Президент Банка Латвии Илмар Римшевич считает свое задержание незаконным, и в данный момент статус подозреваемого к нему не применен, рассказал адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш.

Адвокат подтвердил, что вчера после того, как Римшевич по приглашению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) прибыл в учреждение, ему, не задав никаких вопросов, объявили о задержании. Причиной задержания являлось некое событие, происшедшее много лет назад.

Римшевич находится сейчас в изоляторе Госполиции. О дальнейших действиях KNAB адвокату неизвестно, и более подробной информации о следственных действиях он предоставить не может.

Римшевич и его защитник считают задержание незаконным и предпринятым с целью вызвать широкий общественный резонанс.

Римшевич, явившись в KNAB, подтвердил свою готовность предоставить всю интересующую учреждение информацию и принять участие во всех процессуальных действиях, чтобы по возможности быстрее выяснить истину, но БПБК самым актуальным сочло оформление факта задержания. По факту задержания готовится жалоба.

Отметим, что бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не будет просить суд дать санкцию на арест задержанных президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса.

Закон предусматривает, что человека можно задержать на срок до 48 часов. Далее следственный орган устанавливает меру пресечения, не связанную с лишением свободы, либо просит в суде санкции на арест.