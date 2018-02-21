Российский актер Алексей Серебряков, известный по таким фильмам, как «Девятая рота», «Груз 200» и «Пирамммида», считает, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. Об этом он заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

«Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей», — сказал Серебряков.

53-летний актер также признался, что перед интервью дал взятку сотруднику ГАИ. Он пояснил, что нарушил правила дорожного движения, и решил дать взятку, да еще к тому же, сотрудник ГАИ очень хотел ее получить.

Кроме того, в интервью Серебряков высказался о своем персонаже Николе в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан». В частности, он сказал, что герой фильма сдался, потому что он русский. При этом он упомянул, что американец берет и делает, поскольку у него психология другая.

Серебряков отметил, что это — « психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я несу ответственность за свою жизнь».

Стоит сказать, что Серебряков также снялся в таких картинах, как «Обитаемый остров», «Легенда о Коловрате» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Кроме того, он сыграл русского бандита в британском сериале «МакМафия».