Адвокат попыталась пронести наркотики клиенту в Рижскую Центральную тюрьму(4)

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Виталий Вавилкин
16:50 05.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Адвокаты – это люди, которые всеми силами борются за обвиненных. Однако, бывают случаи, когда эти люди в своем стремлении помочь заходят слишком далеко.

Так, Рижский городской суд сегодня продолжит рассматривать уголовный процесс против адвоката Нелли Ткач, которую обвиняют в попытке пронести наркотические вещества в тюрьму для одного из заключенных.

 

По словам пресс-секретаря Геральной прокуратуры Айги Эйдуки, адвокат отправилась на встречу с клиентом в Рижскую Центральную тюрьму. С собой она взяла копии материалов дела, в которые были спрятаны наркотические и психотропные вещества.

 

Задуманное не удалось осуществить, ведь перед встречей сумка адвоката была тщательно проверена сотрудниками тюрьмы.

 

Отметим, что Латвийский совет адвокатов уже отстранил Ткач от работы в данной профессии.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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001 17:22 05:02:2018

Наверное адвокат ещё молодая, не знает куда можно спрятать пакетик

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Ну канэшна 17:49 05:02:2018

Это ж нужно либо в очечко, либо в преферансист.

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сказки для простаков 18:18 05:02:2018

Или адвокат идиот или это просто подстава. В тюрьме есть всё от коньяка до интернета. Угодайте у кого на это монополия. А монополия конкуренции не потерпит. Знаете например, почему во всех тюрьмах одна конкретная торговая сеть с завышеными ценами? А там монополия рангом повыше :-)

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шери 18:58 05:02:2018

Адвокат попыталась пронести наркотики клиенту========Услуга платная?

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (20)

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