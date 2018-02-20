Адвокат: Римшевича обвиняют в том, что произошло уже давно(1)

Лента новостей
Минус еще семь трущоб Турлайс: «Главная опасность – популизм и раскол в обществе» Учёба не покладая рук… Капсула времени Чичваркин о Римшевиче: рад, что Латвия вырвалась из «совка»! Рунгайнис: Россия всегда хотела ослабить Банк Латвии! Банкир: в отмывании денег замешан ряд чиновников Латвии. Их надо «подвинуть» Вейонис: Римшевич должен уйти сам! Танец под шансон, Ноймайер и латино
Eще в разделе
Рунгайнис: Россия всегда хотела ослабить Банк Латвии! Вейонис: Римшевич должен уйти сам! Рижская дума поддержала создание площади Свободы «Римшевич требовал отмывать деньги из РФ и вымогал взятки» Президент Латвии увлекся фейковыми новостями
LETA
Герман Бергер
21:50 19.02.2018
Политика / Политики

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) очень корректно проводили допрос президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал его адвокат Саулведис Варпиньш.

Он отметил, что сам Римшевич заинтересован в том, чтобы быстрее разобраться в том, что происходит.

 

«Глава Банка Латвии сам приехал в KNAB, чтобы выяснить в чем проблема. Его задержали сразу после того, как мы зашли в здание и поздоровались. Обычно так делают по горячим следам преступления, а то, в чем его обвиняют произошло уже давно. Он явился добровольно. Не могу ничего добавить к тому, что заявили на пресс-конференции сотрудники KNAB. Они очень корректно проводили допрос, никаких претензий к ним нет. Претензии к тому, что Римшевича вообще задержали, хотя он сам заинтересован в том, чтобы быстрее во всем разобраться», — отметил он.

 

Напомним, KNAB определил залог в 100 000 евро за президента Банка Латвии, который уже перечислен на счет Государственной кассы неким «хорошим другом» Римшевича, имя которого не разглашается.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Старичок 22:27 19:02:2018

Поздновато как-то спохватились.Думал,после афёры с Крайбанком возьмут за гланды.

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV