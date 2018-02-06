Алдермане: «Очереди в садики практически нет»

В настоящее время проблема очередей в рижские садики практически решена, говорит председатель комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Эйжения Алдермане.

Понятно, что полностью она решена никогда не будет, потому что состав населения меняется постоянно, но нынешнюю ситуацию нельзя сравнить с 2009 годом, когда места в дошкольные учреждения ожидало более 10 тысяч детей.

Сейчас очередь во многом носит условный характер. Многие родители записывают детей с полутора лет, хотя собираются отправить малыша в садик с двух или двух с половиной лет. Некоторые записывают детей одновременно в несколько садиков. Бывает, что порядковый номер в очереди – 280 или 170 — пугает, однако, детям предлагают место достаточно быстро. Нередко бывает и такое, что место есть, но родителей не устраивает местоположение садика.

— Единственная проблема — с местами в центре города. Здесь работают многие родители, и им удобно привозить с собой ребенка. Но в центре количество мест ограничено объективно – приспособленных для дошкольных учреждений помещений в этом районе не много, и кардинально увеличить их количество не представляется возможным, — рассказывает Эйжения Алдермане. — Хотя над этим мы, конечно, работаем. Начато проектирование нового садика на ул. Гростонас, на очереди – садик в Межапарке.

Перспективное направление – открывать группы в школах, где освобождаются помещения в рамках оптимизации. Это очень хорошее решение, поскольку выпускники таких садиков легко и быстро привыкают к школе. Дошкольные группы в школах успешно работают по всей Риге – в 37-й, 61-й, 80-й, 85-й, 94-й, 95-й школе, в Юглской средней школе, Польской, Украинской школе и пр. Организация дошкольных групп в помещениях школ будет продолжена.

Сокращения очереди удалось достичь благодаря комплексной системе мер. Рижская дума выделяет софинансирование детям, которые ходят в частные садики, в том же размере, в каком положено воспитанникам дошкольных учреждений самоуправления. Свою роль в сокращении очередей сыграла и оплата самоуправлением труда нянь, которыми могут быть, в том числе и близкие родственники.

Недавно на заседании Рижской думы были приняты поправки к правилам о финансировании дошкольных учреждений. Во-первых, увеличена сумма, которую дума платит за содержание детей в детских дошкольных учреждениях. Теперь на ребенка в возрасте от полутора до четырх лет дума выделяет 231 евро в месяц, а в дошкольном возрасте – 174 (остальное доплачивает государство).

Важно и то, что самоуправление повысило оплату труда помощника для детей, имеющих проблемы со здоровьем, с инвалидностью, которым нужна помощь, чтобы добраться, например, до садика. Эту услугу для детей до пяти лет полностью оплачивает самоуправление. Теперь она относится к к частным садики.

— Важная задача самоуправления — интеграция, — говорит Эйжения Алдермане. — Для нас все дети равны, и требуют одинакового к себе отношения.