Алексей Серебряков назвал хамство национальной идеей России‍(10)

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Виталий Вавилкин
22:45 20.02.2018
Lifenews / Знаменитость

Российский актер Алексей Серебряков, известный по таким фильмам, как «Девятая рота», «Груз 200» и «Пирамммида», считает, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. Об этом он заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

«Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей», — сказал Серебряков.

 

53-летний актер также признался, что перед интервью дал взятку сотруднику ГАИ. Он пояснил, что нарушил правила дорожного движения, и решил дать взятку, да еще к тому же, сотрудник ГАИ очень хотел ее получить.

 

Кроме того, в интервью Серебряков высказался о своем персонаже Николе в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан». В частности, он сказал, что герой фильма сдался, потому что он русский. При этом он упомянул, что американец берет и делает, поскольку у него психология другая.

 

Серебряков отметил, что это — « психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я несу ответственность за свою жизнь».

 

Стоит сказать, что Серебряков также снялся в таких картинах, как «Обитаемый остров», «Легенда о Коловрате» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Кроме того, он сыграл русского бандита в британском сериале «МакМафия».

joinfo.ua / Фото
Комментарии (10)
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Саня 22:51 20:02:2018

Даже гуглить не буду.
Он в Канаде живёт, какое отношение он имеет к какой-то идее?

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кен 22:55 20:02:2018

Что сказать-то хотел ??? :):):):):) Он не может закончить ни одной мысли до конца. Ответа почему хамство является национальной идеей России в статье нет .

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журналюге 22:58 20:02:2018

Вавилкин, без России ни дня прожить не можешь? Этот актёришка беглег, ему теперь надо бабки" зарабатывать не актёрством, а о6сиранием России.
Тебе его высеры ухо ласкают? Нам неинтересно, мы уже сыты обсёрами бегунков из России.

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опечатка 23:00 20:02:2018

актёришка беглеЦ

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опечатка 23:02 20:02:2018

актёришка беглеЦ.

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однако 23:53 20:02:2018

А по сути - в чём он не прав?

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Latviešu patriots 23:06 20:02:2018

Viens gudrs cilvēks! Gods viņam un slava! 1000% atbalstu!

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СМЕРШ>>Latviešu patriots 23:06 06:48 21:02:2018

1000% atbalstu!(с)===> У тебя было "100% atbalstu!"! В дурке 10-тикратную дозу укололи?

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Финт 06:36 21:02:2018

Сообразительный в Канаду свалил и че

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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