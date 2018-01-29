Алексей Навальный задержан на митинге в Москве(13)

Лента новостей
Безумная сумма выведенных из России денег. Русский народ ограбили! Навального отпустили из полиции без составления протокола Вейонис отказался уезжать из Риги, как этого хочет народ. И здесь неплохо кормят! Европейский суд запретил тестировать беженцев на сексуальную ориентацию Как США «рубанут» по российской элите и помогут русскому народу. Скоро Связь между разводом «дочери Путина» и санкциями США Ксения Собчак вышла на пикет в центре Чечни KNAB проверит наличные выплаты Рижской думы на сумму 46 млн евро Грабившего геев курсанта МВД России выгнали из вуза
Eще в разделе
Безумная сумма выведенных из России денег. Русский народ ограбили! Навального отпустили из полиции без составления протокола Европейский суд запретил тестировать беженцев на сексуальную ориентацию Как США «рубанут» по российской элите и помогут русскому народу. Скоро Связь между разводом «дочери Путина» и санкциями США
Владимир Бучельников
15:28 28.01.2018
В мире / Москва

Российский оппозиционер Алексей Навальный задержан на митинге в Москве. Организованная им акция «Забастовка избирателей» собрала несколько тысяч участников.

На несогласованном митинге «Забастовка избирателей» задержан оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. На видео-трансляции с митинга, который ведется на его YouTube-канале «Навальный.LIVE» были показаны кадры, на которых сотрудники правоохранительных органов задержали Навального на Тверской площади и отвели его в автозак.

 

Оппозиционер сообщил о своем задержании в своем «Твиттере». По официальному сообщению столичной полиции, на Навального составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Наказание по этой статье — штраф, обязательные работы или арест на срок до 30 суток.

 

Сторонники Навального сообщили в своей трансляции на Youtube, что Навальный задержан на 48 часов.

 

 

Митинг «Забастовка избирателей», организованный оппозиционером Алексеем Навальным, начался в 14 часов по Москве. Сторонники Навального собрались в центре Москвы на Пушкинской площади и в Санкт-Петербурге. По подсчетам корреспондентов Русской службы Би-би-си, на Пушкинской площади собралось несколько тысяч человек. МВД оценила численность участников митинга в тысячу человек.

 

Накануне акции прокуратура Москвы вынесла предостережение организаторам шествия по Тверской улице Москвы и предупредила об ответственности за нарушение закона.

 

Сторонники Навального объявили о митинге во всех городах России. По сообщению ОВД-Инфо, к 14:00 число задержанных по всей России приблизилось к 90. В Уфе задержали не меньше 28 человек, в Кемерове — 15, 10 и более в Томске. В Москве — восемь человек (вместе с сотрудниками ФБК), в Петербурге — семь. МВД еще не объявляло о количестве задержанных.

 

Навальный объявил «Забастовку избирателей» в ответ на отказ ЦИК допустить его на выборы президента. Поводов в отказе в регистрации стала непогашенная судимость политика. Оппозиционер обратился в Конституционный суд с заявлением о неконституционности закона о выборах, однако инстанция отказалась рассматривать жалобу. Затем Навальный пожаловался в Верховный суд, но 26 января также получил отказ.

BBC Russian / Фото
Комментарии (13)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Анальный 16:03 28:01:2018

До чего же мерзкое чудовище и внутри и снаружи.

« ответить
Profile_default
русский 16:55 28:01:2018

с таким ртом только сосать в оральном кабинете вайт хауса, почему до сих пор этого врага РОССИИ и членососа госдепа ещё не завалили?

« ответить
Profile_default
gomer 16:13 28:01:2018

школота, идите учить уроки!

« ответить
Profile_default
П у т и н 16:25 28:01:2018

Какой контраст - высокий, открытый, смелый Навальный, счастливый муж и отец. И пугливый лысый крысёныш Окурок, без жены и с попрятанными в сортире дочками.

« ответить
Profile_default
ук 17:10 28:01:2018

"... счастливый муж "
==============
Ты откуда знаешь ?

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 16:40 28:01:2018

Es cienu šo cilvēku - īstens demokrāts un inteliģents. Navaļnijs ir krievu tautas sirdsapziņa.

« ответить
Profile_default
ИвАн 17:05 28:01:2018

Nevajag tik skaļus vārdus. Viņš ir tumšais zirdziņš ar lielkrievu domāšanu, kurš uzskata par notikušu un neatgriezenisku faktu Krimas aneksiju. Diez vai viņu var saukt par gaišo spēku.

« ответить
Profile_default
Патриоту 18:06 28:01:2018

Если тебе он нравится,так ты точно дебил. Ты вообще слушал какую он чухню несёт!

« ответить
Profile_default
ИвАн 18:15 28:01:2018

Сперва разберись, что значит слово чухня, а потом уже оставляй свои следы в интернетпространстве, а если ты хотел сказать, что он хероватинько умеет дискутировать, то я с тобой согласен.

« ответить
Profile_default
Мнение 18:47 28:01:2018

У каждого своё мнение,как располагают его мозги. А Патриот вообще мне кажется озлобленное чудовище.

« ответить
Profile_default
Да 21:06 28:01:2018

Как я Вам не завидую (путиноидам Ваняткам, патриотсам) это ж каждую статью надо пересмотреть и высрать маразм на русских да трудно Вам ну Вы держитесь без Вас скучно и душу всё таки радует, что у Вас стока многа работы. Смотрите старайтесь.

« ответить
12

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (65)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV