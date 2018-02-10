Лидера движения #MeToo Кристину Гарсиа обвинили в домогательствах мужчин. О сексуальных домогательствах депутата от Демократической партии Гарсии заявил бывший сотрудник аппарата другого политика Дэниэле Фиерро.

Фиерро пожаловался своему бывшему начальнику Яну Кальдерону на то, что в 2014 году лидер движения #MeToo (хештег против сексуального насилия и домогательств, распространившийся после скандала с кинопродюсером Харви Вайнштейном) Кристина Гарсиа гладила его по спине и пыталась потрогать за ягодицы.

О сексуальных домогательствах политик и калифорнийский депутат узнала несколько дней назад, но подробности ей были неизвестны. Сейчас в отношении Гарсиа ведётся следствие.

Кристина рассказала The Post, что подобный случай мог произойти во время игры в софтбол, на она не припомнит момента, чтобы гладила Фиерро.

«Любые обвинения в сексуальных домогательствах должны восприниматься всерьёз, и я буду участвовать в любых расследованиях, которые имеют место быть. Обвинения в мою сторону не обоснованы — подобные действия несовместимы с моими ценностями», заявила Кристина Гарсиа.

Напомним, что в начале октября прошлого года ряд знаменитостей обвинили кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Как сообщает CNN, число «жертв» Вайнштейна возросло до 40 женщин.