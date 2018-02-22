Актер «Левиафана» унизил Россию(25)

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12:00 22.02.2018
Кино / Актеры

Режиссеры Владимир Бортко и Андрей Кончаловский прокомментировали слова актера Алексея Серебрякова о том, что национальная идея России заключается «в силе, наглости и хамстве».

«Я снимал его в двух фильмах, оба были предельно патриотичны. Тогда он не заявлял ничего подобного. Что с ним случилось сейчас, я не знаю. Национальная идея России — любить свою родину. И эта идея позволяла нам выживать на протяжении столетий, будучи, мягко говоря, в не сильно благожелательном окружении. Серебряков хороший артист, кстати. Но хороший артист не значит умный человек», — заявил Бортко в интервью RT, отметив, что актеру не стоило работать в России, если он не желает любить свою родину.

 

Подобное поведение Серебрякова, по словам режиссера, является нелогичным и подловатым. «Он может оставаться там, где царят «сила, наглость и хамство», — добавил Бортко.

 

Андрей Кончаловский, в свою очередь, назвал высказывание актера «одним из миллиона других» мнений.

 

«Честно говоря, у меня, кроме сочувствия, к Алеше (Алексею Серебрякову) ничего нет. Надеюсь, что он по-прежнему будет сниматься в России, чтобы жить, потому что там он вряд ли кому-то нужен», — сказал режиссер в интервью РБК.

 

По словам режиссера, национальная идея в России заключается в сплоченности народа, когда стране грозит опасность. «Не было случая, чтобы наш народ не объединился, когда стране угрожает опасность», — отметил Кончаловский.

 

Народный артист России Александр Панкратов-Черный не согласился со словами актера Алексея Серебрякова.

 

«Вы знаете, даже в деревню заезжаешь, и удивительная интеллигентность в людях. Я в Краснодарском крае с казаками встречаюсь, и, знаете, какая-то интеллигентность у них идет от природы. Я считаю, что это природой заложено — быть тебе хамом или не быть», — объяснил Панкратов-Черный.

 

Артист добавил, что многое также зависит от воспитания человека. «Как родители воспитают, таким человек и будет», — подчеркнул он.

 

Александр Панкратов-Черный наиболее известен по фильму 1983 года «Мы из джаза». Он также сыграл в таких лентах, как «Сибириада», «Курьер», «Ширли-мырли», «Палата №6», и в сериале «Мастер и Маргарита».

 

Серебряков снимался во многих российских фильмах, среди которых «9 рота» «Обитаемый остров», «Груз 200», «Левиафан», а также сериал «Бандитский Петербург». В 2016 году Серебряков исполнил главную роль в российской адаптации сериала «Доктор Хаус» — «Доктор Рихтер».

 

В 2012 году актер эмигрировал в Канаду вместе с семьей. Причиной отъезда, по словам Серебрякова, стала неблагоприятная социальная обстановка в России и рост нетерпимости.

РИА Новости / Фото
Комментарии (25)
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Grazdanka LR 12:08 22:02:2018

Uspeshnaja karjera dlja nego v Rossiji zakonchena NAVSEGDA.Pridetsja kak-to ustraivatjsja i trudoustraivatjsja v Kanade,gde on i prozivaet postojanno.Soglasna s tem,chto ego nuzno lishitj Rossijskogo grazdanstva za takije viskazivanija.Esli tak ne uvazaesh svoj narod i svoju Rodinu,to imej smelostj otkazatjsja ot karjeri,deneg i grazdanstva etoj "hamskoj" strani.Samaja nastojashaja prodaznaja gadina on.

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Ваня 12:38 22:02:2018

Как же животным русского мира не нравиться правда о том какие они ущербные...ничего человеческого уже в России не осталось.. Страна выродков и нелюдей..10% людей России или её покидают или молчат так как их мнение в среде быдла никто не слышит

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Марис 13:44 22:02:2018

"удивительная интеллигентность в русской деревне" - этим все сказано! Сколько интеллигентов там развелось!

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Саня 12:10 22:02:2018

"Как родители воспитают, таким человек и будет"
Именно.

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вывод 12:14 22:02:2018

Серебряков не востребован в Америке, там таких беженцев, как грязи. Серебряков там может рассчитывать на работу дворником, не более. Он выбрал для себя работу, как и многие беглецы-подлецы работу "обсирателя России", за что ему платят разовый мизерный гонорар. Серебряков продался штатам за 30 серебренников.

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Ваня 12:42 22:02:2018

Как можно обосрать такую помойку как россия?говно оно и есть говно.. Его больше меньше нет разницы..при путине хйо к россии можно относится как к ублюдкам..с презрением и отвращением..

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дед 12:22 22:02:2018

Но хороший артист не значит умный человек ! - это предельно правильный ответ. Все эти макаревичи, серебряковы - они почему то считают, что что-то из себя представляют. На самом деле они никто без России. И это их предательство от небольшого ума и больших амбиций. Все, что они имеют - это то, что им дал сначала СССР, затем Россия. А если уехал в Канаду, то и живи себе там и работай. Без тебя обойдутся. Так нет же, едет работать в Россию. Что деньги отдельно, а совесть отдельно? Упырь

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ИвАн 13:55 22:02:2018

Какразтоки он показывает зрелость. "любить свою родину" не изключает "силу, наглость и хамство". Вы просто к этому так привыкли, что сами себе кажытесь классными ребятами.

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vvv 12:23 22:02:2018

Уже 5 лет как эмигрировал, чего он все никак не успокоится. Если в России все так ужасно,тогда бы забыл как страшный сон, так нет же, все ему покоя не дает

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газета Сегодня
19.02.2018

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