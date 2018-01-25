Народная артистка России Лия Ахеджакова опровергла приписываемые ей в Сети слова о необходимости разрушить мавзолей Ленина и поставить вместо него мавзолей ей.

Все началось с того, что некое информагентство «Панорама» сообщило, что Ахеджакова якобы во время интервью Татьяне Фельгенгауэр на радио «Эхо Москвы» заявила о необходимости разрушить мавзолей Ленина на Красной площади Москвы.

«Вот лежит там догнивает этот карлик. Пыль уже с него сыпется. Давно пора его оттуда вынести. Кроме коммунистов, никто не хочет его видеть в мавзолее. Да и сам мавзолей пора разрушить. А то, что хотят всякие мерзавцы, не имеет значения. Я вот тоже хочу свой мавзолей на Красной площади, да и люди меня любят больше, чем Ленина, но разве сегодня мне позволят его поставить?» – якобы заявила Ахеджакова.

Спустя примерно неделю артистка заявила «Ридусу», что ничего подобного она не говорила, а сам текст высказывания вызвал у Ахеджаковой возмущение.

«Какие сволочи! Это все время! У меня же три ложных Твиттера! У меня есть адвокат, который с ними борется. Какой ужас! И кто, вы думаете, это делает? Эти, ольгинские? Что же мне теперь делать? Я считаю, что это уголовное дело. И это не первый случай, ужасно… Чтобы на меня напали какие-нибудь, чтобы мне машину подожгли, вот для чего это делается. Какие изверги, а?!» – сказала она.

Также артистка с сожалением вспомнила, что была вынуждена прекратить сотрудничество с журналистом телеканала «Дождь» Павлом Лобковым как раз из-за похожей истории. В частности, в 2016 году Лобков приписал ей слова о том, что она якобы запретила Дональду Трампу смотреть фильмы с ее участием.

Отметим, что вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал захоронить тело Владимира Ленина, на что глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех «успокоиться» и заявил, что тело вождя революции хранится по православным канонам.