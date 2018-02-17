Абу Мери: «Единство» выздоровело(21)

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Владимир Бучельников
12:31 17.02.2018
Политика / Партии

«Единство» — не «запасное колесо» в коалиции, а часть правительства, заявил сегодня на заседании думы партии руководитель парламентской фракции «Единства» Хосам Абу Мери.

Он признал, что в последние годы общество наблюдало в основном конфликты политиков «Единства», но сейчас разногласия разрешены и больше не повторятся. «Теперь «Единство» здорово», — сказал Абу Мери.

 

Лидер партии Арвил Ашераденс в своем выступлении сказал, что «Единство» принимает сейчас важные решения и находится в поворотном пункте. Приоритет партии — качественные изменения, и они уже происходят. Политик также выразил удовлетворение работой министров от «Единства».

LETA / Фото
Комментарии (21)
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Так понимаю 13:38 17:02:2018

Абу Мери новый латышский Бох?))))

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Пророк 14:40 17:02:2018

Да ну нах, может, уже стоит все поменять???

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Слышь ТЫ 17:54 17:02:2018

Ебу и Мерю - Когда на доктора ВЫУЧИЛСЯ,ЧЕРНОЖОПЫЙ?????

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Доктор 13:38 17:02:2018

Абу-баба его вылечил

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эксперт 13:42 17:02:2018

кто вообще продвигает в латвии этого мусульманского шпиона, у наших нацистов ещё игила не хватает?

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Древняя латышская традиция 13:50 17:02:2018

Падать перед любым иноземцем на колени и заискивающе, с надеждой, заглядывать в глаза.

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Пророк 14:39 17:02:2018

Когда они на коленях, то упираются в другую хреновину, глаза иноземца выше и закатываются вверх от удовольствия

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Доктор ибн-Хоттабыч 13:46 17:02:2018

Лежащий в коме- он не здоров, а пока не умер. Лживой Енотибе место в морге.

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бабушка 13:54 17:02:2018

а вы друзья как ни садитесь,все в музыканты не годитесь!

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шери 15:42 17:02:2018

Реанимация бесполезна.....там ждут

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Хе хе 14:20 17:02:2018

Как же хочется Ибу Мэри,запустить свой чёрнож*опый хоботок в лотышское бюджетное корыто,но там бл*дь уже в очреди семеро с ложками:)))

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Абу-нокиа 14:26 17:02:2018

А этот Хасан наглый, видно было, когда он орал против русского языка и требовал в Лаптии говорить по-лаптийски. Ему все лаптиши в сейме аплодировали.

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123

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1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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