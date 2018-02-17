Он признал, что в последние годы общество наблюдало в основном конфликты политиков «Единства», но сейчас разногласия разрешены и больше не повторятся. «Теперь «Единство» здорово», — сказал Абу Мери.
Лидер партии Арвил Ашераденс в своем выступлении сказал, что «Единство» принимает сейчас важные решения и находится в поворотном пункте. Приоритет партии — качественные изменения, и они уже происходят. Политик также выразил удовлетворение работой министров от «Единства».
Абу Мери новый латышский Бох?))))« ответить
Да ну нах, может, уже стоит все поменять???« ответить
Ебу и Мерю - Когда на доктора ВЫУЧИЛСЯ,ЧЕРНОЖОПЫЙ?????« ответить
Абу-баба его вылечил« ответить
кто вообще продвигает в латвии этого мусульманского шпиона, у наших нацистов ещё игила не хватает?« ответить
Падать перед любым иноземцем на колени и заискивающе, с надеждой, заглядывать в глаза.« ответить
Когда они на коленях, то упираются в другую хреновину, глаза иноземца выше и закатываются вверх от удовольствия« ответить
Лежащий в коме- он не здоров, а пока не умер. Лживой Енотибе место в морге.« ответить
а вы друзья как ни садитесь,все в музыканты не годитесь!« ответить
Реанимация бесполезна.....там ждут« ответить
Как же хочется Ибу Мэри,запустить свой чёрнож*опый хоботок в лотышское бюджетное корыто,но там бл*дь уже в очреди семеро с ложками:)))« ответить
А этот Хасан наглый, видно было, когда он орал против русского языка и требовал в Лаптии говорить по-лаптийски. Ему все лаптиши в сейме аплодировали.« ответить