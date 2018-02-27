Актер Гаркалин доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии

Народный артист России актёр Валерий Гаркалин доставлен в реанимацию НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в тяжёлом состоянии.

«Он в экстренной реанимации, состояние тяжёлое», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя справочной службы института.

Отмечается, что Гаркалин находится в больнице с 16 февраля.

СМИ сообщали, что Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля «Страсть Аполлона», в котором он должен был сыграть главную роль.