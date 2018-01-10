28-летний фигурист Адам Риппон, совершивший камин-аут в 2015 году, прошел отборочные состязания и будет представлять США на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Для Риппона, завоевавшего «золото» на национальном чемпионате США в 2016 году, Олимпиада в Южной Корее станет первой.

«Меня не волнует, что люди подумают обо мне. Я буду участвовать и не собираюсь комплексовать», — продемонстрировал спортсмен свой боевой настрой в интервью Washington Post.

До этого США никогда не отправляли открытых гомосексуалов на зимние Олимпийские игры.

Американские СМИ отмечают, что ещё одним открытым геем в американской сборной может стать фристайлер Гас Кенуорти. Но сначала ему необходимо пройти отборочные состязания.