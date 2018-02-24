Адамсонс припомнил грехи Римшевича(17)

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Владимир Бучельников
09:29 24.02.2018
Политика / Конфликт

Руководство Банка Латвии уже попадало под подозрения в злоупотреблении служебным положением и невыполнении служебных обязанностей. Это было более 20 лет назад. Тогда Министерство внутренних дел констатировало массу нарушений в банковском секторе страны.

Однако тогдашнее правительство оказало давление на Генеральную прокуратуру и все дела были закрыты, рассказал в программе Латвийского радио 4 «Открытый вопрос» депутат Сейма, экс-глава МВД Янис Адамсонс.

 

В эфире передачи политик рассказал, что сигналы о возможной недобросовестности руководства Банка Латвии поступали еще в первой половине 90-х годов.

 

«Мне очень нравится, что г-н Римшевич пытается себя преподнести белым и пушистым. Это его система защиты. Но провалами памяти я не страдаю. Напомню радиослушателям отдельные эпизоды из истории нашего государства. Начнем с самого начала. Г-н Римшевич и г-н Репше назначаются на должность руководителей Банка Латвии в 1992 году.

 

В 1993 году по распоряжению министра внутренних дел Зиедониса Чеверса в Резекне задерживаются два вагона с советскими рублями. Два вагона. Не два чемодана, а два вагона. Уголовное дело прекращается почему? Потому что руководство Банка Латвии заявляет, что, «вы знаете, это не деньги, это макулатура.

 

[...] Дальше. Руководство Банка Латвии (по-краней мере, я не знаю [об обратном]) ничего не сделало, чтобы вернуть те деньги, которые находились в Банке России. Валютные деньги. Там не один миллион, не два. Там очень большие деньги остались. Дальше. В [мою] бытность министром внутренних дел, когда я вступил в должность (это ноябрь 1994 года), в Латвии существовало 77 банков. Через год осталось 35. По остальным банкам были возбуждены уголовные дела за различные нарушения. В том числе, уголовные дела по подозрению в злоупотреблении служебным положением были возбуждены против тогдашнего президента Банка Латвии Репше и вице-президента Римшевича. Потому что в его сферу ответственности входил наздор над банками. Это была его основная функция.

 

Когда я занял эту должность и начал анализировать ситуацию в нашей банковской сфере, у меня волосы вставали дыбом. Наверное, там я их и потерял... Нарушений было очень много.

 

96 дел было возбуждено по фирмам-однодневкам, принимашим деньги вкладчиков, по всем банкам, по уже тогдашнему законодательству, проводился аудит. Результаты аудита было доступны. Если они были доступны МВД, то они однозначно были доступны и Банку Латвии. [...] 318 статья — злоупотребление служебным положением и невыполнение служебных обязанностей. Надзор над банками — асболютная комптенеция Банка Латвии. Они свои обязанности не выполняли. Пострадали сотни тысяч людей в результате. Люди потеряли деньги», — напомнил Адамсонс.

 

По словам экс-министра, возбужденные против руководства банка дела его принуждали закрыть.

 

«Почему дела не были доведены до конца? Очень просто. Я был беспартийным министром.

 

Меня вызвали на заседание фракции Latvijas ceļš. Полтора часа мурыжили. Когда я сказал — «ребята, идите гуляйте лесом», на следующий день был приглашен тогдашний генеральный прокурор. Который почему-то провел только 40 минут беседы. Потом он потребовал эти уголовные дела, как надзирающая организация из Экономической полиции, и уголовные дела в течение суток или двух были прекращены.

 

[...] Руководство фракции Latvijas ceļš желало выяснить причину возбуждения уголовных дел против руководства Банка Латвии, что само по себе, вроде как, нормально. Но они также пытались заставить меня принять решение о прекращении уголовных дел в отношении должностных лиц. Как это звучало? Как сейчас: это ж позор и ущебр для престижа государства!», — рассказал Адамсонс.

