Алёна Остапенко выступит в матче против Серены Уильямс

Дуэль теннисисток состоится 30 декабря.
Агентство ЛЕТА сообщило, что 36-летняя Уильямс планирует вернуться в теннис после рождения ребенка, а также принять участие в пробном турнире в Абу-Даби.
В воскресенье организаторы турнира сообщили, что американка будет бороться против Остапенко.
В пробном турнире Intercontinental World Tennis Thailand Championship в Таиланде латвийская теннисистка заняла третье место, проиграв чешке Каролине Плишковой и бритагке Йоханне Конте.
Уильямс не играла почти год, потому что после победы на открытом чемпионате в Австралии сообщила, что беремена. В сентябре у нее родилась дочь.
Напомним, теннисистка Алена Остапенко и баскетболист Кристап Порзиньгис были признаны лучшими спортсменами Латвии в 2017 году.
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