Абу Мери на защите врача в Кенгарагсе: куда смотрит Центр госязыка?!(67)

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Виталий Вавилкин
15:50 01.03.2018
Политика / Политики

Врач и депутат Сейма Хосам Абу Мери недоумевает по поводу действий руководства MFD Veselības grupa, которое вынудило врача уйти с работы из-за ее желания говорить с пациентами на государственном языке. Политик не понимает и того, как можно, живя в Латвии, не выучить латышский язык.

Напомним, врач MFD Veselības centrs Dziedniecība Дита Даноса восемь месяцев назад получила замечание от руководства клиники за то, что говорила с пациентами на госязыке вместо русского. Об этом доктор рассказала в интервью LA, подтвердив, что недавно была вынуждена написать заявление об уходе, пишет Latvijas avīze.

 

«Если работодатель вменяет в вину врачу то, что она с владеющими латышским языком представителями других национальностей решила говорить на государственном языке, то это дискриминация и грубое нарушение. Такой работодатель заслуживает надзора со стороны Центра госязыка, правозащитного бюро и других инстанций», — считает Абу Мери. Он также допустил, что этот случай, а также о ситуации с госязыком на рынке труда надо рассмотреть в парламенте.

 

«Комиссии Сейма по гражданским делам надо пригласить представителей вовлеченных сторон. Может быть нужны еще какие-либо поправки, чтобы такие случаи не повторялись», — указал депутат.

 

Глава комиссии Инесе Лайзане указала, что она проинформирована о случившемся. Планируется, что ситуация будет рассмотрена на ближайшем из заседаний.

Сам Абу Мери в своей практике не раз сталкивался с пациентами, не знавшими госязык или плохо говорившими на латышском, которые просили, чтобы он с ними общался на другом языке.

 

«Если пациенту легче общаться на другом языке, который знаю я, то я готов. Если нет — извините, что не смогу помочь», — сказал Абу Мери.

 

Сам политик — араб из Ливана, в Латвии проживает с 1993 года. Политик уже не раз высказывал недоумение, почему многие проживающие в Латвии представители других национальностей даже спустя много лет после восстановления независимости не хотят выучить латышский язык и разговаривать на нем.

 

Некоторые пользователи соцсети Twitter выражают возмущение по поводу случившегося.

 

«Если написанное правда, то руководство медицинского центра балансирует на разжигании розни, которые не ушли далеко от таких расистов как Проханов и Жириновский. И здесь не надо искать помощи у Госцентра языка, а должны проходить судебные заседания! Если это действительно окажется правдой, то это будет ужасно, что из-за людей дискриминируют госязык», — написал активист Айгар Прусис.

Журналистка Наталия Жоголе недоумевает, что врач уволилась только сейчас: «Или ее 10 лет дискриминировали, а она молчала и мучалась?».

 

Депутат Сейма Дайнис Лиепиньш указал, что латыши имеют право говорить в своей стране на родном языке.

«Наконец-то надо на государственном уровне наказывать такие учреждения и их владельцев и руководителей!!! У меня в своей стране есть право говорить на официальном языке!», — написал Лиепиньш.

 

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (67)
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vopros 15:55 01:03:2018

При чём здесь Абу Мери, какое он имеет отношение к языку? Он же врач-недоучка. Он,что - ухо-горло-нос?

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Вася Пупкин 15:59 01:03:2018

Он не ухо, он пися-жопа и бывший муж Мурки.

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Александр Шерстобитов 16:58 01:03:2018

Надо отнять сертификат врача у руководителя этой лечебницы, который принудил уйти врачу. Ни один врач не должен знать иностранные языки, если не хочет. Это дело личное. Нельзя приехать в заграничную страну и требовать ответы на себе удобном языке. Разве татар может в Москве получить ответы на татарском? А башкир?! А карел?! А ведь Россия их родная страна! Так как может тут что то требовать россиянин, который прибыл в Латвию, скажем, в 60-ых?! Не хочешь учить латышский? Ну тогда показывай пальцами, может врач угадает, что там с тобой стреслось.

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"ване"-продажному писателю инфоцентра (он же шерстьюбитый,пу,и тд и тп.) 17:00 01:03:2018

пшел вон,отребье-неудачный ген русских!

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ШерстобитовС напоминает старую проститутку, которая строит из себя целку. 17:19 01:03:2018

Русский в Латвии иностранный? Ха, ха, ха! Да, придумали закон, что он иностранный. И что?!
А если на заборе ..уй написано, ты тоже в это веришь?
Липовые законы -липовая страна!!!

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Просто интересно 17:42 01:03:2018

Почему эта "новость" в разделе Политика?! А потому что Валода у нас и есть п о л и т и к а .

