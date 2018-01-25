Ахеджакова о Ленине: Какие сволочи! Какие изверги!(5)

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Анатолий Тарасов
12:51 25.01.2018
Lifenews / Люди

Народная артистка России Лия Ахеджакова опровергла приписываемые ей в Сети слова о необходимости разрушить мавзолей Ленина и поставить вместо него мавзолей ей.

Все началось с того, что некое информагентство «Панорама» сообщило, что Ахеджакова якобы во время интервью Татьяне Фельгенгауэр на радио «Эхо Москвы» заявила о необходимости разрушить мавзолей Ленина на Красной площади Москвы.

 

«Вот лежит там догнивает этот карлик. Пыль уже с него сыпется. Давно пора его оттуда вынести. Кроме коммунистов, никто не хочет его видеть в мавзолее. Да и сам мавзолей пора разрушить. А то, что хотят всякие мерзавцы, не имеет значения. Я вот тоже хочу свой мавзолей на Красной площади, да и люди меня любят больше, чем Ленина, но разве сегодня мне позволят его поставить?» – якобы заявила Ахеджакова.

 

Спустя примерно неделю артистка заявила «Ридусу», что ничего подобного она не говорила, а сам текст высказывания вызвал у Ахеджаковой возмущение.

 

«Какие сволочи! Это все время! У меня же три ложных Твиттера! У меня есть адвокат, который с ними борется. Какой ужас! И кто, вы думаете, это делает? Эти, ольгинские? Что же мне теперь делать? Я считаю, что это уголовное дело. И это не первый случай, ужасно… Чтобы на меня напали какие-нибудь, чтобы мне машину подожгли, вот для чего это делается. Какие изверги, а?!» – сказала она.

 

Также артистка с сожалением вспомнила, что была вынуждена прекратить сотрудничество с журналистом телеканала «Дождь» Павлом Лобковым как раз из-за похожей истории. В частности, в 2016 году Лобков приписал ей слова о том, что она якобы запретила Дональду Трампу смотреть фильмы с ее участием.

 

Отметим, что вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал захоронить тело Владимира Ленина, на что глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех «успокоиться» и заявил, что тело вождя революции хранится по православным канонам.

Взгляд / Фото
Комментарии (5)
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Хм 13:05 25:01:2018

на что глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех «успокоиться» и заявил, что тело вождя революции хранится по православным канонам.
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Н-да, какая каша в головах россиян, безбожник Ленин, расстреливавший попов и сжигавший иконы, оказывается хранится египетской мумией в Мавзолее "по православным канонам".:)))))))))))))))))))

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нина 13:17 25:01:2018

ленин конечно никого не расстреливал,в отличие от латышских стрелков,красных комиссаров и прочих борцов "за равенство "","власть советов" и т д

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Ага 13:22 25:01:2018

Ну понятно, они ж без ведома ленина все это делали, у русских это уже в генах, "царь хороший, это бояре плохие"..:))

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Вован 13:41 25:01:2018

Во как ведьму колбасит то......Как плевать на государства , то ей положенно, а как её прищучили сразу уголовное дело открывай....А может и государству положить , что она положила ????

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Игорь 13:42 25:01:2018

Тело Вильгельма Завоевателя Англии лопнуло от гноя, а тело Ленина - Завоевателя России усохло.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (13)

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