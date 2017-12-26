Актриса Сара Полсон готова сыграть в сиквеле «Чудо-Женщины»

Один из фанатов предположил, что во второй части кинокомикса основным антагонистом может стать именно Гепарда (которую часто называют самым известным врагом Чудо-Женщины) в исполнении Полсон. Самой актрисе идея понравилась, но одобрит ли её режиссёр Пэтти Дженкинс, как и найдётся ли Гепарде место в сценарии фильма, пока неизвестно.
Впервые злодейка предстала в комиксах в 1943 году, и за это время личину Гепарды успели примерить несколько человек: страдающая от раздвоения личности Присцилла Рич, её племянница Дебора Домейн и даже аргентинский бизнесмен Себастьян Баллестерос. Однако наиболее известной носительницей этого имени является археолог Барбара Минерва, которая научилась превращаться в получеловека–полугепарда, получив повышенную силу, ловкость, рефлексы, чутьё, острые когти и зубы, а также умение видеть в темноте. Многие годы Барбара охотилась за лассо Чудо-Женщины, но затем переключилась на банальные попытки победить и превзойти принцессу Амазонок.
По слухам, действие второй части франшизы развернётся в Америке 1980-х годов. На этот раз Диана в исполнении Галь Гадот будет бороться со шпионами Советского Союза в самом конце холодной войны. Кроме того, авторы проекта планируют каким-то образом вернуть Стива Тревора, образ которого ещё раз воплотит Крис Пайн.
Над сценарием супергеройской картины трудятся Дэйв Каллахэм («Годзилла», цикл «Неудержимые»), Джефф Джонс и Пэтти Дженкинс, которая снова займётся постановкой блокбастера.
На широкие экраны «Чудо-Женщина 2» попадёт 1 ноября 2019 года.
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