Основным итогом работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего «вмешательство России» в выборы в США, пока что являются обвинения против политконсультанта Пола Манафорта. Тот в течение нескольких месяцев возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа. Но эти обвинения совершенно не связаны ни с Россией, ни с американским президентом.

Манафорт, которого в западных медиа даже окрестили «агентом Кремля», на самом деле толкал Януковича к союзу с Вашингтоном и Брюсселем. Таким образом, прокурор Мюллер разоблачил не «вмешательство» Кремля в американские выборы, а политику США на постсоветском пространстве.

Манафорт выдвинул иск против Мюллера: прокурор вышел далеко за рамки своих полномочий, расследуя вопросы и период, совершенно не связанные с кампанией Трампа. В свою очередь, американская пресса вынесла «вердикт», однозначно обвиняющий Манафорта в связях с Россией и «пророссийским» президентом Украины Виктором Януковичем.

К примеру, информагентство McClatchy провело свое «расследование», установившее, что Манафорт в течение 2005-2011 годов летал в Москву 18 раз. На этом факте строится конспирологическая теория о его секретных связях с Кремлем. Бывший ассистент госсекретаря США Дэниэл Фрид, кстати, отвечавший в Госдепе за координацию «санкционной политики», заявил о Манафорте: «Он в лучшем случае имел конфликт интересов, а в худшем — действительно сделал ставку на Путина». Вот такой оригинальный вывод из информации о полетах в Москву.

При этом авторы «расследования» сообщили, что в это же время политконсультант совершил 138 поездок в Киев. Манафорта обвинили, что он якобы влиял на политику Киева относительно отказа от вступления в НАТО, а после его полета (почему-то во Франкфурт, а не в Москву) в июле 2013 года Янукович якобы взял курс на отказ от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Почему для этого понадобилось кому-то лететь во Франкфурт? Авторы McClatchy не задаются этим неудобным вопросом.

Для тех, кто каким-то образом пересекался со штабом Партии регионов в период избирательной кампании Януковича, заявления о «пророссийскости» Манафорта выглядят смешными. «По поводу «агента влияния Москвы» — это, конечно, полная чушь!» — заявил Николай Азаров, который тесно работал с американским политконсультантом в свою бытность премьер-министром Украины, главой Партии регионов и руководителем предвыборного штаба Януковича.

Азаров вспоминает, что порой часами разговаривал с Манафортом, обсуждая предвыборные стратегии. «Он, наоборот, всегда был… ну, я не скажу, что русофоб, нет, такого он не высказывал, но никаких реальных аргументов, которые он мог бы поддержать в плане Евразийского союза, Таможенного союза, Единого экономического пространства, да и вообще улучшения отношений с Россией, я никогда от него не слышал», — утверждает украинский политик.

«Я скажу так, что вся эта американская шизофрения по поводу, так сказать, «влияния Москвы» на американские выборы, на всякие другие выборы — она у меня, если честно, вызывает недоумение. Потому что я не могу себе представить, чтобы умные люди — а я ведь американцев дураками не считаю — всерьез думали о том, что у России есть такие возможности. Вот Советский Союз, наверное, обладал какими-то возможностями, и то ведь никогда не ставился вопрос о «влиянии СССР на американские выборы». Вот вы когда-нибудь слышали что-нибудь подобное?» — добавляет экс-премьер.

Азаров рассказывает, что именно Манафорт постоянно пытался вдалбливать идеи о необходимости евроинтеграции Украины и ее сближения с Западом. «Это же он организовывал все поездки Януковича в Соединенные Штаты, не посольство наше, а именно он. Поэтому для меня было смешно слышать, что он — «агент Кремля». Это просто абсурдно! Если о ком-то я мог бы что-то предположить подобное, но о Манафорте такого сказать никак нельзя», — говорит Азаров.

Самое любопытное (и этого американские СМИ тоже постарались «не заметить»), что бывший посол США на Украине Джон Хербст прямо признался: Манафорт согласовывал с ним свою деятельность в Штабе Партии регионов. И эти же слова подтверждает Николай Азаров, признающий, что и сам считал Манафорта «агентом Белого дома».

«Когда мы какие-то слоганы намечали, он говорил: «Я должен проконсультироваться с послом». Или, например, пришел из посольства и говорит: «Я должен вам рассказать о встрече с послом». И начиналось очередное зомбирование. Так что все эти обвинения (против Манафорта) мне кажутся абсолютно нелепейшими», — вспоминает бывший премьер Украины.

То есть все стороны подтверждают: Пол Манафорт, работая с Партией регионов и Януковичем, тесно сотрудничал с посольством США, постоянно координируя свои действия именно с ним.

Мало того, по словам Азарова, Манафорт потратил значительное время на то, чтобы убедить штаб Януковича включить в предвыборную программу того пункт о необходимости вхождения Украины в НАТО. «Он говорил, — вспоминает экс-премьер, — что ваш электорат все равно будет за вас голосовать, потому что ему все равно не за кого будет больше голосовать. Он же не будет голосовать за Ющенко или за Юлю (Тимошенко), он будет все равно голосовать за вас. А вам надо привлечь какой-то процент западного электората. И чем вы его привлечете?»

Этот факт вообще разрушает любые обвинения в «пророссийскости» Манафорта. Какой же «агент Кремля» уговаривал бы Януковича пойти на политическое самоубийство путем включения в программу пункта о НАТО, который просто похоронил бы кампанию Партии регионов?