Латвийский режиссер и продюсер Жаклин Циновска поделилась печальным опытом посещения одной из рижских аптек, которые, как и многие другие в Латвии, испытывают откровенные сложности при работе с новой системой электронного здравоохранения.

На своей Фейсбук-странице Циновска пишет:

Мне хотелось кого-то ударить!!! Стоя в аптеке передо мной, человек показывает аптекарю удостоверение и говорит: Мне…вот…это…

Аптекарь подхватывает текст: Ааа, да, э-рецепт?!

— Да…

Аптекарь уходит. Приходит с коробочками: Вам от давления, да?

— Да — , отвечает покупатель.

Аптекарь интенсивно смотрит в компьютер, покупатель бледнеет, тяжело дышит. Все ждем.

— А номер синего рецепта вы знаете? – Какого синего рецепта?! Это ведь э-рецепт! Нет, нам, понимаете, нужно вводить номер рецепта!!!

На часах около 8 вечера, думаю, что будет со мной.

Покупатель едва дышит: Но ведь у меня давление…может быть продадите мне хоть одну…хоть одну таблетку…или что-то другое…

— Нам нужен номер синего рецепта! Тут нет. Кто-то ошибся. Следующий!

Надо ли говорить, что и в моем рецепте была какая-то ошибка. Меня такую же наивную отослали подальше, мол, сами виноваты, нам номер синего рецепта вводить надо.

Покупатель, который стоял первым, ушел из аптеки весь белый, как снег. Мне, слава Богу, хватило сил спросить про какой-то безрецепторный аналог.

КОНЕЧНО ЕСТЬ! И, конечно, менее эффективный и более дорогой!

Очень надеюсь, что тот покупатель доживет до утра (тфу-тфу-тфу), но берет ужас, когда я слышу об ошибках в многомиллионной системе.

Скажите, госпожа Чакша, я извиняюсь, но вы железобетонной фабрикой руководите или о здоровье людей, своих соотечественников заботитесь? Неужели после всех этих ошибок нельзя придумать какого-то хотя бы временного решения? Ни мне, ни покупателю передо мной не нужны были галлюциногенные транквилизаторы, либо какие-то еще пьянящие медикаменты.

Вас саму такая работа аптек не пугает, госпожа Чакша?!