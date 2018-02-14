«Айнажи» в ближайшее время могут присоединить к другому учреждению

Детская психоневрологическая больница «Айнажи» может быть присоединена к более крупному медицинскому учреждению, сообщила на заседании комиссии по труду и социальным делам заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко.

Именно крупная больница может поддержать маленькую в обеспечении человеческих ресурсов, добавила она.

Также будет изменен профиль больницы «Айнажи» — она будет больше ориентирована на реабилитационные услуги. Вопрос о ликвидации учреждения не обсуждается. Важно также обеспечить в больнице круглосуточную работу специалистов, что пока невозможно, сказала заместитель госсекретаря.

По ее словам, нет оснований говорить, что в больнице находятся дети без соответствующих диагнозов, но количество детей планируется уменьшить до 40 или 50, выписав тех, кто может лечиться амбулаторно.

Как сообщалось, в больнице началась ведомственная проверка по нарушениям, констатированным омбудсменом и Государственной инспекцией по защите прав детей.