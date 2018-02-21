«Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей», — сказал Серебряков.
53-летний актер также признался, что перед интервью дал взятку сотруднику ГАИ. Он пояснил, что нарушил правила дорожного движения, и решил дать взятку, да еще к тому же, сотрудник ГАИ очень хотел ее получить.
Кроме того, в интервью Серебряков высказался о своем персонаже Николе в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан». В частности, он сказал, что герой фильма сдался, потому что он русский. При этом он упомянул, что американец берет и делает, поскольку у него психология другая.
Серебряков отметил, что это — « психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я несу ответственность за свою жизнь».
Стоит сказать, что Серебряков также снялся в таких картинах, как «Обитаемый остров», «Легенда о Коловрате» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Кроме того, он сыграл русского бандита в британском сериале «МакМафия».
Даже гуглить не буду.« ответить
Он в Канаде живёт, какое отношение он имеет к какой-то идее?
Что сказать-то хотел ??? :):):):):) Он не может закончить ни одной мысли до конца. Ответа почему хамство является национальной идеей России в статье нет .« ответить
Вавилкин, без России ни дня прожить не можешь? Этот актёришка беглег, ему теперь надо бабки" зарабатывать не актёрством, а о6сиранием России.« ответить
Тебе его высеры ухо ласкают? Нам неинтересно, мы уже сыты обсёрами бегунков из России.
актёришка беглеЦ« ответить
актёришка беглеЦ.« ответить
А по сути - в чём он не прав?« ответить
Viens gudrs cilvēks! Gods viņam un slava! 1000% atbalstu!« ответить
1000% atbalstu!(с)===> У тебя было "100% atbalstu!"! В дурке 10-тикратную дозу укололи?« ответить
Сообразительный в Канаду свалил и че« ответить