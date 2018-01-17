Адская аптека. Режиссер: Мне хотелось кого-то ударить!!!(4)

Лента новостей
Врачи потребовали денег... Патриарх Кирилл осудил гомосексуализм в Еврейском музее Павловский: Путин «прикрывает» разграбление России Россию могут допустить на Олимпиаду под флагом СССР Сенаторы США жёстко ударят по близким к Путину олигархам России Тридцать лет без права передачи Народ Латвии отказался верить правительству и ЕС О благородном разбойнике Украина наводнила Россию товарами. Прибыли растут!
Eще в разделе
Во время хакерской атаки на систему э-здравоохранения могли быть похищены данные пациентов Эксперт в суде рассказал о реальных причинах обрушения крыши «Maxima» в Золитуде Скандально известный бизнесмен сбил в Риге Иеву Бранте и, нахамив, убежал Эксперт: латвийцы станут богаче? Забудьте! Юрмальчан предупреждают о смертельной опасности для домашних питомцев
Тимур Пушкарев
14:00 16.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Латвийский режиссер и продюсер Жаклин Циновска поделилась печальным опытом посещения одной из рижских аптек, которые, как и многие другие в Латвии, испытывают откровенные сложности при работе с новой системой электронного здравоохранения.

На своей Фейсбук-странице Циновска пишет:

 

Мне хотелось кого-то ударить!!! Стоя в аптеке передо мной, человек показывает аптекарю удостоверение и говорит: Мне…вот…это…

 

Аптекарь подхватывает текст: Ааа, да, э-рецепт?!

 

— Да…

 

Аптекарь уходит. Приходит с коробочками: Вам от давления, да?

 

— Да — , отвечает покупатель.

 

Аптекарь интенсивно смотрит в компьютер, покупатель бледнеет, тяжело дышит. Все ждем.

 

— А номер синего рецепта вы знаете? – Какого синего рецепта?! Это ведь э-рецепт! Нет, нам, понимаете, нужно вводить номер рецепта!!!

 

На часах около 8 вечера, думаю, что будет со мной.

 

Покупатель едва дышит: Но ведь у меня давление…может быть продадите мне хоть одну…хоть одну таблетку…или что-то другое…

 

— Нам нужен номер синего рецепта! Тут нет. Кто-то ошибся. Следующий!

 

Надо ли говорить, что и в моем рецепте была какая-то ошибка. Меня такую же наивную отослали подальше, мол, сами виноваты, нам номер синего рецепта вводить надо.

 

Покупатель, который стоял первым, ушел из аптеки весь белый, как снег. Мне, слава Богу, хватило сил спросить про какой-то безрецепторный аналог.

 

КОНЕЧНО ЕСТЬ! И, конечно, менее эффективный и более дорогой!

 

Очень надеюсь, что тот покупатель доживет до утра (тфу-тфу-тфу), но берет ужас, когда я слышу об ошибках в многомиллионной системе.

 

Скажите, госпожа Чакша, я извиняюсь, но вы железобетонной фабрикой руководите или о здоровье людей, своих соотечественников заботитесь? Неужели после всех этих ошибок нельзя придумать какого-то хотя бы временного решения? Ни мне, ни покупателю передо мной не нужны были галлюциногенные транквилизаторы, либо какие-то еще пьянящие медикаменты.

 

Вас саму такая работа аптек не пугает, госпожа Чакша?!

focus.lv / Фото focus.lv
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
горожанка 14:28 16:01:2018

А моему мужу врач выписала 10 таблеток. В аптеке МЭНЕС ему сказали надо купить всю упаковку, т.к. по пластинкам рецепторные лекарства продавать не разрешается по новым инструкциям Э здоровья. А нам нужно только 10. А это нас не касается. как хотите. Платите за всю упаковку. Кто получает прибыль?

« ответить
Profile_default
... 14:36 16:01:2018

u mnogih eta sistema ne vizvala NIAKIH PROBLEM! čistaja popitka deskriditaciji e sistemi.!komu-to eto nasolilo!

« ответить
Profile_default
Janka 19:19 16:01:2018

da. a to cto ih voobsce nerabotaet galjucinacija.
lucse pridumai kak tut obvinitj Putina. ili hotja bi russkih hackerov.

« ответить
Profile_default
Ivan 15:03 16:01:2018

Латышам нельзя участвовать в новейших технологиях, деньги сворованы программы не работает, латышары вероятно ждут гуманитарный аспирин, но сбрасывать с самолётов вымирающим нацистам латышам дорого и нет никакого смысла, так как по-любому исчезнет ущербный нацистский лживый латышский этнос. Кстати, в коре дерева ива аспирин присутствует, латыши могут грызть дерево и заодно сбивать температурное возбуждение.

« ответить

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV