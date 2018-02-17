«Единство» — не «запасное колесо» в коалиции, а часть правительства, заявил сегодня на заседании думы партии руководитель парламентской фракции «Единства» Хосам Абу Мери.

Он признал, что в последние годы общество наблюдало в основном конфликты политиков «Единства», но сейчас разногласия разрешены и больше не повторятся. «Теперь «Единство» здорово», — сказал Абу Мери.

Лидер партии Арвил Ашераденс в своем выступлении сказал, что «Единство» принимает сейчас важные решения и находится в поворотном пункте. Приоритет партии — качественные изменения, и они уже происходят. Политик также выразил удовлетворение работой министров от «Единства».