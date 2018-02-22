Режиссеры Владимир Бортко и Андрей Кончаловский прокомментировали слова актера Алексея Серебрякова о том, что национальная идея России заключается «в силе, наглости и хамстве».

«Я снимал его в двух фильмах, оба были предельно патриотичны. Тогда он не заявлял ничего подобного. Что с ним случилось сейчас, я не знаю. Национальная идея России — любить свою родину. И эта идея позволяла нам выживать на протяжении столетий, будучи, мягко говоря, в не сильно благожелательном окружении. Серебряков хороший артист, кстати. Но хороший артист не значит умный человек», — заявил Бортко в интервью RT, отметив, что актеру не стоило работать в России, если он не желает любить свою родину.

Подобное поведение Серебрякова, по словам режиссера, является нелогичным и подловатым. «Он может оставаться там, где царят «сила, наглость и хамство», — добавил Бортко.

Андрей Кончаловский, в свою очередь, назвал высказывание актера «одним из миллиона других» мнений.

«Честно говоря, у меня, кроме сочувствия, к Алеше (Алексею Серебрякову) ничего нет. Надеюсь, что он по-прежнему будет сниматься в России, чтобы жить, потому что там он вряд ли кому-то нужен», — сказал режиссер в интервью РБК.

По словам режиссера, национальная идея в России заключается в сплоченности народа, когда стране грозит опасность. «Не было случая, чтобы наш народ не объединился, когда стране угрожает опасность», — отметил Кончаловский.

Народный артист России Александр Панкратов-Черный не согласился со словами актера Алексея Серебрякова.

«Вы знаете, даже в деревню заезжаешь, и удивительная интеллигентность в людях. Я в Краснодарском крае с казаками встречаюсь, и, знаете, какая-то интеллигентность у них идет от природы. Я считаю, что это природой заложено — быть тебе хамом или не быть», — объяснил Панкратов-Черный.

Артист добавил, что многое также зависит от воспитания человека. «Как родители воспитают, таким человек и будет», — подчеркнул он.

Александр Панкратов-Черный наиболее известен по фильму 1983 года «Мы из джаза». Он также сыграл в таких лентах, как «Сибириада», «Курьер», «Ширли-мырли», «Палата №6», и в сериале «Мастер и Маргарита».

Серебряков снимался во многих российских фильмах, среди которых «9 рота» «Обитаемый остров», «Груз 200», «Левиафан», а также сериал «Бандитский Петербург». В 2016 году Серебряков исполнил главную роль в российской адаптации сериала «Доктор Хаус» — «Доктор Рихтер».

В 2012 году актер эмигрировал в Канаду вместе с семьей. Причиной отъезда, по словам Серебрякова, стала неблагоприятная социальная обстановка в России и рост нетерпимости.