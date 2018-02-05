Новости:
27.01 Олимпийские запреты освежат сборную России
05.02 Адвокат Родченкова: борьба с допингом — обман
02.02 Олимпийское движение увязло в болоте
30.01 Назван капитан российской команды по хоккею на Олимпиаде
29.01 Российских паралимпийцев отказались помиловать
ТЕМА:Пхенчхан 2018
показать всё древо »
Справка:
30.01 Дукурс: российские спортсмены полностью уничтожили олимпийский дух

Адвокат Родченкова: борьба с допингом — обман(4)

Лента новостей
Год обыкновенных дубов В Риге пройдет очередная акция против перевода школ на латышский язык В Мангали найдено тело неизвестного мужчины: полиция просит помочь в опознании Евгения Альбац: «Русскоязычным сейчас приходится нелегко» Данные клиентов “SEB banka” передаются третьим лицам; отказываться от этого запрещено Ирина Шейк сменила имидж В РД прокомментировали новость о вспышке сальмонеллеза в рижских детсадах «Пусть они поцелуют друг друга…» За счет чего Rimi с бунтующими сотрудниками стало предприятием года?
Новости по теме
Олимпийское движение увязло в болоте Дукурс: российские спортсмены полностью уничтожили олимпийский дух Назван капитан российской команды по хоккею на Олимпиаде Российских паралимпийцев отказались помиловать Олимпийские запреты освежат сборную России
Eще в разделе
Оправданные атлеты России не приглашены на Олимпиаду Хоккеисты Латвии проиграли сборной Канады Олимпийские игры: назревает новый скандал Гассиев нокаутировал Дортикоса Порзиньгис установил новый рекорд НБА
Анатолий Тарасов
13:39 05.02.2018
Спорт / Олимпиада

Джим Уолден, адвокат Григория Родченкова, дал интервью для спортивного подкаста The Ticket, выдержки из которого публикует ABC News. Журналистка Трейси Холмс напоминает: на прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, оспоривших решение МОК об их пожизненной дисквалификации.

Уолден сказал: «Если только мы не собираемся отменить антидопинговые правила и просто разрешить всем принимать допинг, у WADA нет инструментов и ресурсов, необходимых ему, чтобы опережать обманщиков, у него вообще нет никакой власти». Всемирное антидопинговое агентство «всегда будет в рабстве у капризов и метаний МОК, и будет давление», отметил адвокат. «По-моему, они сделали все, что могут, но WADA следует быть полностью независимым от МОК, WADA следует иметь инструменты, которые ему необходимы, чтобы по-настоящему оказывать эффект сдерживания на обманщиков. Если этого не будет, то антидопинг — полная иллюзия», — считает он.

 

«Уолден сказал, что показания его клиента подтверждены так досконально, что «эти спортсмены виновны не при отсутствии обоснованного сомнения — они виновны с математически точной определенностью», — говорится в публикации. «Были еще четыре разоблачителя, которых опросил профессор Макларен; была целая база данных с секретными неблагоприятными аналитическими выводами, которую прислал в WADA один разоблачитель, действовавший по отдельности, — сказал адвокат. — Почему эти доказательства не были представлены коллегии, я не знаю. Проблема в том, что это глава МОК решил согласиться на это ускоренное обжалование... так что процесс был поспешным. У них не было времени дождаться, пока WADA проанализирует секретные лабораторные данные, вновь полученные ими всего за пару месяцев до обжалования. МОК оказал очень плохую услугу своим собственным юристам».

 

Издание сообщает: «По словам его адвоката, Родченков полагает, что критерии доказательств, примененные CAS при рассмотрении апелляций российских спортсменов, поощрят другие страны к организации институциональных программ допинга».

InoPressa / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
народ Латвии 13:48 05:02:2018

ваша конторка по антидопингу-вот главный обман!А цель-только россияне!
Ваши "лошади" пиндосские,,накаченные допингом,скачут на арене еще в больших количествах!

« ответить
Profile_default
ТТ 14:15 05:02:2018

очень похоже, что Россию подсадили и на судебно-процессуальную "раздевалку". Если "обычное разбирательство" в структурах такого ранга стоит очень недешево, то "ускоренное" наверняка стоило бешенных денег.
А главное, что при таком раскладе никто из участников этого "процесса" не заинтересован в его скорейшем (справедливом или несправедливом - неважно) завершении - как в том анекдоте про старого еврея-стоматолога.

и эта технология "правосудия" - по наиболее продолжительному выкачиванию средств с обеих сторон - давно уже имеет место в типа "цивилизованном" секторе мира. Поэтому чем быстрее россияне поймут, что это "правосудие" просто реальная чёрная дыра, тем больше сэкономят денег (правда, увы, для своих коренных казнокрадов):(((

« ответить
Profile_default
Aleks 14:39 05:02:2018

"У них не было времени дождаться, пока WADA проанализирует секретные лабораторные данные, вновь полученные ими всего за пару месяцев до обжалования.".....
....или я туплю или меня тупят

« ответить
Profile_default
123 15:05 05:02:2018

Как всегда у амеров, если доказать не могут, то опять какие-то секретные данные... Причем настолько "секретные", что ВАДА сама про них не фига не знает. А есть ли они?
Короче, ВАДА обделалась по самое немогу.

« ответить

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 