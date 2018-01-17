На своей Фейсбук-странице Циновска пишет:
Мне хотелось кого-то ударить!!! Стоя в аптеке передо мной, человек показывает аптекарю удостоверение и говорит: Мне…вот…это…
Аптекарь подхватывает текст: Ааа, да, э-рецепт?!
— Да…
Аптекарь уходит. Приходит с коробочками: Вам от давления, да?
— Да — , отвечает покупатель.
Аптекарь интенсивно смотрит в компьютер, покупатель бледнеет, тяжело дышит. Все ждем.
— А номер синего рецепта вы знаете? – Какого синего рецепта?! Это ведь э-рецепт! Нет, нам, понимаете, нужно вводить номер рецепта!!!
На часах около 8 вечера, думаю, что будет со мной.
Покупатель едва дышит: Но ведь у меня давление…может быть продадите мне хоть одну…хоть одну таблетку…или что-то другое…
— Нам нужен номер синего рецепта! Тут нет. Кто-то ошибся. Следующий!
Надо ли говорить, что и в моем рецепте была какая-то ошибка. Меня такую же наивную отослали подальше, мол, сами виноваты, нам номер синего рецепта вводить надо.
Покупатель, который стоял первым, ушел из аптеки весь белый, как снег. Мне, слава Богу, хватило сил спросить про какой-то безрецепторный аналог.
КОНЕЧНО ЕСТЬ! И, конечно, менее эффективный и более дорогой!
Очень надеюсь, что тот покупатель доживет до утра (тфу-тфу-тфу), но берет ужас, когда я слышу об ошибках в многомиллионной системе.
Скажите, госпожа Чакша, я извиняюсь, но вы железобетонной фабрикой руководите или о здоровье людей, своих соотечественников заботитесь? Неужели после всех этих ошибок нельзя придумать какого-то хотя бы временного решения? Ни мне, ни покупателю передо мной не нужны были галлюциногенные транквилизаторы, либо какие-то еще пьянящие медикаменты.
Вас саму такая работа аптек не пугает, госпожа Чакша?!
А моему мужу врач выписала 10 таблеток. В аптеке МЭНЕС ему сказали надо купить всю упаковку, т.к. по пластинкам рецепторные лекарства продавать не разрешается по новым инструкциям Э здоровья. А нам нужно только 10. А это нас не касается. как хотите. Платите за всю упаковку. Кто получает прибыль?« ответить
u mnogih eta sistema ne vizvala NIAKIH PROBLEM! čistaja popitka deskriditaciji e sistemi.!komu-to eto nasolilo!« ответить
da. a to cto ih voobsce nerabotaet galjucinacija.« ответить
lucse pridumai kak tut obvinitj Putina. ili hotja bi russkih hackerov.
Латышам нельзя участвовать в новейших технологиях, деньги сворованы программы не работает, латышары вероятно ждут гуманитарный аспирин, но сбрасывать с самолётов вымирающим нацистам латышам дорого и нет никакого смысла, так как по-любому исчезнет ущербный нацистский лживый латышский этнос. Кстати, в коре дерева ива аспирин присутствует, латыши могут грызть дерево и заодно сбивать температурное возбуждение.« ответить