Адриано Челентано: L' italiano vero

Эта легендарная песня никакого отношения к Адриано Челентано не имеет. Но более настоящего итальянца на отечественной эстраде, за последние 50 лет, не назвать.

Его ласково называют «синьор молледжато» — «весь на пружинах», отдавая дань его уникальным пластике и мимике. И он все еще «пружинит», не жалея сил, и не задумываясь о том, что в январе этого года ему исполнилось 80 лет!

Il ragazzo della via Gluck

«Парнишка с улицы Глюк» (в переводе с итал.).

По распространенному заблуждению считается, что все самые известные итальянские певцы родом с юга. Но это не так: пятый ребенок в семье, малыш Адриано, родился в «северной» столице Италии — Милане, на улице Глюк. Которую он воспоет в одной из своих самых знаменитых песен — ее с ним спела дуэтом сама Сезария Эвора (причем не она пела по-итальянски, а Челентано по-креольски). Но это будет десятилетия спустя, а пока парнишка растет в большой и бедной семье работящих, но едва сводящих концы с концами родителей.

Адриано было 12 лет, когда он бросил школу и начал работать подмастерьем у часовщика (это занятие по сей день он любит больше всего). Но судьбой ему была уготована совсем иная дорога: еще подростком он победил на конкурсе двойников, изображая известного американского комика и получил приз в 100 тысяч лир — огромная по тем временам сумма, на которую вся семья могла жить целый год, если не больше. А потом влюбился в рок. И его дебют как певца и актера состоялся в легендарном фильме Феллини «Сладкая жизнь», где он так зажег классическим рок-н-роллом, что «пустил в пляс» саму Аниту Экберг (американку, обожествленную героем Марчелло Мастройянни). Адриано было 22 года.

Ventiquattromila baci

24 тысячи поцелуев (в переводе с итал.).

Ни минуты не сидевший без дела Адриано был любим публикой, но вполне определенной: в Италии по сей день не сильно любят что-либо, кроме своего итальянского. А в 60-годы, рок-н-ролл был чем-то отдельно стоящим от «народной музыки».

В 1961 году Челентано служил в армии, когда ему предложили участвовать в фестивале Сан-Ремо — намекнув, что песня ДОЛЖНА понравиться итальянскому зрителю. Для пышащего энергией и творчеством Адриано это не было проблемой (хотя он упрямо написал ее в стиле рок): сложнее было просто ПОПАСТЬ на конкурс — ведь для участия в нем военнослужащего было необходимо разрешение министра обороны. А им на тот момент был сам Джулио Андреотти. И вообще не понял, как и зачем к нему посмели обратиться со столь безумной просьбой, но когда он услышал запись, подписал приказ незамедлительно.

Челентано пришел к финишу вторым: жюри не простило ему скандальную выходку: на сцене, он повернулся к публике и оркестру спиной. Зато песня была признана лучшим произведением десятилетия, а ее исполнитель — лидером итальянского стиля рок-н-ролл.

Обрушилась слава, концерты, турне по Европе и телешоу. Но 24 тысячи поцелуев перестали быть лишь песней, обратившись в прекрасную реальность: через 3 года после фестиваля в Сан-Ремо, Адриано встретил любовь всей своей жизни: красавицу актрису Клаудию Мори.

Chi non lavora, non fa l'amore

Кто не работает, не занимается любовью (в переводе с итал.)

Они познакомились на съемках фильма «Странный тип « в 1962 году: Адриано был знаменит, Клаудиа уверенно делала карьеру актрисы. Страсть была настолько безумной, что ни один из них не надеялся на ее продолжительность. О браке и речи не было. Но прошло два года, а оторваться друг от друга они все еще не могли. И кто-то из них, как впоследствии вспоминала Клаудиа, услышал в американском фильме излюбленую мелодрамами фразу «над отношениями надо работать».

Вот и решили: сначала поженимся, а там уж и поработаем, вдруг получится! И был назначен день свадьбы. Вернее сказать, ночь: Челентано ненавидел пышные церемонии. Он измором взял священника и близких родственников обеих сторон: «сходка» на «первую чарочку» была назначена в местном баре городка Гроссето в 2.30, а венчание в местной церкви Святого Франциска ровно на три часа ночи (!).

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