05 24:01:2018

Убогий чушкан"Путмнок"-придавим как клопа!!Ущербный трус!Скади в глаза людям марамой или слабо?С дивана тут оскорбляешь людей .Жаль тебя исдохнкшь от злобы и желчи чушкан!!

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Ха, проснулась 15:55 24:01:2018

Уже давным давно так пишут, ироды.

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Александр Шерстобитов 15:58 24:01:2018

Как осмеились назвать язык самой большой империи мира языком нацменшинства? Мы в космос первые слитали, у нас танков и ракет больше всех! Мы повелители вселенной, ясно вам, тудалини тагадыни?,

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Справедливый 17:06 24:01:2018

Повелители не повелители,но латышский язык назвать языком большинства можно только в Латвии и то с большой натяжкой и помощю латгальцев.

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Latviešu patriots 21:29 24:01:2018

Tu esi savas pakaļas pavēlnieks, ne kas vairāk!

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Александр Шерстобитов 16:03 24:01:2018

Кстати, а почему законы грамматики диктуются в Москве? Разве Лондон что то указывает американцам, как им исползовать английский? По-моему, это компетенция только той страны, в которой происходит обучение языка. Пора лаивийский русский язык пепевести на латинский альфавит. Да и все законы латвийского русского языка надо отдать под контроль министерству образрвание.

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нет национальности "русский" 16:04 24:01:2018

Есть россиянин,англичанин,латвиец,сириец..."Русский язык" -язык МЕЖнациональный,
мировой...как и китайский,английский,арабский,испанский...всего около 10.

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LL 17:28 24:01:2018

Nu gan samurgoja мировой. Tualetē viņš ir mirovoi. Ne velti divpēdu tualeti izgudroja pa raššā. Tāpēc analoģija ar valsts nosaukumu. Pat uz olimpiādi jūs nelaiž - dižpirdekļus.
Ar kompleksiem un galvu slimā nācija.

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Олег 19:07 24:01:2018

Для"LL"-лечи голову ущербный и никчемный троллище-элтфище.ты левак!хахахабезграмотный и брошеный всеми!!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

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