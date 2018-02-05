Джим Уолден, адвокат Григория Родченкова, дал интервью для спортивного подкаста The Ticket, выдержки из которого публикует ABC News. Журналистка Трейси Холмс напоминает: на прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, оспоривших решение МОК об их пожизненной дисквалификации.

Уолден сказал: «Если только мы не собираемся отменить антидопинговые правила и просто разрешить всем принимать допинг, у WADA нет инструментов и ресурсов, необходимых ему, чтобы опережать обманщиков, у него вообще нет никакой власти». Всемирное антидопинговое агентство «всегда будет в рабстве у капризов и метаний МОК, и будет давление», отметил адвокат. «По-моему, они сделали все, что могут, но WADA следует быть полностью независимым от МОК, WADA следует иметь инструменты, которые ему необходимы, чтобы по-настоящему оказывать эффект сдерживания на обманщиков. Если этого не будет, то антидопинг — полная иллюзия», — считает он.

«Уолден сказал, что показания его клиента подтверждены так досконально, что «эти спортсмены виновны не при отсутствии обоснованного сомнения — они виновны с математически точной определенностью», — говорится в публикации. «Были еще четыре разоблачителя, которых опросил профессор Макларен; была целая база данных с секретными неблагоприятными аналитическими выводами, которую прислал в WADA один разоблачитель, действовавший по отдельности, — сказал адвокат. — Почему эти доказательства не были представлены коллегии, я не знаю. Проблема в том, что это глава МОК решил согласиться на это ускоренное обжалование... так что процесс был поспешным. У них не было времени дождаться, пока WADA проанализирует секретные лабораторные данные, вновь полученные ими всего за пару месяцев до обжалования. МОК оказал очень плохую услугу своим собственным юристам».

Издание сообщает: «По словам его адвоката, Родченков полагает, что критерии доказательств, примененные CAS при рассмотрении апелляций российских спортсменов, поощрят другие страны к организации институциональных программ допинга».