 

Более подробную беседу с участием Я.Адамсонса, а также помощника депутата Европарламента Сандры Калниете, представителя движения «За!» Петериса Винкелиса слушайте в подкасте выпуска программы.

Латвийское радио 4 / Фото
Комментарии (17)
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Теперь понятно , 10:51 24:02:2018

почему Репшик так рьяно встал на защиту Римшевича.

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Адамсонс промолчал 11:53 24:02:2018

Только он забыл сказать (а может не захотел, у него тоже рыльце в пушку ), что деньги перемещали не только вагонами но самолетами, сотрудники департамента МВД летали в Узбекистан, Таджикистан.... если кто хочет что то узнать поищите сотрудников этих подразделений они много чего могут рассказать... Только на совести Адамсона не только его грешки по перемещению денег из Средней Азии но и вымывание профессионалов из МВД (как оперативных служб, так и других служб и подразделений МВД, которые прямо обеспечивали деятельность уголовного розыска, следствия, 7 службы ..... забыл гаденыш, мы помним как увольнял в бытность министром ВД, сколько кадров ушло и кто пришел правильно вчера был участковым в Мадоне, стал начальником отдела или зам. начальника управления уголовном розыске или в полиции порядка .... опыт работы , уровень интеллекта извините меня остался на на уровне участкового, или опера который раскрывал кражу коровы .... вот поэтому генеральный прокурор Латвии не очень давно заявил в полиции не регистрировали совершенные преступления, пуская потерпевшие сами ищут злодеев... вот откуда ноги растут, со времён прихода всех этих уродов начался развал республики , а подонки Репше и Римшевич , это два мелких эпизода в развале и разворовывании материальных ценностей и денежных средств, почему они подсчитали что Латвии якобы СССР нанес ущерб в размере 260 млрд. лат или евро ( больше или меньше не важно) , главное что что все материальные ценности разворованы вот такими деятелями за 25 лет ихнего правления .. а ты латыш думай и выбирай вот таких мерзавцев.. А тебе Адамсонс скажу так ты принимал присягу потом изменил ей... смотри земля круглая рано или поздно ответишь или твои дети или внуки...помнишь была статья ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ВРАГОВ НАРОДА ПРИДЕТ ВРЕМЯ......

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Рио 11:00 24:02:2018

Все там в доле,посадили только лохов,которые делиться не хотели

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адамсон 11:03 24:02:2018

А дело педофилов ?

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бесславные ублюдки 11:50 24:02:2018

заставить принять решение о прекращении уголовных дел в отношении должностных лиц. Как это звучало? Как сейчас: это ж позор и ущебр для престижа государства!»,

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Знак Зодиака 11:23 24:02:2018

То, что люди горбатились, спины срывали работая по две смены чтобы прожить достойно, детей вырастить и выучить.
А для этих уродов эти их заработанные деньги были макулатурой,
Свои репшики этот урод даже подписать достойно не умел, какие-то закорючки на банкнотах были, как курица лапой.
Во где мразота.
Одно ворьё и хуторское жульё руководило страной.
Да и сейчас на самом верху ворья с жульём хватает.

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проще просто ничего не делать 11:26 24:02:2018

Зачем добросовестно выполнять работу за зарплату, если можно работать спустя рукава получая взятки, подворовывая, организовав цепочку субподрядчиков и «партнёров» для хищения денег возглавляемой организации. Главное же лояльность главному Вору в законе Андрису Шкеле, записавшему всё украденное (в бытность премьером новообразованой страны) имущество ЛССР на себя и впоследствии переписавший на родственников и подставные офшорные компании все эти активы. Вот он тут политиков и ставит, помогающих грабить и вгонять в долги латвийцев. И Латвияс Цельш как и прочии закрывшиеся со скандалом его карманные партии только прикрывали этого гада от правосудия. Репше и Римша тогда молодыми пацанами были, зиц-председателями, сейчас везде такие же сидят для прикрытия. Они ничего никогда не решали и не зарабатывали на этом. А Адамсонс помню пытался Шкеле за педофилию посадить, да самого его тогда за это лишив погонов выгнали на пенсию.

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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