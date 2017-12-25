Алёна Остапенко выступит в матче против Серены Уильямс

На следующей неделе в Абу-Даби лучшая тенисистка Латвии Алена Остапенко выступит на матче против известной американской спортсменки Серены Уильямс. Об этом пишет Diena.

Дуэль теннисисток состоится 30 декабря.

Агентство ЛЕТА сообщило, что 36-летняя Уильямс планирует вернуться в теннис после рождения ребенка, а также принять участие в пробном турнире в Абу-Даби.

В воскресенье организаторы турнира сообщили, что американка будет бороться против Остапенко.

В пробном турнире Intercontinental World Tennis Thailand Championship в Таиланде латвийская теннисистка заняла третье место, проиграв чешке Каролине Плишковой и бритагке Йоханне Конте.

Уильямс не играла почти год, потому что после победы на открытом чемпионате в Австралии сообщила, что беремена. В сентябре у нее родилась дочь.

Напомним, теннисистка Алена Остапенко и баскетболист Кристап Порзиньгис были признаны лучшими спортсменами Латвии в 2017 году.