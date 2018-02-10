Фиерро пожаловался своему бывшему начальнику Яну Кальдерону на то, что в 2014 году лидер движения #MeToo (хештег против сексуального насилия и домогательств, распространившийся после скандала с кинопродюсером Харви Вайнштейном) Кристина Гарсиа гладила его по спине и пыталась потрогать за ягодицы.
О сексуальных домогательствах политик и калифорнийский депутат узнала несколько дней назад, но подробности ей были неизвестны. Сейчас в отношении Гарсиа ведётся следствие.
Кристина рассказала The Post, что подобный случай мог произойти во время игры в софтбол, на она не припомнит момента, чтобы гладила Фиерро.
«Любые обвинения в сексуальных домогательствах должны восприниматься всерьёз, и я буду участвовать в любых расследованиях, которые имеют место быть. Обвинения в мою сторону не обоснованы — подобные действия несовместимы с моими ценностями», заявила Кристина Гарсиа.
Напомним, что в начале октября прошлого года ряд знаменитостей обвинили кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Как сообщает CNN, число «жертв» Вайнштейна возросло до 40 женщин.
Ко мне домогаются Саня , Ваня .« ответить
Это статья про ваню и патриота.Они как настоящие патриоты своей убогой нации..трахают друг друга и потом пишут заявы в полицию.« ответить
Вот также и представителей российской верхушке ловят на любви ко всему западному.« ответить
Зато среди патриотической черни они- непоколебимые борцы с заокеанским империализмом, а счета в банках, дочки в университетах и виллы с санкционными продуктами- это "так надо для общей победы".
И плебс рукоплещет раздавленным продуктам и готовится вновь к переизбранию.
Перевели латыши Камасутру, получилось все равно про оккупацию .« ответить
esli eta verhushka Rossii plohaja to mozet nazovesh kotoraja horoshaja?« ответить
даже если это статья - рецепт блюда ,такова вековая генетика)))))« ответить
ПиSSданутая 00мерика (не гальюн, а туалет).« ответить
Не был бы я женатым, я бы ей не откозал бы, если мне пришлось бы быть её "жертвой". Ценность в не очень красивых женщинах в том, что они наслаждаются сексом. Красотки нарцистки и с сексом занимаются только из-за выгоды. Да и я предпочитаю быть красавцем на фоне женщины, чем нечем на фоне модели какой то. А так я женат, брачный союз для меня светое.« ответить
Ты красавчег на фоне твоей жены? Сочувствую.)))))« ответить
_Ты красавчег на фоне твоей жены? Сочувствую.)))))_« ответить
Я красавчег на фоне многих жён. Я нравлюсь женщинам. Сочувствоешь? Скорей всего завыдуешь. ))))
Ты , козёл, сначала Русский выучи, а уж потом на нём пиши. Latviešu mežonis, блин!« ответить
_555 13:19 10:02:2018_« ответить
Ты п.дор и х.й сосал, 4мо болотное! Пошёл НАХ тв.рь!