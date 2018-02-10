Активистку движения против насилия обвинили в домогательствах мужчин(12)

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Герман Бергер
08:35 10.02.2018
Lifenews / Люди

Лидера движения #MeToo Кристину Гарсиа обвинили в домогательствах мужчин. О сексуальных домогательствах депутата от Демократической партии Гарсии заявил бывший сотрудник аппарата другого политика Дэниэле Фиерро.

Фиерро пожаловался своему бывшему начальнику Яну Кальдерону на то, что в 2014 году лидер движения #MeToo (хештег против сексуального насилия и домогательств, распространившийся после скандала с кинопродюсером Харви Вайнштейном) Кристина Гарсиа гладила его по спине и пыталась потрогать за ягодицы.

 

О сексуальных домогательствах политик и калифорнийский депутат узнала несколько дней назад, но подробности ей были неизвестны. Сейчас в отношении Гарсиа ведётся следствие.

 

Кристина рассказала The Post, что подобный случай мог произойти во время игры в софтбол, на она не припомнит момента, чтобы гладила Фиерро.

 

«Любые обвинения в сексуальных домогательствах должны восприниматься всерьёз, и я буду участвовать в любых расследованиях, которые имеют место быть. Обвинения в мою сторону не обоснованы — подобные действия несовместимы с моими ценностями», заявила Кристина Гарсиа. 

 

Напомним, что в начале октября прошлого года ряд знаменитостей обвинили кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Как сообщает CNN, число «жертв» Вайнштейна возросло до 40 женщин.

life.ru / Фото
Комментарии (12)
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Latviešu patriots 08:43 10:02:2018

Ко мне домогаются Саня , Ваня .

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dave 08:46 10:02:2018

Это статья про ваню и патриота.Они как настоящие патриоты своей убогой нации..трахают друг друга и потом пишут заявы в полицию.

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Саня 09:09 10:02:2018

Вот также и представителей российской верхушке ловят на любви ко всему западному.
Зато среди патриотической черни они- непоколебимые борцы с заокеанским империализмом, а счета в банках, дочки в университетах и виллы с санкционными продуктами- это "так надо для общей победы".
И плебс рукоплещет раздавленным продуктам и готовится вновь к переизбранию.

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Кто о чем, а вшивый о бане. 09:13 10:02:2018

Перевели латыши Камасутру, получилось все равно про оккупацию .

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Janka 10:29 10:02:2018

esli eta verhushka Rossii plohaja to mozet nazovesh kotoraja horoshaja?

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так потомственные рогулечки без Пу и россии ни как, 10:55 10:02:2018

даже если это статья - рецепт блюда ,такова вековая генетика)))))

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Феликс Дз. 11:13 10:02:2018

ПиSSданутая 00мерика (не гальюн, а туалет).

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Александр Шерстобитов 11:19 10:02:2018

Не был бы я женатым, я бы ей не откозал бы, если мне пришлось бы быть её "жертвой". Ценность в не очень красивых женщинах в том, что они наслаждаются сексом. Красотки нарцистки и с сексом занимаются только из-за выгоды. Да и я предпочитаю быть красавцем на фоне женщины, чем нечем на фоне модели какой то. А так я женат, брачный союз для меня светое.

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Выходит, 11:33 10:02:2018

Ты красавчег на фоне твоей жены? Сочувствую.)))))

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Александр Шерстобитов 11:50 10:02:2018

_Ты красавчег на фоне твоей жены? Сочувствую.)))))_

Я красавчег на фоне многих жён. Я нравлюсь женщинам. Сочувствоешь? Скорей всего завыдуешь. ))))

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555 13:19 10:02:2018

Ты , козёл, сначала Русский выучи, а уж потом на нём пиши. Latviešu mežonis, блин!

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Александр Шерстобитов 13:53 10:02:2018

_555 13:19 10:02:2018_

Ты п.дор и х.й сосал, 4мо болотное! Пошёл НАХ тв.рь!

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)

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