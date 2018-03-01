Напомним, врач MFD Veselības centrs Dziedniecība Дита Даноса восемь месяцев назад получила замечание от руководства клиники за то, что говорила с пациентами на госязыке вместо русского. Об этом доктор рассказала в интервью LA, подтвердив, что недавно была вынуждена написать заявление об уходе, пишет Latvijas avīze.
«Если работодатель вменяет в вину врачу то, что она с владеющими латышским языком представителями других национальностей решила говорить на государственном языке, то это дискриминация и грубое нарушение. Такой работодатель заслуживает надзора со стороны Центра госязыка, правозащитного бюро и других инстанций», — считает Абу Мери. Он также допустил, что этот случай, а также о ситуации с госязыком на рынке труда надо рассмотреть в парламенте.
«Комиссии Сейма по гражданским делам надо пригласить представителей вовлеченных сторон. Может быть нужны еще какие-либо поправки, чтобы такие случаи не повторялись», — указал депутат.
Глава комиссии Инесе Лайзане указала, что она проинформирована о случившемся. Планируется, что ситуация будет рассмотрена на ближайшем из заседаний.
Сам Абу Мери в своей практике не раз сталкивался с пациентами, не знавшими госязык или плохо говорившими на латышском, которые просили, чтобы он с ними общался на другом языке.
«Если пациенту легче общаться на другом языке, который знаю я, то я готов. Если нет — извините, что не смогу помочь», — сказал Абу Мери.
Сам политик — араб из Ливана, в Латвии проживает с 1993 года. Политик уже не раз высказывал недоумение, почему многие проживающие в Латвии представители других национальностей даже спустя много лет после восстановления независимости не хотят выучить латышский язык и разговаривать на нем.
Некоторые пользователи соцсети Twitter выражают возмущение по поводу случившегося.
«Если написанное правда, то руководство медицинского центра балансирует на разжигании розни, которые не ушли далеко от таких расистов как Проханов и Жириновский. И здесь не надо искать помощи у Госцентра языка, а должны проходить судебные заседания! Если это действительно окажется правдой, то это будет ужасно, что из-за людей дискриминируют госязык», — написал активист Айгар Прусис.
Журналистка Наталия Жоголе недоумевает, что врач уволилась только сейчас: «Или ее 10 лет дискриминировали, а она молчала и мучалась?».
Депутат Сейма Дайнис Лиепиньш указал, что латыши имеют право говорить в своей стране на родном языке.
«Наконец-то надо на государственном уровне наказывать такие учреждения и их владельцев и руководителей!!! У меня в своей стране есть право говорить на официальном языке!», — написал Лиепиньш.
При чём здесь Абу Мери, какое он имеет отношение к языку? Он же врач-недоучка. Он,что - ухо-горло-нос?« ответить
Он не ухо, он пися-жопа и бывший муж Мурки.« ответить
Надо отнять сертификат врача у руководителя этой лечебницы, который принудил уйти врачу. Ни один врач не должен знать иностранные языки, если не хочет. Это дело личное. Нельзя приехать в заграничную страну и требовать ответы на себе удобном языке. Разве татар может в Москве получить ответы на татарском? А башкир?! А карел?! А ведь Россия их родная страна! Так как может тут что то требовать россиянин, который прибыл в Латвию, скажем, в 60-ых?! Не хочешь учить латышский? Ну тогда показывай пальцами, может врач угадает, что там с тобой стреслось.« ответить
пшел вон,отребье-неудачный ген русских!« ответить
Русский в Латвии иностранный? Ха, ха, ха! Да, придумали закон, что он иностранный. И что?!« ответить
А если на заборе ..уй написано, ты тоже в это веришь?
Липовые законы -липовая страна!!!
Почему эта "новость" в разделе Политика?! А потому что Валода у нас и есть п о л и т и к а .« ответить
_ШерстобитовС напоминает старую проститутку 17:19 01:03:2018_« ответить
Я напомнил тебе твою маму?
Александр Шерстобитов, почитайте клятву Гиппократа, чтобы не нести такую чушь. Вы больше всех кричите, что европейская страна, значит надо выполнять европейские законы, а не сравнивать Латвию с Россией. И чтобы вы не начали кричать что нигде такого нет, так кроме Прибалтийских стран, врач Обязан спросить нужен ли переводчик,если пациент не понимает. Переводчик оплачивается государством с налога на медицину.« ответить
нет, чмо рогоносное, ты мне напомнил твою шлюху, стоящую раком в подворотне« ответить
_Хм 17:52 01:03:2018« ответить
... чтобы не нести такую чушь_
Я не банкир и не продавец. Я не анализирую уровень высокомерие и хамства. Для меня всё либо чёрное, либо белое, а не "50 отенков серего". Так что при данном виде обращение я обытателей на вести награждаю таким трёхэтажным, что у него даже компьютер падает в обморок. Моё мнение ты принизил и обозвал и теперь надеешся, что я выражу уважение к твоему мнению?! Дискусия уже невозможна в принципе.
_Александрику Шерстобитовсу 18:09 01:03:2018« ответить
нет, чмо рогоносное, ты мне напомнил твою шлюху, стоящую раком в подворотне_
Мою чего? Так ты решил, что я сутенёр у твоей мамки? Не-а, я порядочный человек и людьми не торгую.
Во-первых, твой трехэтажный, ровно так же, как и твое хамство, ничего, кроме жалости к тебе, не вызывает.« ответить
Во-вторых, если ты не понял мысли - когда старая прос титутка пытается изобразить из себя девственницу, она настолько же лживая, насколько лживы утверждения, что русский язык в Латвии иностранный. Так доходчивее ?
Чурка ,будет указывать..чмо ...черножопое!« ответить
_ШерстобитовС 19:21 01:03:2018« ответить
Во-первых_
Во первых ты п.дор, а во вторых ты х.й сосал. Пшёл НАХ, 4мо болотное!
_еб л я вашу евротолернтность 19:40 01:03:2018« ответить
Чурка ,будет указывать..чмо ...черножопое_
Да, ну как только упоминают имя "кадыров", ты готов следовать любим указаниям. )))))
Еще раз повторю, ты жалок , Шурик. Жалок в своей бессильной злобе.« ответить
Не хочешь учить латышский? Ну тогда показывай пальцами, может врач угадает, что там с тобой стреслось.« ответить
=========================
Извини "друг" но тогда надо освободить от уплаты налогов тех кто не знает латышский.
дурь загореложопая,заткни своё хайло« ответить
Abu Meri un citiem deputātiem ir taisnība! Latviešiem Latvijā nav jārunā krieviski! Mums ir tiesības runāt savas Valsts valodā! Medicīnas centru jāsūdz tiesā!« ответить
Липовые законы, липовое государство , липовое столетие, липовая перепись населения, липовый ВВП, липовая независимость... Все вранье !!!« ответить
сколько пафоса,гордости за свой язык,а что если врач ,зная русский,заговорит с больным по русски у неё что язык отвалится,я владею и русским и латышским,но мне и в голову не приходит перед кем -нибудь выпендриваться и изображать обиженную всё зависит от культуры,а ею к сожалению обладают немногие -диемжел !!!« ответить
Давно сучка засудить надо за разжигание -на титушек своих надеешься ворон ворону глаз не выколет жаба косоротая ты что бог со своим языком носишься как с писаной тортой иди у араба поднюхни и сосни заодно« ответить
Musu valoda - arabu valoda! 100% atbalstam!« ответить
Лицо на заднем фоне)))))) - этим всё сказано))))))« ответить