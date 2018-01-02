Минувшей осенью в многочисленных латвийских изданиях была опубликована реклама о визите в страну знаменитого турецкого целителя Ильхама Исмайлова. Жителям Латвии предлагали запись на консультацию в одной из гостиниц, стоившую 20 евро.

В рекламе Ильхам обещал излечить от любых недугов, начиная от рака, заканчивая проклятий и семейных конфликтов. При этом, как оказалось, “целитель” помогал латвийцам лечиться “чистыми помыслами” и рыбьим жиром.

С каждым пациентом он работал индивидуально, зарабатывая после первого визита по 1000 евро. Надо ли говорить, что ни один из его советов в принципе не мог помочь от тяжелых заболеваний.

“Пожалуйста, остановите работу легендарного мошенника в Латвии. Он всех лечит пустышками Omega 3 за 20 или 30 евро, вымогая потом еще по 700 евро за дополнительные консультации. Реклама а местных СМИ лишь подогревает его дейтельность”, — написала одна из местных пенсионерок журналу Kasjauns.

Женщина возмущена действиями “целителя”, понимая при этом, что советы употреблять рыбий жир не являются преступлением. Но что говорить о случаях, когда люди пытаются вылечить рыбьим жиром, к примеру, онкологию?!