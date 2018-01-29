Российский оппозиционер Алексей Навальный задержан на митинге в Москве. Организованная им акция «Забастовка избирателей» собрала несколько тысяч участников.

На несогласованном митинге «Забастовка избирателей» задержан оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. На видео-трансляции с митинга, который ведется на его YouTube-канале «Навальный.LIVE» были показаны кадры, на которых сотрудники правоохранительных органов задержали Навального на Тверской площади и отвели его в автозак.

Оппозиционер сообщил о своем задержании в своем «Твиттере». По официальному сообщению столичной полиции, на Навального составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Наказание по этой статье — штраф, обязательные работы или арест на срок до 30 суток.

Сторонники Навального сообщили в своей трансляции на Youtube, что Навальный задержан на 48 часов.

Митинг «Забастовка избирателей», организованный оппозиционером Алексеем Навальным, начался в 14 часов по Москве. Сторонники Навального собрались в центре Москвы на Пушкинской площади и в Санкт-Петербурге. По подсчетам корреспондентов Русской службы Би-би-си, на Пушкинской площади собралось несколько тысяч человек. МВД оценила численность участников митинга в тысячу человек.

Накануне акции прокуратура Москвы вынесла предостережение организаторам шествия по Тверской улице Москвы и предупредила об ответственности за нарушение закона.

Сторонники Навального объявили о митинге во всех городах России. По сообщению ОВД-Инфо, к 14:00 число задержанных по всей России приблизилось к 90. В Уфе задержали не меньше 28 человек, в Кемерове — 15, 10 и более в Томске. В Москве — восемь человек (вместе с сотрудниками ФБК), в Петербурге — семь. МВД еще не объявляло о количестве задержанных.

Навальный объявил «Забастовку избирателей» в ответ на отказ ЦИК допустить его на выборы президента. Поводов в отказе в регистрации стала непогашенная судимость политика. Оппозиционер обратился в Конституционный суд с заявлением о неконституционности закона о выборах, однако инстанция отказалась рассматривать жалобу. Затем Навальный пожаловался в Верховный суд, но 26 января также получил отказ.