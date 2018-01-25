В отдельных русскоязычных школах Латвии в расписаниях уроков начали называть уроки русского языка “язык нацменьшинств”, сообщают возмущенные нововведением родители.

Более других подобное изменение предмета возмутило общественную активистку Резекне Татьяну Усачеву, которая обратилась вначале к омбудсмену, который направил ее в министерство образования. В итоге, министерство дало четкий и не двусмысленный ответ — как называть в расписании изучаемый язык, компетенция школы, передает портал 46.lv.



В министерстве особо подчеркивают, что название предметов, на которых изучаются языки, выбирает школа, однако оно должно соответствовать названию, которое было утверждено при лицензировании образовательной программы. Так в расписании могут быть указаны языки нацменьшинств: русский, польский, украинский, белорусский и т. д.

Всем родителям, кого не устраивает, что в школе, где учится их ребенок, название языка нацменьшинства не расшифровывается, рекомендуется обратиться к администрации школы, тем более, что приложение e-klase.lv позволяет это реализовать технически.