США впервые пошлют на Олимпиаду открытого гея(12)

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Герман Бергер
20:25 10.01.2018
Lifenews / Интересно

28-летний фигурист Адам Риппон, совершивший камин-аут в 2015 году, прошел отборочные состязания и будет представлять США на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Для Риппона, завоевавшего «золото» на национальном чемпионате США в 2016 году, Олимпиада в Южной Корее станет первой.

 

 

«Меня не волнует, что люди подумают обо мне. Я буду участвовать и не собираюсь комплексовать», — продемонстрировал спортсмен свой боевой настрой в интервью Washington Post.

 

До этого США никогда не отправляли открытых гомосексуалов на зимние Олимпийские игры.

 

 

Американские СМИ отмечают, что ещё одним открытым геем в американской сборной может стать фристайлер Гас Кенуорти. Но сначала ему необходимо пройти отборочные состязания.

Life.ru / Фото
Комментарии (12)
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Тьфу! 20:32 10:01:2018

Тьфу!

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народ! 20:58 10:01:2018

важная новость...для ринкевичей.
для нормальных-педрила куда-то там едем!

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Вот оно чо ... 23:07 10:01:2018

Что то не видно комментов наших хуторских педрилваня, narod,Latviešu patriots, почему они не радуются за своегожопашника?

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? 20:36 10:01:2018

Ну и что?

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Ну пускай участвует 20:37 10:01:2018

А кто это баба или оно

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Оценивать же будут профи 20:38 10:01:2018

А не его жизнь или ЕЕ

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10 дюймов 20:50 10:01:2018

никому не интересно, что из тысячи спортсменов, есть какое-то ЧМО-----вот если ОНО проиграет, то ждите кучу гАвна на вентилятор.

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Во-первых, 22:23 10:01:2018

проиграет без всяких "если". Во-вторых, проигрывал разные соревнования, но вентилятор стоял спокойно.:)

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (19)

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