Лия Ахеджакова – одна из самых ярких звезд советского кино. «Гараж», «Служебный роман», «Небеса обетованные», «Старые клячи» – ее комичные образы в этих и других картинах давно полюбились зрителям. Правда, резкие заявления актрисы в адрес России не всегда нравятся поклонникам.
Многие помнят, как Ахеджакова читала в эфире стихи Орлуши о том, что «малайзийский боинг сбили мы». А теперь по Сети гуляет статья, в которой звезда советского кино якобы признается, что испытывает к взявшим золото на Олимпиаде в Корее российским хоккеистам ненависть и ждет, что их поймают на употреблении мельдония.
Ознакомилась с этой статьей и актриса Елена Коренева. «Я ее нашла в Facebook – на странице одного из ее коллег, не являющегося, к счастью, автором. Но комментарии под публикацией в его ветке не заставили себя ждать: Лию называли безумной старухой, дурой, больной... Обвинили в том, что она не любит Родину. Многие комментаторы сразу заявили о разочаровании в гениальной актрисе», – рассказала Коренева.
«Я узнала телефон Ахеджаковой и позвонила ей. Извинилась, что беспокою – Лия ехала в театр на спектакль, – продолжила артистка. – Выслушав статью, которую я ей зачитала, она закричала от возмущения, сказав, что никогда не следила за хоккеем, не давала интервью по событиям Олимпиады, и ни слова правды в этой статье нет. Посетовала на то, сколько бредовых слов ей приписывают и привела пример из другой публикации, где говорилось, что она якобы требует вынести труп Ленина из Мавзолея и положить на его место себя».
«Устраивать травлю честного и невиновного человека стало у нас практически развлечением. И не только в судах», – резюмировала актриса в блоге, который опубликовала на сайте «Эха Москвы».
Рашн макак возмущает не Ахеджакова, а то, что есть люди, которым н а с р а т ь на хоккей нейтралов.« ответить
Ахеджакова нравится? Геронтофил ,наверное :))« ответить
А тебя не возмущает что ты рожден от сифилисной проститутки и наркомана?Или в твоей помойной стране и нации это обычное дело?))« ответить
Что дебилоид , заступил на защиту НАТО , по выливанию дерьма из своего поганого рта?« ответить
Варзилова возмущает то, что есть люди, которым н а с р а т ь на единственно верное мнение, написанное в его методичке.« ответить
А тебе милее старая жи д овка Жданка? Ты обрезанец что ли?« ответить
Так Ахеджакова той же национальности , что и Жданок« ответить
Адыгейка и жи д овка - немножко разные.« ответить
Адыгейка она только на половину , а вторая половина , как у Жданок ))))))« ответить
Подтверждает мой старый тезис о том, что есть евреи, а есть ж и д ы« ответить
и относится« ответить
Когда к тебе приехать и ты отогреешь мою старую замшелую ма Нду которая замерзла 24 февраля на митинге.« ответить
Этот персонаж местный Путин любитель кунилингуса старым тёткам.« ответить
Старая замшелая м анда - лучше не скажешь о лидере Русского союза Латвии.« ответить
Браво!
Ну ты же подаришь мне кунилингус?« ответить
где, когда, кого "победила" прорадительница, всех людин, пукраина?? Никуя не наiшов! Они мне рассказывают, что самые окуенные, а хде прочитать?)))« ответить
100% atbalstu ar PUTINA kunga« ответить
100% atbalstu ar PUTINA kunga« ответить
"Путин"-ты петушок.и в прямом и переносном смысле!Придавим как клопа !Следи за метлой тролль-эльф.и ущербный длб!!!« ответить
всё понятно с этойтварью, блог у неё на сайте "эхо москвы" !!!! тьфу.« ответить
Столько к ней грязи прилипло в последнее время, затмившей все ее творчество! Бою« ответить
сь, что до конца дней не отмыться!
Ахеджакова - бездарная дура. Во всех ролях одинаковая. Её Рязанов когда-то пригрел, больше ни у кого не снималась.А под старость совсем умом тронулась...« ответить
Я, конечно, не Ахеджакова, но ЖДУ. :)« ответить
Ждёшь , чтобы кто-то пригрел? :)« ответить
Неа, мельдоний.« ответить
А я-то уже размечталась... :(« ответить
Обожаю разрушать Замки грёз :)« ответить
Надеюсь, каску недалеко убрал :(« ответить