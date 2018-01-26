«Африка» в зоопарке откроется к 100-летию

Строительство экспозиции Рижского зоопарка «Африканская саванна» идут по графику, а по некоторым позициям опережают его. Взятый темп позволит закончить уникальный объект к юбилею государства, обещали строители мэру Риги Нилу Ушакову, который приехал, чтобы ознакомиться с ходом работ.

Так что уже к концу нынешнего года в Рижском зоопарке появится новый удивительный уголок, в котором в близких к природным условиях будут жить и радовать посетителей обитатели саванны. «Саванна» расположится на участке площадью три тысячи кв. метров рядом с Домом жирафов.

Сейчас, несмотря на зимнюю погоду, идет закладка фундамента для будущего обезьянника и установка керамзитовых блоков первого этажа. В ближайшее время строителям предстоит взяться за возведение стен и крыши, отделочные работы. Подведены под крышу будущие вольеры для птиц, в которых сейчас ведется монтаж деревянных конструкций. Примерно в той же стадии строительство дома для зебр и сурикатов.

В «Саванну» уже проведено электричество, водопроводная и канализационная сети, выкопан котлован для пруда, его стены укреплены и в настоящее время ведется бетонирование дна и строительство стены набережной. Прилегающая к новым вольерам территория будет благоустроена таким образом, чтобы создать у посетителей впечатление присутствия в экзотическом уголке природы.

Договор о строительстве «Африканской саванны» Рижская дума подписала летом прошлого года. Строительство ведет компания „BBA un Tilts”. Строительство «Саванны» обойдется в 2,8 млн. евро.

Следующим логичным шагом станет строительство слоновника.