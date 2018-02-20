LETA

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) очень корректно проводили допрос президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал его адвокат Саулведис Варпиньш.

Он отметил, что сам Римшевич заинтересован в том, чтобы быстрее разобраться в том, что происходит.

«Глава Банка Латвии сам приехал в KNAB, чтобы выяснить в чем проблема. Его задержали сразу после того, как мы зашли в здание и поздоровались. Обычно так делают по горячим следам преступления, а то, в чем его обвиняют произошло уже давно. Он явился добровольно. Не могу ничего добавить к тому, что заявили на пресс-конференции сотрудники KNAB. Они очень корректно проводили допрос, никаких претензий к ним нет. Претензии к тому, что Римшевича вообще задержали, хотя он сам заинтересован в том, чтобы быстрее во всем разобраться», — отметил он.

Напомним, KNAB определил залог в 100 000 евро за президента Банка Латвии, который уже перечислен на счет Государственной кассы неким «хорошим другом» Римшевича, имя которого не разглашается.