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Александр Шерстобитов 17:45 01:03:2018

_ШерстобитовС напоминает старую проститутку 17:19 01:03:2018_

Я напомнил тебе твою маму?

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Хм 17:52 01:03:2018

Александр Шерстобитов, почитайте клятву Гиппократа, чтобы не нести такую чушь. Вы больше всех кричите, что европейская страна, значит надо выполнять европейские законы, а не сравнивать Латвию с Россией. И чтобы вы не начали кричать что нигде такого нет, так кроме Прибалтийских стран, врач Обязан спросить нужен ли переводчик,если пациент не понимает. Переводчик оплачивается государством с налога на медицину.

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Александрику Шерстобитовсу 18:09 01:03:2018

нет, чмо рогоносное, ты мне напомнил твою шлюху, стоящую раком в подворотне

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Александр Шерстобитов 18:17 01:03:2018

_Хм 17:52 01:03:2018
... чтобы не нести такую чушь_

Я не банкир и не продавец. Я не анализирую уровень высокомерие и хамства. Для меня всё либо чёрное, либо белое, а не "50 отенков серего". Так что при данном виде обращение я обытателей на вести награждаю таким трёхэтажным, что у него даже компьютер падает в обморок. Моё мнение ты принизил и обозвал и теперь надеешся, что я выражу уважение к твоему мнению?! Дискусия уже невозможна в принципе.

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Александр Шерстобитов 18:23 01:03:2018

_Александрику Шерстобитовсу 18:09 01:03:2018
нет, чмо рогоносное, ты мне напомнил твою шлюху, стоящую раком в подворотне_

Мою чего? Так ты решил, что я сутенёр у твоей мамки? Не-а, я порядочный человек и людьми не торгую.

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ШерстобитовС 19:21 01:03:2018

Во-первых, твой трехэтажный, ровно так же, как и твое хамство, ничего, кроме жалости к тебе, не вызывает.
Во-вторых, если ты не понял мысли - когда старая прос титутка пытается изобразить из себя девственницу, она настолько же лживая, насколько лживы утверждения, что русский язык в Латвии иностранный. Так доходчивее ?

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еб л я вашу евротолернтность 19:40 01:03:2018

Чурка ,будет указывать..чмо ...черножопое!

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Александр Шерстобитов 19:55 01:03:2018

_ШерстобитовС 19:21 01:03:2018
Во-первых_

Во первых ты п.дор, а во вторых ты х.й сосал. Пшёл НАХ, 4мо болотное!

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Александр Шерстобитов 20:00 01:03:2018

_еб л я вашу евротолернтность 19:40 01:03:2018
Чурка ,будет указывать..чмо ...черножопое_

Да, ну как только упоминают имя "кадыров", ты готов следовать любим указаниям. )))))

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Шаусмас 20:59 01:03:2018

Еще раз повторю, ты жалок , Шурик. Жалок в своей бессильной злобе.

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уке 23:09 01:03:2018

Не хочешь учить латышский? Ну тогда показывай пальцами, может врач угадает, что там с тобой стреслось.
=========================
Извини "друг" но тогда надо освободить от уплаты налогов тех кто не знает латышский.

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глас народа 15:58 01:03:2018

дурь загореложопая,заткни своё хайло

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Latviešu patriots 15:58 01:03:2018

Abu Meri un citiem deputātiem ir taisnība! Latviešiem Latvijā nav jārunā krieviski! Mums ir tiesības runāt savas Valsts valodā! Medicīnas centru jāsūdz tiesā!

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Липовая история 16:09 01:03:2018

Липовые законы, липовое государство , липовое столетие, липовая перепись населения, липовый ВВП, липовая независимость... Все вранье !!!

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нина 16:11 01:03:2018

сколько пафоса,гордости за свой язык,а что если врач ,зная русский,заговорит с больным по русски у неё что язык отвалится,я владею и русским и латышским,но мне и в голову не приходит перед кем -нибудь выпендриваться и изображать обиженную всё зависит от культуры,а ею к сожалению обладают немногие -диемжел !!!

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Тебя пердуна старого 18:50 01:03:2018

Давно сучка засудить надо за разжигание -на титушек своих надеешься ворон ворону глаз не выколет жаба косоротая ты что бог со своим языком носишься как с писаной тортой иди у араба поднюхни и сосни заодно

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Mucenieki - latviesu patriotam un Abu Merijam 16:03 01:03:2018

Musu valoda - arabu valoda! 100% atbalstam!

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)))) 16:13 01:03:2018

Лицо на заднем фоне)))))) - этим всё сказано))))))

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