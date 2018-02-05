Уолден сказал: «Если только мы не собираемся отменить антидопинговые правила и просто разрешить всем принимать допинг, у WADA нет инструментов и ресурсов, необходимых ему, чтобы опережать обманщиков, у него вообще нет никакой власти». Всемирное антидопинговое агентство «всегда будет в рабстве у капризов и метаний МОК, и будет давление», отметил адвокат. «По-моему, они сделали все, что могут, но WADA следует быть полностью независимым от МОК, WADA следует иметь инструменты, которые ему необходимы, чтобы по-настоящему оказывать эффект сдерживания на обманщиков. Если этого не будет, то антидопинг — полная иллюзия», — считает он.
«Уолден сказал, что показания его клиента подтверждены так досконально, что «эти спортсмены виновны не при отсутствии обоснованного сомнения — они виновны с математически точной определенностью», — говорится в публикации. «Были еще четыре разоблачителя, которых опросил профессор Макларен; была целая база данных с секретными неблагоприятными аналитическими выводами, которую прислал в WADA один разоблачитель, действовавший по отдельности, — сказал адвокат. — Почему эти доказательства не были представлены коллегии, я не знаю. Проблема в том, что это глава МОК решил согласиться на это ускоренное обжалование... так что процесс был поспешным. У них не было времени дождаться, пока WADA проанализирует секретные лабораторные данные, вновь полученные ими всего за пару месяцев до обжалования. МОК оказал очень плохую услугу своим собственным юристам».
Издание сообщает: «По словам его адвоката, Родченков полагает, что критерии доказательств, примененные CAS при рассмотрении апелляций российских спортсменов, поощрят другие страны к организации институциональных программ допинга».
ваша конторка по антидопингу-вот главный обман!А цель-только россияне!« ответить
Ваши "лошади" пиндосские,,накаченные допингом,скачут на арене еще в больших количествах!
очень похоже, что Россию подсадили и на судебно-процессуальную "раздевалку". Если "обычное разбирательство" в структурах такого ранга стоит очень недешево, то "ускоренное" наверняка стоило бешенных денег.« ответить
А главное, что при таком раскладе никто из участников этого "процесса" не заинтересован в его скорейшем (справедливом или несправедливом - неважно) завершении - как в том анекдоте про старого еврея-стоматолога.
и эта технология "правосудия" - по наиболее продолжительному выкачиванию средств с обеих сторон - давно уже имеет место в типа "цивилизованном" секторе мира. Поэтому чем быстрее россияне поймут, что это "правосудие" просто реальная чёрная дыра, тем больше сэкономят денег (правда, увы, для своих коренных казнокрадов):(((
"У них не было времени дождаться, пока WADA проанализирует секретные лабораторные данные, вновь полученные ими всего за пару месяцев до обжалования.".....« ответить
....или я туплю или меня тупят
Как всегда у амеров, если доказать не могут, то опять какие-то секретные данные... Причем настолько "секретные", что ВАДА сама про них не фига не знает. А есть ли они?« ответить
Короче, ВАДА обделалась по самое немогу.