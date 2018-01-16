Агенскалнский рынок: нужен новый арендатор

Департамент имущества Рижской думы намерен расторгнуть арендный договор с АО «Ригас Централтиргус» и провести новый конкурс на аренду Агенскалнского рынка сроком на 30 лет. Такое решение 15 января принял думский комитет имущества. С 1 января рынок закрыт, поскольку признан опасным для жизни и здоровья людей.

Председатель правления Рижского Центрального рынка Артис Друвиниекс, который сейчас арендует рынок у думы, сообщил, что возглавляемое им предприятие готово взяться за реновацию Агенскалнса. Изучив опыт Вильнюса, Таллина, Мадрида и Будапешта, он пришел к выводу, что рынок должен стать не только торговым, но и культурным центром, сохранив при этом свой исторический облик. Как Ковент-гарден в Лондоне, например.

Чтобы ускорить процесс, по мнению Друвиниекса, реконструкцию нужно проводить в два или даже три этапа. Начать он предложил со строительства автостоянки и оборудования рядом с нею площади для уличной торговли, а также реновации главного здания. В нем можно разместить, например, почтовое отделение, а также рестораны и торговые места. На это понадобится около 4, 5 млн. евро. Вторая очередь проекта предусматривает строительство еще одного здания, напоминающего гриб лисичку, в котором могли бы разместиться дополнительные помещения для кафе, ларьков, мастерских, что также могло бы обойтись в 4, 5 млн. евро.

Руководитель рынка признал, что собственных средств у компании на такие масштабные преобразования нет. Чтобы получить кредит, пришлось бы закладывать имущество, а это слишком рискованно, считает вице-мэр Риги Андрис Америкс. Разумнее сдать рынок в аренду на 30 лет, заложив в условия обязанность восстановить комплекс в соответствии с требованиями инспекции по охране памятников культуры и сохранив функцию рынка. Важно также установить строгие временные рамки реализации проекта – не дольше трех лет и шести месяцев. Предложено также внести в условия конкурса то, что площадь одного торгового места не должно превышать 100 кв. метров – как гарантия того, что старинное здание не будет использовано под очередной супермаркет.

Представитель творческого центра Пардаугавы Иева Ниедре от имени жителей района высказала пожелание проводить общественные обсуждения планов на будущее. Председатель комитета имущества Олег Буров отметил, что финансовые расчеты нынешних арендаторов слишком оптимистичны и предложил внести в условия конкурса, что претендент должен предоставить справку кредитного учреждения о готовности предоставить средства на сумму не менее пяти миллионов евро. Он также считает, что работу рынка нужно организовать на основе публично-частного партнерства.

Депутаты поддержали и предложение Виестура Зепа провести конкурс эскизов по развитию всей территории Агенскалнса.

Вопрос о расторжении договора с РЦТ еще будет рассматривать Рижская дума.