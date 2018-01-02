Абсурд: всемирно известный “целитель” лечит латвийцев от рака рыбьим жиром (9)

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Виталий Вавилкин
10:54 02.01.2018
Наша Латвия / Социум

Минувшей осенью в многочисленных латвийских изданиях была опубликована реклама о визите в страну знаменитого турецкого целителя Ильхама Исмайлова. Жителям Латвии предлагали запись на консультацию в одной из гостиниц, стоившую 20 евро.

В рекламе Ильхам обещал излечить от любых недугов, начиная от рака, заканчивая проклятий и семейных конфликтов. При этом, как оказалось, “целитель” помогал латвийцам лечиться “чистыми помыслами” и рыбьим жиром.

 

С каждым пациентом он работал индивидуально, зарабатывая после первого визита по 1000 евро. Надо ли говорить, что ни один из его советов в принципе не мог помочь от тяжелых заболеваний.

 

“Пожалуйста, остановите работу легендарного мошенника в Латвии. Он всех лечит пустышками Omega 3 за 20 или 30 евро, вымогая потом еще по 700 евро за дополнительные консультации. Реклама а местных СМИ лишь подогревает его дейтельность”, — написала одна из местных пенсионерок журналу Kasjauns.

 

Женщина возмущена действиями “целителя”, понимая при этом, что советы употреблять рыбий жир не являются преступлением. Но что говорить о случаях, когда люди пытаются вылечить рыбьим жиром, к примеру, онкологию?!

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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А дураков 10:58 02:01:2018

и особенно хуторских и надо лечить рыбьим жиром.
Хотя хуже не будет, но и лучше тоже.
Однако будет что рассказать доверчивым подружкам под Рождество.

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Насмешил 11:03 02:01:2018

Это у кого Иванушка Дурачок героем сказок ходит, неужели у хуторян.?:))

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Не 11:12 02:01:2018

это у хоторян Янис обманывает немецкого барона и живёт счастливо.
Вот именно оттуда и проистекает поголовное воровство в министерствах и ведомствах, а также в разного рода канторах по всей Латвии.

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СССР 13:42 02:01:2018

Алло, глисты! Вам рыбий жир по вкусу? Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.

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ДТТ 12:02 02:01:2018

ЛАТЫШЕЙ НАД ЛЕЧИТЬ НЕ РЫБЬИМ ЖИРОМ,
А
ЛАТВЕШУ ШПРОТАМИ...
НУ ЙЯ...ШПРОТАМС....

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Кирилл 12:37 02:01:2018

Ага, и одна прогрессивная русская газета постоянно рекламировала этого чудо-целителя. Газета, по-моему, называлась "Вчера".

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ДТТ 12:42 02:01:2018

в латвийской медицине скоро будут работать АФРИКАНСКИЕ ШАМАНЫ
"НАРОДНЫЕ ЛЕКАРИ" и "ЯСНОВИДЯЩИЕ",ТИПА КАШПИРОВСКОГО,ГЛОБЫ,БАБЫ ВАНГИ и ЭТОГО ИЛЬХАМА ИСМАЙЛОВА....
ИЗВЕЛЕС ЛАТВЕШУ ПРЕЦЕС!!!!

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J 16:57 02:01:2018

Всемирно известный шарлатан. Рожа тому подтверждение.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (5)