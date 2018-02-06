Так, Рижский городской суд сегодня продолжит рассматривать уголовный процесс против адвоката Нелли Ткач, которую обвиняют в попытке пронести наркотические вещества в тюрьму для одного из заключенных.
По словам пресс-секретаря Геральной прокуратуры Айги Эйдуки, адвокат отправилась на встречу с клиентом в Рижскую Центральную тюрьму. С собой она взяла копии материалов дела, в которые были спрятаны наркотические и психотропные вещества.
Задуманное не удалось осуществить, ведь перед встречей сумка адвоката была тщательно проверена сотрудниками тюрьмы.
Отметим, что Латвийский совет адвокатов уже отстранил Ткач от работы в данной профессии.
Наверное адвокат ещё молодая, не знает куда можно спрятать пакетик« ответить
Это ж нужно либо в очечко, либо в преферансист.« ответить
Или адвокат идиот или это просто подстава. В тюрьме есть всё от коньяка до интернета. Угодайте у кого на это монополия. А монополия конкуренции не потерпит. Знаете например, почему во всех тюрьмах одна конкретная торговая сеть с завышеными ценами? А там монополия рангом повыше :-)« ответить
Адвокат попыталась пронести наркотики клиенту========Услуга платная?« ответить