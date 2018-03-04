Ахеджакова страшно кричит из-за победы российского хоккея(41)

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Владимир Бучельников
10:36 04.03.2018
Lifenews / Звезды

На актрису набросились из-за хоккеистов. И обозвали ее безумной больной старухой.

Лия Ахеджакова – одна из самых ярких звезд советского кино. «Гараж», «Служебный роман», «Небеса обетованные», «Старые клячи» – ее комичные образы в этих и других картинах давно полюбились зрителям. Правда, резкие заявления актрисы в адрес России не всегда нравятся поклонникам. 

 

Многие помнят, как Ахеджакова читала в эфире стихи Орлуши о том, что «малайзийский боинг сбили мы». А теперь по Сети гуляет статья, в которой звезда советского кино якобы признается, что испытывает к взявшим золото на Олимпиаде в Корее российским хоккеистам ненависть и ждет, что их поймают на употреблении мельдония.

 

Ознакомилась с этой статьей и актриса Елена Коренева. «Я ее нашла в Facebook – на странице одного из ее коллег, не являющегося, к счастью, автором. Но комментарии под публикацией в его ветке не заставили себя ждать: Лию называли безумной старухой, дурой, больной... Обвинили в том, что она не любит Родину. Многие комментаторы сразу заявили о разочаровании в гениальной актрисе», – рассказала Коренева.

 

«Я узнала телефон Ахеджаковой и позвонила ей. Извинилась, что беспокою – Лия ехала в театр на спектакль, – продолжила артистка. – Выслушав статью, которую я ей зачитала, она закричала от возмущения, сказав, что никогда не следила за хоккеем, не давала интервью по событиям Олимпиады, и ни слова правды в этой статье нет. Посетовала на то, сколько бредовых слов ей приписывают и привела пример из другой публикации, где говорилось, что она якобы требует вынести труп Ленина из Мавзолея и положить на его место себя».

 

«Устраивать травлю честного и невиновного человека стало у нас практически развлечением. И не только в судах», – резюмировала актриса в блоге, который опубликовала на сайте «Эха Москвы». 

ДНИ.РУ / Фото
Комментарии (41)
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П у т и н 11:04 04:03:2018

Рашн макак возмущает не Ахеджакова, а то, что есть люди, которым н а с р а т ь на хоккей нейтралов.

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I.D. 11:10 04:03:2018

Ахеджакова нравится? Геронтофил ,наверное :))

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dave 11:12 04:03:2018

А тебя не возмущает что ты рожден от сифилисной проститутки и наркомана?Или в твоей помойной стране и нации это обычное дело?))

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Сергей 11:15 04:03:2018

Что дебилоид , заступил на защиту НАТО , по выливанию дерьма из своего поганого рта?

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Митрофан 11:19 04:03:2018

Варзилова возмущает то, что есть люди, которым н а с р а т ь на единственно верное мнение, написанное в его методичке.

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П у т и н 12:37 04:03:2018

А тебе милее старая жи д овка Жданка? Ты обрезанец что ли?

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.утину 12:41 04:03:2018

Так Ахеджакова той же национальности , что и Жданок

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П у т и н 12:51 04:03:2018

Адыгейка и жи д овка - немножко разные.

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не разное 12:54 04:03:2018

Адыгейка она только на половину , а вторая половина , как у Жданок ))))))

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П у т и н 13:06 04:03:2018

Подтверждает мой старый тезис о том, что есть евреи, а есть ж и д ы

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вот она к последним 13:08 04:03:2018

и относится

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Хесина 13:21 04:03:2018

Когда к тебе приехать и ты отогреешь мою старую замшелую ма Нду которая замерзла 24 февраля на митинге.

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Хесина 13:23 04:03:2018

Этот персонаж местный Путин любитель кунилингуса старым тёткам.

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П у т и н 13:28 04:03:2018

Старая замшелая м анда - лучше не скажешь о лидере Русского союза Латвии.
Браво!

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Хесина 14:05 04:03:2018

Ну ты же подаришь мне кунилингус?

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Искал, по всем справочникам, 16:31 04:03:2018

где, когда, кого "победила" прорадительница, всех людин, пукраина?? Никуя не наiшов! Они мне рассказывают, что самые окуенные, а хде прочитать?)))

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Latviešu patriots 16:38 04:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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Latviešu patriots 17:03 04:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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Иван 17:20 04:03:2018

"Путин"-ты петушок.и в прямом и переносном смысле!Придавим как клопа !Следи за метлой тролль-эльф.и ущербный длб!!!

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стараяпадла 11:14 04:03:2018

всё понятно с этойтварью, блог у неё на сайте "эхо москвы" !!!! тьфу.

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Алексей 11:16 04:03:2018

Столько к ней грязи прилипло в последнее время, затмившей все ее творчество! Бою
сь, что до конца дней не отмыться!

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I.D. 11:28 04:03:2018

Ахеджакова - бездарная дура. Во всех ролях одинаковая. Её Рязанов когда-то пригрел, больше ни у кого не снималась.А под старость совсем умом тронулась...

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Саня 11:29 04:03:2018

Я, конечно, не Ахеджакова, но ЖДУ. :)

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I.D. 11:36 04:03:2018

Ждёшь , чтобы кто-то пригрел? :)

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Саня 12:03 04:03:2018

Неа, мельдоний.

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I.D. 12:33 04:03:2018

А я-то уже размечталась... :(

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Саня 12:53 04:03:2018

Обожаю разрушать Замки грёз :)

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I.D. 12:59 04:03:2018

Надеюсь, каску недалеко убрал :(

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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