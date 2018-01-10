Для Риппона, завоевавшего «золото» на национальном чемпионате США в 2016 году, Олимпиада в Южной Корее станет первой.
«Меня не волнует, что люди подумают обо мне. Я буду участвовать и не собираюсь комплексовать», — продемонстрировал спортсмен свой боевой настрой в интервью Washington Post.
До этого США никогда не отправляли открытых гомосексуалов на зимние Олимпийские игры.
Американские СМИ отмечают, что ещё одним открытым геем в американской сборной может стать фристайлер Гас Кенуорти. Но сначала ему необходимо пройти отборочные состязания.
Тьфу!« ответить
важная новость...для ринкевичей.« ответить
для нормальных-педрила куда-то там едем!
Что то не видно комментов наших хуторских педрилваня, narod,Latviešu patriots, почему они не радуются за своегожопашника?« ответить
Ну и что?« ответить
А кто это баба или оно« ответить
А не его жизнь или ЕЕ« ответить
никому не интересно, что из тысячи спортсменов, есть какое-то ЧМО-----вот если ОНО проиграет, то ждите кучу гАвна на вентилятор.« ответить
проиграет без всяких "если". Во-вторых, проигрывал разные соревнования, но вентилятор стоял спокойно.:)« ответить