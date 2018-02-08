Алдермане: «Реформа ради детей, а не ради денег»

Партия «Честь служить Риге» создает группу членов партии-педагогов. Их экспертное мнение поможет Рижской думе выработать свою концепцию необходимых изменений в образовательной системе. Первое заседание педагогической группы намечено на конец февраля, рассказала председатель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Эйжения Алдермане.

— Министерство образования во главе с Шадурским готовит целый ряд предложений по реформе образования, многие из которых поверхностны и непродуманны, вызывают сопротивление и протесты.

Самое главное, чтобы готовящиеся перемены не навредили детям, ведь все, что делается, должно делаться ради их блага. А иначе зачем? К сожалению, из уст авторов реформы чаще звучит слово «деньги», а не польза для учащихся. Так, на мой взгляд, безнравственно утверждение о том, что сокращение количества педагогов позволит повысить зарплаты оставшимся. Такая постановка вопроса обижает учителей. Недопустимо и политизировать вопросы образования, играть на этой чувствительной материи в преддверии выборов.

При введении новшеств много говорится об их достоинствах, но ведь есть и другая сторона – риски. Их почему-то не принято анализировать, и, оценивая нововведения, принято исходить из того, что они принесут только положительные результаты. Этот оптимизм ни на чем не основан. Проблему нужно рассматривать с разных сторон.

Мы, в Рижской думе, конечно, с нетерпением ждем решений, которые будут приняты правительством и Сеймом в отношении образования. Но уже сейчас мы начали разработку своей системы, исходя из реальной ситуации и на основе профессионализма.

Мы исходим из того, что в Риге многое сделано для повышения качества образования. Это признается на международном уровне. В прошлом году учащиеся столичных школ привезли с международных олимпиад 2 золотых, 6 серебряных и 30 бронзовых медалей, а также три грамоты. Что особенно ценно, награды получены за достижения в области точных наук.

Но останавливаться на достигнутом нельзя. Необходимо добиваться качества обучения на разных уровнях. Понятно, что гимназии готовят студентов для вузов, и уровень образования в них должен быть высочайший. Но не менее необходимо обеспечить качество преподавания во всех школах, чтобы дать учащимся возможность осваивать профессию в профтехучилищах.

Лучший советчик в деле реформирования школ – профессионализм, а не политическая ангажированность. В партии «Честь служить Риге много педагогов, и вновь созданная группа сможет внести в это дело свой вклад. Они хорошо знают ситуацию на местах, и смогут предложить решение назревших проблем, исходя из реальности, а не политических установок. Ради детей, а не денег…