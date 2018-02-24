Однако тогдашнее правительство оказало давление на Генеральную прокуратуру и все дела были закрыты, рассказал в программе Латвийского радио 4 «Открытый вопрос» депутат Сейма, экс-глава МВД Янис Адамсонс.
В эфире передачи политик рассказал, что сигналы о возможной недобросовестности руководства Банка Латвии поступали еще в первой половине 90-х годов.
«Мне очень нравится, что г-н Римшевич пытается себя преподнести белым и пушистым. Это его система защиты. Но провалами памяти я не страдаю. Напомню радиослушателям отдельные эпизоды из истории нашего государства. Начнем с самого начала. Г-н Римшевич и г-н Репше назначаются на должность руководителей Банка Латвии в 1992 году.
В 1993 году по распоряжению министра внутренних дел Зиедониса Чеверса в Резекне задерживаются два вагона с советскими рублями. Два вагона. Не два чемодана, а два вагона. Уголовное дело прекращается почему? Потому что руководство Банка Латвии заявляет, что, «вы знаете, это не деньги, это макулатура.
[...] Дальше. Руководство Банка Латвии (по-краней мере, я не знаю [об обратном]) ничего не сделало, чтобы вернуть те деньги, которые находились в Банке России. Валютные деньги. Там не один миллион, не два. Там очень большие деньги остались. Дальше. В [мою] бытность министром внутренних дел, когда я вступил в должность (это ноябрь 1994 года), в Латвии существовало 77 банков. Через год осталось 35. По остальным банкам были возбуждены уголовные дела за различные нарушения. В том числе, уголовные дела по подозрению в злоупотреблении служебным положением были возбуждены против тогдашнего президента Банка Латвии Репше и вице-президента Римшевича. Потому что в его сферу ответственности входил наздор над банками. Это была его основная функция.
Когда я занял эту должность и начал анализировать ситуацию в нашей банковской сфере, у меня волосы вставали дыбом. Наверное, там я их и потерял... Нарушений было очень много.
96 дел было возбуждено по фирмам-однодневкам, принимашим деньги вкладчиков, по всем банкам, по уже тогдашнему законодательству, проводился аудит. Результаты аудита было доступны. Если они были доступны МВД, то они однозначно были доступны и Банку Латвии. [...] 318 статья — злоупотребление служебным положением и невыполнение служебных обязанностей. Надзор над банками — асболютная комптенеция Банка Латвии. Они свои обязанности не выполняли. Пострадали сотни тысяч людей в результате. Люди потеряли деньги», — напомнил Адамсонс.
По словам экс-министра, возбужденные против руководства банка дела его принуждали закрыть.
«Почему дела не были доведены до конца? Очень просто. Я был беспартийным министром.
Меня вызвали на заседание фракции Latvijas ceļš. Полтора часа мурыжили. Когда я сказал — «ребята, идите гуляйте лесом», на следующий день был приглашен тогдашний генеральный прокурор. Который почему-то провел только 40 минут беседы. Потом он потребовал эти уголовные дела, как надзирающая организация из Экономической полиции, и уголовные дела в течение суток или двух были прекращены.
[...] Руководство фракции Latvijas ceļš желало выяснить причину возбуждения уголовных дел против руководства Банка Латвии, что само по себе, вроде как, нормально. Но они также пытались заставить меня принять решение о прекращении уголовных дел в отношении должностных лиц. Как это звучало? Как сейчас: это ж позор и ущебр для престижа государства!», — рассказал Адамсонс.
Более подробную беседу с участием Я.Адамсонса, а также помощника депутата Европарламента Сандры Калниете, представителя движения «За!» Петериса Винкелиса слушайте в подкасте выпуска программы.
почему Репшик так рьяно встал на защиту Римшевича.« ответить
Только он забыл сказать (а может не захотел, у него тоже рыльце в пушку ), что деньги перемещали не только вагонами но самолетами, сотрудники департамента МВД летали в Узбекистан, Таджикистан.... если кто хочет что то узнать поищите сотрудников этих подразделений они много чего могут рассказать... Только на совести Адамсона не только его грешки по перемещению денег из Средней Азии но и вымывание профессионалов из МВД (как оперативных служб, так и других служб и подразделений МВД, которые прямо обеспечивали деятельность уголовного розыска, следствия, 7 службы ..... забыл гаденыш, мы помним как увольнял в бытность министром ВД, сколько кадров ушло и кто пришел правильно вчера был участковым в Мадоне, стал начальником отдела или зам. начальника управления уголовном розыске или в полиции порядка .... опыт работы , уровень интеллекта извините меня остался на на уровне участкового, или опера который раскрывал кражу коровы .... вот поэтому генеральный прокурор Латвии не очень давно заявил в полиции не регистрировали совершенные преступления, пуская потерпевшие сами ищут злодеев... вот откуда ноги растут, со времён прихода всех этих уродов начался развал республики , а подонки Репше и Римшевич , это два мелких эпизода в развале и разворовывании материальных ценностей и денежных средств, почему они подсчитали что Латвии якобы СССР нанес ущерб в размере 260 млрд. лат или евро ( больше или меньше не важно) , главное что что все материальные ценности разворованы вот такими деятелями за 25 лет ихнего правления .. а ты латыш думай и выбирай вот таких мерзавцев.. А тебе Адамсонс скажу так ты принимал присягу потом изменил ей... смотри земля круглая рано или поздно ответишь или твои дети или внуки...помнишь была статья ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ВРАГОВ НАРОДА ПРИДЕТ ВРЕМЯ......« ответить
Все там в доле,посадили только лохов,которые делиться не хотели« ответить
А дело педофилов ?« ответить
заставить принять решение о прекращении уголовных дел в отношении должностных лиц. Как это звучало? Как сейчас: это ж позор и ущебр для престижа государства!»,« ответить
То, что люди горбатились, спины срывали работая по две смены чтобы прожить достойно, детей вырастить и выучить.« ответить
А для этих уродов эти их заработанные деньги были макулатурой,
Свои репшики этот урод даже подписать достойно не умел, какие-то закорючки на банкнотах были, как курица лапой.
Во где мразота.
Одно ворьё и хуторское жульё руководило страной.
Да и сейчас на самом верху ворья с жульём хватает.
Зачем добросовестно выполнять работу за зарплату, если можно работать спустя рукава получая взятки, подворовывая, организовав цепочку субподрядчиков и «партнёров» для хищения денег возглавляемой организации. Главное же лояльность главному Вору в законе Андрису Шкеле, записавшему всё украденное (в бытность премьером новообразованой страны) имущество ЛССР на себя и впоследствии переписавший на родственников и подставные офшорные компании все эти активы. Вот он тут политиков и ставит, помогающих грабить и вгонять в долги латвийцев. И Латвияс Цельш как и прочии закрывшиеся со скандалом его карманные партии только прикрывали этого гада от правосудия. Репше и Римша тогда молодыми пацанами были, зиц-председателями, сейчас везде такие же сидят для прикрытия. Они ничего никогда не решали и не зарабатывали на этом. А Адамсонс помню пытался Шкеле за педофилию посадить, да самого его тогда за это лишив погонов выгнали на пенсию.« ответить