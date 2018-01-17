Актер Лиам Нисон готов вернуться в «Звездные Войны»

В беседе с Yahoo Movies UK Лиам Нисон прокомментировал слухи о разработке спин-оффа «Звёздных Войн» об Оби-Ване Кеноби и намекнул на возможность своего возвращения к образу Квай-Гон Джинна.

По словам актёра, Disney и Lucasfilm не сообщали ему о своих планах по созданию сольной ленты о Кеноби: «Я впервые слышу об этом проекте. Cо мной никто не связывался, хотя во вселенной “Звёздных Войн” возможно всё». Вариант снова сыграть роль Квай-Гона Нисон также не стал отметать: «В “Скрытой угрозе” мой персонаж погиб, но мы же знаем, что джедаи имеют свойство возвращаться и всё в таком духе. Но, опять же, переговоры по этому поводу со мной никто не вёл. Посмотрим».

Предполагается, что съёмки спин-оффа об Оби-Ване начнутся в январе 2019 года. Режиссёрское кресло планирует занять Стивен Долдри («Часы», «Чтец», «Билли Эллиот»), он же разрабатывает сценарий. В случае, если переговоры с Lucasfilm завершатся успешно, постановщик получит полный творческий контроль над проектом.