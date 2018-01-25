Более других подобное изменение предмета возмутило общественную активистку Резекне Татьяну Усачеву, которая обратилась вначале к омбудсмену, который направил ее в министерство образования. В итоге, министерство дало четкий и не двусмысленный ответ — как называть в расписании изучаемый язык, компетенция школы, передает портал 46.lv.
В министерстве особо подчеркивают, что название предметов, на которых изучаются языки, выбирает школа, однако оно должно соответствовать названию, которое было утверждено при лицензировании образовательной программы. Так в расписании могут быть указаны языки нацменьшинств: русский, польский, украинский, белорусский и т. д.
Всем родителям, кого не устраивает, что в школе, где учится их ребенок, название языка нацменьшинства не расшифровывается, рекомендуется обратиться к администрации школы, тем более, что приложение e-klase.lv позволяет это реализовать технически.
Мне рассказывали, что в Резекне общественными активистками становятся пожилые проститутки« ответить
Вейдемане тебе в помощь, убогий.))))« ответить
Твои друзья глисты которые живут в сраках старых проституток!!!« ответить
Убогий чушкан"Путмнок"-придавим как клопа!!Ущербный трус!Скади в глаза людям марамой или слабо?С дивана тут оскорбляешь людей .Жаль тебя исдохнкшь от злобы и желчи чушкан!!« ответить
Уже давным давно так пишут, ироды.« ответить
Как осмеились назвать язык самой большой империи мира языком нацменшинства? Мы в космос первые слитали, у нас танков и ракет больше всех! Мы повелители вселенной, ясно вам, тудалини тагадыни?,« ответить
Повелители не повелители,но латышский язык назвать языком большинства можно только в Латвии и то с большой натяжкой и помощю латгальцев.« ответить
Tu esi savas pakaļas pavēlnieks, ne kas vairāk!« ответить
Кстати, а почему законы грамматики диктуются в Москве? Разве Лондон что то указывает американцам, как им исползовать английский? По-моему, это компетенция только той страны, в которой происходит обучение языка. Пора лаивийский русский язык пепевести на латинский альфавит. Да и все законы латвийского русского языка надо отдать под контроль министерству образрвание.« ответить
Есть россиянин,англичанин,латвиец,сириец..."Русский язык" -язык МЕЖнациональный,« ответить
мировой...как и китайский,английский,арабский,испанский...всего около 10.
Nu gan samurgoja мировой. Tualetē viņš ir mirovoi. Ne velti divpēdu tualeti izgudroja pa raššā. Tāpēc analoģija ar valsts nosaukumu. Pat uz olimpiādi jūs nelaiž - dižpirdekļus.« ответить
Ar kompleksiem un galvu slimā nācija.
Для"LL"-лечи голову ущербный и никчемный троллище-элтфище.ты левак!хахахабезграмотный и брошеный всеми!!« ответить