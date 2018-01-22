Актриса из «Гарри Поттера» пожаловалась на отсутствие домогательств

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Владимир Бучельников
20:55 21.01.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Британская актриса Зои Уонамейкер, исполнившая роль мадам Трюк в серии фильмов о Гарри Поттере, пожаловалась, что никогда не становилась жертвой сексуальных домогательств. Об этом она заявила изданию Mirror.

По словам 68-летней актрисы, когда она начинала свою карьеру в 1970-х годах, домогательства были широко распространены на телевидении, в частности в таких компаниях, как BBC и ITV. Уонамейкер призналась, что была даже удивлена, что никто из коллег не пытался к ней приставать.

 

Женщина отметила, что одна из ее знакомых, которая работала редактором сценариев, постоянно сталкивалась с домогательствами.

 

В то же время Уонамейкер назвала «охотой на ведьм» серию заявлений, которые начали активно распространяться в рамках акции против сексуальных домогательств «Я тоже» (Me too) после секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. «Я расстроена, потому что это охота на ведьм — вы можете что-то выиграть от этого, просто через 50 лет выйдя и заявив: «О, меня изнасиловали». Я думаю: «Что же заставило вас ждать так долго?»» — пояснила актриса.

 

Она добавила, что с домогательствами сталкиваются и женщины других профессий. «Не думаю, что это только в шоу-бизнесе», — отметила Уонамейкер.

 

Ранее в январе другая звезда фильмов о Гарри Поттере британская актриса Эмма Уотсон заявила, что пережила «полный комплект сексуальных домогательств». «Меня удивляет то, что мой опыт не уникален — с этим же сталкивались мои друзья и коллеги», — подчеркнула она.

Lenta.ru / Фото
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