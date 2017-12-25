Алёна Остапенко выступит в матче против Серены Уильямс

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Герман Бергер
21:54 24.12.2017
Спорт / Спортсмены

На следующей неделе в Абу-Даби лучшая тенисистка Латвии Алена Остапенко выступит на матче против известной американской спортсменки Серены Уильямс. Об этом пишет Diena.

Дуэль теннисисток состоится 30 декабря.

 

Агентство ЛЕТА сообщило, что 36-летняя Уильямс планирует вернуться в теннис после рождения ребенка, а также принять участие в пробном турнире в Абу-Даби.

 

В воскресенье организаторы турнира сообщили, что американка будет бороться против Остапенко.

 

В пробном турнире Intercontinental World Tennis Thailand Championship в Таиланде латвийская теннисистка заняла третье место, проиграв чешке Каролине Плишковой и бритагке Йоханне Конте.

 

Уильямс не играла почти год, потому что после победы на открытом чемпионате в Австралии сообщила, что беремена. В сентябре у нее родилась дочь.

 

Напомним, теннисистка Алена Остапенко и баскетболист Кристап Порзиньгис были признаны лучшими спортсменами Латвии в 2017 году.

mixnews.lv / Фото
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Андрей Шведов
18.12.2017

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