Адвокаты – это люди, которые всеми силами борются за обвиненных. Однако, бывают случаи, когда эти люди в своем стремлении помочь заходят слишком далеко.

Так, Рижский городской суд сегодня продолжит рассматривать уголовный процесс против адвоката Нелли Ткач, которую обвиняют в попытке пронести наркотические вещества в тюрьму для одного из заключенных.

По словам пресс-секретаря Геральной прокуратуры Айги Эйдуки, адвокат отправилась на встречу с клиентом в Рижскую Центральную тюрьму. С собой она взяла копии материалов дела, в которые были спрятаны наркотические и психотропные вещества.

Задуманное не удалось осуществить, ведь перед встречей сумка адвоката была тщательно проверена сотрудниками тюрьмы.

Отметим, что Латвийский совет адвокатов уже отстранил Ткач от работы в данной профессии.