Актриса Сара Полсон готова сыграть в сиквеле «Чудо-Женщины»

Звезда «Американской истории ужасов» Сара Полсон выразила заинтересованность в предстоящем сиквеле «Чудо-Женщины» из вселенной DC, где хотела бы сыграть роль суперзлодейки Гепарды.

Один из фанатов предположил, что во второй части кинокомикса основным антагонистом может стать именно Гепарда (которую часто называют самым известным врагом Чудо-Женщины) в исполнении Полсон. Самой актрисе идея понравилась, но одобрит ли её режиссёр Пэтти Дженкинс, как и найдётся ли Гепарде место в сценарии фильма, пока неизвестно.

Впервые злодейка предстала в комиксах в 1943 году, и за это время личину Гепарды успели примерить несколько человек: страдающая от раздвоения личности Присцилла Рич, её племянница Дебора Домейн и даже аргентинский бизнесмен Себастьян Баллестерос. Однако наиболее известной носительницей этого имени является археолог Барбара Минерва, которая научилась превращаться в получеловека–полугепарда, получив повышенную силу, ловкость, рефлексы, чутьё, острые когти и зубы, а также умение видеть в темноте. Многие годы Барбара охотилась за лассо Чудо-Женщины, но затем переключилась на банальные попытки победить и превзойти принцессу Амазонок.

По слухам, действие второй части франшизы развернётся в Америке 1980-х годов. На этот раз Диана в исполнении Галь Гадот будет бороться со шпионами Советского Союза в самом конце холодной войны. Кроме того, авторы проекта планируют каким-то образом вернуть Стива Тревора, образ которого ещё раз воплотит Крис Пайн.

Над сценарием супергеройской картины трудятся Дэйв Каллахэм («Годзилла», цикл «Неудержимые»), Джефф Джонс и Пэтти Дженкинс, которая снова займётся постановкой блокбастера.

На широкие экраны «Чудо-Женщина 2» попадёт 1 ноября 2019 года.