Адвокат подтвердил, что вчера после того, как Римшевич по приглашению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) прибыл в учреждение, ему, не задав никаких вопросов, объявили о задержании. Причиной задержания являлось некое событие, происшедшее много лет назад.
Римшевич находится сейчас в изоляторе Госполиции. О дальнейших действиях KNAB адвокату неизвестно, и более подробной информации о следственных действиях он предоставить не может.
Римшевич и его защитник считают задержание незаконным и предпринятым с целью вызвать широкий общественный резонанс.
Римшевич, явившись в KNAB, подтвердил свою готовность предоставить всю интересующую учреждение информацию и принять участие во всех процессуальных действиях, чтобы по возможности быстрее выяснить истину, но БПБК самым актуальным сочло оформление факта задержания. По факту задержания готовится жалоба.
Отметим, что бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не будет просить суд дать санкцию на арест задержанных президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса.
Закон предусматривает, что человека можно задержать на срок до 48 часов. Далее следственный орган устанавливает меру пресечения, не связанную с лишением свободы, либо просит в суде санкции на арест.
Короче 48 выдержал пытки свободен но вы поняли.« ответить
Не смеши, адвокат! Просто так делать обыски дома и на работе не будут, тем более всю ночь допрашивали. Значит "рыльце в пушку" у банкира, который сидел на мешках денег.« ответить
В Латвии не работают законы?! Patriotsos, твой выход!« ответить
В Латвии 3 мафии. Легализованные.« ответить
Наркоторговля, проституция, контрабанда спиртным и табаком не в счет - эти мафии считаются нелегальными и с ними борются.
Считается, что борются.
Легализованные мафии - это торговля автогорючим, авиаперевозки и банковская сфера.
С двумя первыми относительно ясно.
Более мелкие, но тоже мафии - это такси, гостиницы, полиция (крышевание всякого дерьма).
С легализованными мафиями государство обычно не борется, чаще всего входит в долю - договаривается о проценте выплат чиновникам, взамен гарантируя государственную защиту и неприкосновенность.
Яркий пример последнего времени.
Министр сообщений, некий Аугулис, заинтересовался было космической зарплатой главы «Аирбалтики» иностранца Гаусса - более миллиона евро в год. Но уже через 3 дня тот же Аугулис выступил в СМИ, где объявил, что зарплата Гаусса «отражает успехи «Аирбалтики» в целом, а значит, совершенно оправдана».
(Для справки: «успехи» таковы, что прибыль Аирбалтики за 2016 год составила 1.млн.200 тыс. евро, а зарплата Гаусса - 1 млн.100 тыс. евро. До этого «Аирбалтика» неск. лет работала с убытками и получала миллионные госдотации).
Как понимаете, «Аирбалтикой» занимаются серьезные люди, которые объяснили министру, что вмешиваться в эти дела не надо - получится себе дороже.
Аугулис это понял и согласился. Потому что не дурак. Потому он и министр.
С Римшевичсом вся эта возня тоже закончится ничем.
За банками следят «еще более серьезные» дяди.
До Римшевичса президентом Банка Латвии был Репше, если помните. Который провернул аферу с товарным вагоном, набитым рублями. Но потом Репше сообразил, что продолжать эти игры рискованно, и быстренько спрыгнул, отдав пост Римшевичсу. Вот потому Репше до сегодняшнего дня жив и здоров.
В отличие от глупого и жадного председателя Верховного суда Лаукрозе, которого серьезные дяди пристрелили возле его собственного подъезда.