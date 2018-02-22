«Я снимал его в двух фильмах, оба были предельно патриотичны. Тогда он не заявлял ничего подобного. Что с ним случилось сейчас, я не знаю. Национальная идея России — любить свою родину. И эта идея позволяла нам выживать на протяжении столетий, будучи, мягко говоря, в не сильно благожелательном окружении. Серебряков хороший артист, кстати. Но хороший артист не значит умный человек», — заявил Бортко в интервью RT, отметив, что актеру не стоило работать в России, если он не желает любить свою родину.
Подобное поведение Серебрякова, по словам режиссера, является нелогичным и подловатым. «Он может оставаться там, где царят «сила, наглость и хамство», — добавил Бортко.
Андрей Кончаловский, в свою очередь, назвал высказывание актера «одним из миллиона других» мнений.
«Честно говоря, у меня, кроме сочувствия, к Алеше (Алексею Серебрякову) ничего нет. Надеюсь, что он по-прежнему будет сниматься в России, чтобы жить, потому что там он вряд ли кому-то нужен», — сказал режиссер в интервью РБК.
По словам режиссера, национальная идея в России заключается в сплоченности народа, когда стране грозит опасность. «Не было случая, чтобы наш народ не объединился, когда стране угрожает опасность», — отметил Кончаловский.
Народный артист России Александр Панкратов-Черный не согласился со словами актера Алексея Серебрякова.
«Вы знаете, даже в деревню заезжаешь, и удивительная интеллигентность в людях. Я в Краснодарском крае с казаками встречаюсь, и, знаете, какая-то интеллигентность у них идет от природы. Я считаю, что это природой заложено — быть тебе хамом или не быть», — объяснил Панкратов-Черный.
Артист добавил, что многое также зависит от воспитания человека. «Как родители воспитают, таким человек и будет», — подчеркнул он.
Александр Панкратов-Черный наиболее известен по фильму 1983 года «Мы из джаза». Он также сыграл в таких лентах, как «Сибириада», «Курьер», «Ширли-мырли», «Палата №6», и в сериале «Мастер и Маргарита».
Серебряков снимался во многих российских фильмах, среди которых «9 рота» «Обитаемый остров», «Груз 200», «Левиафан», а также сериал «Бандитский Петербург». В 2016 году Серебряков исполнил главную роль в российской адаптации сериала «Доктор Хаус» — «Доктор Рихтер».
В 2012 году актер эмигрировал в Канаду вместе с семьей. Причиной отъезда, по словам Серебрякова, стала неблагоприятная социальная обстановка в России и рост нетерпимости.
Uspeshnaja karjera dlja nego v Rossiji zakonchena NAVSEGDA.Pridetsja kak-to ustraivatjsja i trudoustraivatjsja v Kanade,gde on i prozivaet postojanno.Soglasna s tem,chto ego nuzno lishitj Rossijskogo grazdanstva za takije viskazivanija.Esli tak ne uvazaesh svoj narod i svoju Rodinu,to imej smelostj otkazatjsja ot karjeri,deneg i grazdanstva etoj "hamskoj" strani.Samaja nastojashaja prodaznaja gadina on.« ответить
Как же животным русского мира не нравиться правда о том какие они ущербные...ничего человеческого уже в России не осталось.. Страна выродков и нелюдей..10% людей России или её покидают или молчат так как их мнение в среде быдла никто не слышит« ответить
"удивительная интеллигентность в русской деревне" - этим все сказано! Сколько интеллигентов там развелось!« ответить
"Как родители воспитают, таким человек и будет"« ответить
Именно.
Серебряков не востребован в Америке, там таких беженцев, как грязи. Серебряков там может рассчитывать на работу дворником, не более. Он выбрал для себя работу, как и многие беглецы-подлецы работу "обсирателя России", за что ему платят разовый мизерный гонорар. Серебряков продался штатам за 30 серебренников.« ответить
Как можно обосрать такую помойку как россия?говно оно и есть говно.. Его больше меньше нет разницы..при путине хйо к россии можно относится как к ублюдкам..с презрением и отвращением..« ответить
Но хороший артист не значит умный человек ! - это предельно правильный ответ. Все эти макаревичи, серебряковы - они почему то считают, что что-то из себя представляют. На самом деле они никто без России. И это их предательство от небольшого ума и больших амбиций. Все, что они имеют - это то, что им дал сначала СССР, затем Россия. А если уехал в Канаду, то и живи себе там и работай. Без тебя обойдутся. Так нет же, едет работать в Россию. Что деньги отдельно, а совесть отдельно? Упырь« ответить
Какразтоки он показывает зрелость. "любить свою родину" не изключает "силу, наглость и хамство". Вы просто к этому так привыкли, что сами себе кажытесь классными ребятами.« ответить
Уже 5 лет как эмигрировал, чего он все никак не успокоится. Если в России все так ужасно,тогда бы забыл как страшный сон, так нет же, все ему покоя не дает« ответить