Актер Лиам Нисон готов вернуться в «Звездные Войны»

Лента новостей
«Летят журавли» покажут на Берлинском кинофестивале В Австралии собака проехала 1500 км автостопом Власть проговорилась: Латвию ждет судьба Liepājas metalurgs Актер Лиам Нисон готов вернуться в «Звездные Войны» Украину Европа тихо шлет на три буквы Англосаксонская коалиция Олимпиады Генерал США встал на защиту Европы Подробности о вселенной «Джона Уика» Виктория Бекхэм в нюдовом боди снялась для обложки Vogue
Eще в разделе
«Летят журавли» покажут на Берлинском кинофестивале Подробности о вселенной «Джона Уика» Украина проигрывает войну умов «Мстители: Войны бесконечности» ударят эпичностью Сиквелы «Аватара» потерпят фиаско?
Анатолий Тарасов
11:39 17.01.2018
Кино / Актеры

В беседе с Yahoo Movies UK Лиам Нисон прокомментировал слухи о разработке спин-оффа «Звёздных Войн» об Оби-Ване Кеноби и намекнул на возможность своего возвращения к образу Квай-Гон Джинна.

По словам актёра, Disney и Lucasfilm не сообщали ему о своих планах по созданию сольной ленты о Кеноби: «Я впервые слышу об этом проекте. Cо мной никто не связывался, хотя во вселенной “Звёздных Войн” возможно всё». Вариант снова сыграть роль Квай-Гона Нисон также не стал отметать: «В “Скрытой угрозе” мой персонаж погиб, но мы же знаем, что джедаи имеют свойство возвращаться и всё в таком духе. Но, опять же, переговоры по этому поводу со мной никто не вёл. Посмотрим».

 

Предполагается, что съёмки спин-оффа об Оби-Ване начнутся в январе 2019 года. Режиссёрское кресло планирует занять Стивен Долдри («Часы», «Чтец», «Билли Эллиот»), он же разрабатывает сценарий. В случае, если переговоры с Lucasfilm завершатся успешно, постановщик получит полный творческий контроль над проектом.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (3)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV