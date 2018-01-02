В рекламе Ильхам обещал излечить от любых недугов, начиная от рака, заканчивая проклятий и семейных конфликтов. При этом, как оказалось, “целитель” помогал латвийцам лечиться “чистыми помыслами” и рыбьим жиром.
С каждым пациентом он работал индивидуально, зарабатывая после первого визита по 1000 евро. Надо ли говорить, что ни один из его советов в принципе не мог помочь от тяжелых заболеваний.
“Пожалуйста, остановите работу легендарного мошенника в Латвии. Он всех лечит пустышками Omega 3 за 20 или 30 евро, вымогая потом еще по 700 евро за дополнительные консультации. Реклама а местных СМИ лишь подогревает его дейтельность”, — написала одна из местных пенсионерок журналу Kasjauns.
Женщина возмущена действиями “целителя”, понимая при этом, что советы употреблять рыбий жир не являются преступлением. Но что говорить о случаях, когда люди пытаются вылечить рыбьим жиром, к примеру, онкологию?!
и особенно хуторских и надо лечить рыбьим жиром.« ответить
Хотя хуже не будет, но и лучше тоже.
Однако будет что рассказать доверчивым подружкам под Рождество.
Это у кого Иванушка Дурачок героем сказок ходит, неужели у хуторян.?:))« ответить
это у хоторян Янис обманывает немецкого барона и живёт счастливо.« ответить
Вот именно оттуда и проистекает поголовное воровство в министерствах и ведомствах, а также в разного рода канторах по всей Латвии.
Алло, глисты! Вам рыбий жир по вкусу? Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.« ответить
ЛАТЫШЕЙ НАД ЛЕЧИТЬ НЕ РЫБЬИМ ЖИРОМ,« ответить
А
ЛАТВЕШУ ШПРОТАМИ...
НУ ЙЯ...ШПРОТАМС....
Ага, и одна прогрессивная русская газета постоянно рекламировала этого чудо-целителя. Газета, по-моему, называлась "Вчера".« ответить
в латвийской медицине скоро будут работать АФРИКАНСКИЕ ШАМАНЫ« ответить
"НАРОДНЫЕ ЛЕКАРИ" и "ЯСНОВИДЯЩИЕ",ТИПА КАШПИРОВСКОГО,ГЛОБЫ,БАБЫ ВАНГИ и ЭТОГО ИЛЬХАМА ИСМАЙЛОВА....
ИЗВЕЛЕС ЛАТВЕШУ ПРЕЦЕС!!!!
Всемирно известный шарлатан. Рожа тому подтверждение.« ответить