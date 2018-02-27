Актер Гаркалин доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии

«Он в экстренной реанимации, состояние тяжёлое», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя справочной службы института.
Отмечается, что Гаркалин находится в больнице с 16 февраля.
СМИ сообщали, что Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля «Страсть Аполлона», в котором он должен был сыграть главную роль.
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