Актриса Джиллиан Андерсон покидает «Секретные материалы»

В разговоре с журналистами во время встречи Ассоциации телевизионных критиков Джиллиан Андерсон призналась, что 10 эпизодов 11-го сезона «Секретных материалов» станут для нее последними.

«Я всё. Говорю абсолютно серьезно, — сообщила Андерсон. — Я с уважением отношусь к коллегам по сериалу, но с ним я закончила. Совсем. Как актриса я люблю искать для себя новые задачи и новых персонажей. Пришла пора оставить Скалли. На следующие пару лет мой график забит под завязку».

«Я много чего хочу попробовать в жизни и карьере, — добавила актриса. — Нет желания связываться на многие месяцы с чем-то одним».

Изначально Андерсон планировала оставить «Секретные материалы» после 10-го сезона, вышедшего в 2016 году, но впоследствии решила вернуться к проекту. Актрисе показалось, что шесть серий — это недостаточно для правильного прощания.

Создатель «Секретных материалов» Крис Картер пока не знает, будет ли продолжать сериал без Андерсон.

Кроме «Секретных материалов», Андерсон не планирует возвращаться во втором сезоне «Американских богов», где актриса играла новую богиню Медию. Причиной подобного решения стал уход из проекта шоураннеров сериала Брайана Фуллера и Майкла Грина.

11-й сезон «Секретных материалов» стартовал 3 января.