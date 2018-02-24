Руководство Банка Латвии уже попадало под подозрения в злоупотреблении служебным положением и невыполнении служебных обязанностей. Это было более 20 лет назад. Тогда Министерство внутренних дел констатировало массу нарушений в банковском секторе страны.

Однако тогдашнее правительство оказало давление на Генеральную прокуратуру и все дела были закрыты, рассказал в программе Латвийского радио 4 «Открытый вопрос» депутат Сейма, экс-глава МВД Янис Адамсонс.

В эфире передачи политик рассказал, что сигналы о возможной недобросовестности руководства Банка Латвии поступали еще в первой половине 90-х годов.

«Мне очень нравится, что г-н Римшевич пытается себя преподнести белым и пушистым. Это его система защиты. Но провалами памяти я не страдаю. Напомню радиослушателям отдельные эпизоды из истории нашего государства. Начнем с самого начала. Г-н Римшевич и г-н Репше назначаются на должность руководителей Банка Латвии в 1992 году.

В 1993 году по распоряжению министра внутренних дел Зиедониса Чеверса в Резекне задерживаются два вагона с советскими рублями. Два вагона. Не два чемодана, а два вагона. Уголовное дело прекращается почему? Потому что руководство Банка Латвии заявляет, что, «вы знаете, это не деньги, это макулатура.

[...] Дальше. Руководство Банка Латвии (по-краней мере, я не знаю [об обратном]) ничего не сделало, чтобы вернуть те деньги, которые находились в Банке России. Валютные деньги. Там не один миллион, не два. Там очень большие деньги остались. Дальше. В [мою] бытность министром внутренних дел, когда я вступил в должность (это ноябрь 1994 года), в Латвии существовало 77 банков. Через год осталось 35. По остальным банкам были возбуждены уголовные дела за различные нарушения. В том числе, уголовные дела по подозрению в злоупотреблении служебным положением были возбуждены против тогдашнего президента Банка Латвии Репше и вице-президента Римшевича. Потому что в его сферу ответственности входил наздор над банками. Это была его основная функция.

Когда я занял эту должность и начал анализировать ситуацию в нашей банковской сфере, у меня волосы вставали дыбом. Наверное, там я их и потерял... Нарушений было очень много.

96 дел было возбуждено по фирмам-однодневкам, принимашим деньги вкладчиков, по всем банкам, по уже тогдашнему законодательству, проводился аудит. Результаты аудита было доступны. Если они были доступны МВД, то они однозначно были доступны и Банку Латвии. [...] 318 статья — злоупотребление служебным положением и невыполнение служебных обязанностей. Надзор над банками — асболютная комптенеция Банка Латвии. Они свои обязанности не выполняли. Пострадали сотни тысяч людей в результате. Люди потеряли деньги», — напомнил Адамсонс.

По словам экс-министра, возбужденные против руководства банка дела его принуждали закрыть.

«Почему дела не были доведены до конца? Очень просто. Я был беспартийным министром.

Меня вызвали на заседание фракции Latvijas ceļš. Полтора часа мурыжили. Когда я сказал — «ребята, идите гуляйте лесом», на следующий день был приглашен тогдашний генеральный прокурор. Который почему-то провел только 40 минут беседы. Потом он потребовал эти уголовные дела, как надзирающая организация из Экономической полиции, и уголовные дела в течение суток или двух были прекращены.

[...] Руководство фракции Latvijas ceļš желало выяснить причину возбуждения уголовных дел против руководства Банка Латвии, что само по себе, вроде как, нормально. Но они также пытались заставить меня принять решение о прекращении уголовных дел в отношении должностных лиц. Как это звучало? Как сейчас: это ж позор и ущебр для престижа государства!», — рассказал Адамсонс.

Более подробную беседу с участием Я.Адамсонса, а также помощника депутата Европарламента Сандры Калниете, представителя движения «За!» Петериса Винкелиса слушайте в подкасте выпуска программы.